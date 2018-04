Některé bankovní poplatky lze odhalit jen těžko

Bankovní ceníky doznaly v poslední době poměrně velkých změn. To samo o sobě je jistě v pořádku. Bohužel však tyto úpravy ne vždy směřovaly k nižším částkám a jejich celkovému zpřehlednění. Některé poplatky si přece jen zachovávají jistou míru tajemna a jsou natolik obtížně sledovatelné, že na konečném výpisu z účtu lze jen sotva definovat přesné částky za konkrétní operace.

Účetní položka – záhadný pojem a různé částky

Pojem účetní položka označuje v sazebnících jednotlivých bank podobné transakce. Jedná se zpravidla o poplatky za zúčtování převodu mezi bankami (prostřednictvím clearingového centra ČNB) a poplatky za samotné převzetí platebního příkazu (např. přijetí příkazu k úhradě na přepážce pracovníkem). Výše poplatků za převzetí platebního příkazu se pak liší podle použitého komunikačního kanálu. Transakce realizované elektronicky přitom bývají oproti jiným způsobům podání cenově zvýhodněné, čímž zohledňují nižší náklady na jejich zpracování.

Převážná část tuzemských bank svým klientům neúčtuje zvláštní poplatek za převody mezi bankami (tzv. clearing). Klient často tyto poplatky neplatí přímo, ale jsou již zahrnuty v ceně za převzetí platebního příkazu. Stačí si jen porovnat, jakou cenu účtuje právě váš bankovní dům při převodu mezi svými účty za účetní položku s cenou účtovanou při mezibankovním platebním styku. Liší se obvykle o 2 koruny. Pouze Česká spořitelna s eBankou tuto částku účtují klientům zvlášť.

Banka Balíček Příchozí platby

v Kč Odchozí platby

v Kč JEP TP, inkaso BAWAG IQ Konto 2 5/-/-/20 5 Citibank Citi konto 0 0 0 Česká spořitelna Osobní účet 0 2/3,50/5/8 5/0* ČSOB ČSOB Konto 1x0, ostatní 6 3/9/-/30 3/6** Raiffeisenbank + eBanka eKonto 0 4,90 4,90 GE Money Bank Genius Aktiv 0 0/0/-/39 0 Komerční banka Extra konto 0 0/6/-/20 0 mBank mKonto 0 0 0 Poštovní spořitelna Program Mini 0 3/5 4/6*** UniCredit Bank všechny bal. 0/6*** 2/4/8/20 2/5*** Volksbank všechny bal. 0/6*** 3/6/-/50 3/6***

Zdroj: banky

Vysvětlivky: odchozí platby dle použitého komunikačního kanálu (internet, telefon, pobočka)

JEP = jednorázový příkaz k úhradě (internet, telefon, sběrný box, papírový příkaz

na přepážce)

TP = trvalý příkaz

Pozn.: * závisí na nastavení parametrů účtu

** poplatky závisí na způsobu zadání trvalého příkazu

*** poplatky za transakce v rámci banky/mimo banku

Lékem na tento bankovní neduh by mohly být vybrané bankovní balíčky, které již zmíněné transakční poplatky zahrnují. Nesmíte však zapomínat na to, že se většinou vyplatí jen tomu, kdo užívá svůj účet doopravdy aktivně.

Tajemné sazby za služby neuvedené v ceníku

U některých cen uváděných v sazebnících bank lze celkem snadno vypočítat, kolik bude stát využití té které služby. Ať už se jedná o úvěr či jen o platební kartu, ceny jsou definované jedinou částkou.

Banka Balíček Paušál zahrnující transakční poplatky Citibank Citi konto 99 ČS Osobní účet 188 GE Money Bank Genius Aktiv 119 KB Extra konto 125 mBank mKonto 0 UniCredit Bank Konto Komplet 169

Zdroj: banky

Pozn.: Transakční poplatky = zahrnuje kompletní tuzemský platební styk v Kč (tj. v ceně balíčku včetně navazujících služeb)

Obvykle až na konci ceníků se ovšem krčí tzv. ostatní položky, jinde neuvedené poplatky a dále poplatky za různá potvrzení. Pod tyto položky lze ještě zařadit služby typu vyhledávání dokumentů z archivu, pořizování kopií (především smluv, podaných příkazů k úhradě apod.) či ověřování různých informací například ze spisové dokumentace.

Ceny za tyto nestandardní a ne zcela běžné služby jsou nejčastěji definovány částkou za předem stanovený čas práce zaměstnance banky. Z tohoto důvodu je nemá klient pod kontrolou. Nedá se totiž tak snadno ověřit, zda právě jemu účtovaný poplatek odpovídá skutečným nákladům. Nicméně pokud si tak říkajíc s bankéřem padnete do oka, můžete nakonec mít to štěstí, že nebudete muset vydat ani korunu. Pokud ne, nenechte se překvapit až stokorunovými poplatky (viz. tabulka)