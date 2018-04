Některá slova se už nepřekládají

Personalistika je dotčena angličtinou stejně jako jiné obory navázané na mezinárodní obchod. Jsou výrazy, jako například temporary help či outsourcing, které se prostě nepřekládají, nicméně jinak to podle ní s potlačováním češtiny není tak zlé.

Pronikají cizí termíny do pracovní češtiny nejvíce z angličtiny, nebo jste si všimla tohoto trendu i u jiných jazyků?

Celosvětový obchod se odehrává v angličtině, logicky to má největší vliv na obchodní řeč i u nás. Myslím si, že čeština je natolik stabilní jazyk, že si s tímto jevem poradí. Ještě v nedávné historii jsme bojovali s germanizací, a dnes by nás u řady slov ani nenapadlo, že původně nejsou česká – například fešák, hadry, mašle, lustr, pár, taška a další.

Jakých oborů (či témat) se "newspeak" nejvíce týká?

Nejvíc je určitě zasažena oblast IT – informačních technologií. Když spolu mluví dva IT-technici, automaticky se mi chce použít slovo "ajťáci", normální smrtelník jim nerozumí.

Co když člověk anglicismy v práci používat nechce?

Pokud má někdo k podobným výrazům výhrady, ať si nehledá práci v mezinárodním obchodě. Neříkám, že používání slov jako například meeting, reporting, brainstorming či feedback je povinné, ale v prostředí, kde je to běžné, zjednodušuje vnitřní komunikaci a není nepřirozené.

Čemu se člověk může bránit, a to i v prostředí mezinárodní firmy, je počešťování anglických sloves. Mám na mysli slova jako zprocesovat, očekovat, nabrífovat, zalančovat či vymejlovat.

Jaké jsou podle vašich zkušeností nejčastější cizojazyčné výrazy nebo zkratky používané v pracovní mluvě?

V našem oboru se často setkáváme s cizojazyčnými názvy pozic, jako například country manager, junior controller, marchendiser, front manager a další. Běžně se používají zkratky HR, CC, FAQ, AC, což znamená lidské zdroje, zákaznické centrum, často kladené dotazy a assesment centrum.

Výraz assesment centre, sick day či headcount se používá prakticky jen v angličtině. Agenturní pracovník je contractor, chcete-li popis pozice, žádáte o job description. Cizích výrazů se tedy vkrádá spousta, přesto musím říct, že stejně jako většina českých firem si obvykle převádíme cizí výrazy spontánně do češtiny.