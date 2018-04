Některé firmy nabízejí svým propuštěným zaměstnancům pomoc

Od roku 1998, kdy se v Česku začal outplacement využívat, počet společností, které po něm sáhnou, narůstá jen pozvolna. "České firmy bohužel většinou nabízejí propouštěným zaměstnancům pouze to, co jim předepisuje zákon, a často ani to ne. Nadstandardní pomoc propouštěným nabídla v posledních letech podle našich průzkumů maximálně stovka firem,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka společnosti Manpower, která má s outplacementem bohaté zkušenosti.

Co můžete čekat

Jednou z firem, které těchto služeb v minulosti využily, byla i První novinová společnost. Loni v létě zavírala své dva vedlejší závody a propouštěla desítky zaměstnanců. "Závody jsme museli uzavřít z důvodu reorganizace, nebylo jiné řešení. Na druhou stranu jsme všem zaměstnancům chtěli dát najevo, že si jejich dosavadní práce vážíme," říká manažerka marketingu a komunikace Zuzana Hurychová. "Maximálně jsme se snažili snížit dopady jejich propuštění." Stejně jako každá zavedená agentura zaměstnancům poskytli psychologickou stabilizaci pro dobu, kdy se o propuštění dozvědí, poskytli jim poradenství a vypomohli při hledání nového místa. Naučili je psát životopisy i to, jak se chovat během pohovorů či jak získat rekvalifikaci.

"Ideální jsou osobní konzultace pro každého propouštěného zaměstnance. Cílem není předat lidem informace o trhu práce - cílem je naučit rybáře chytat ryby," říká Jaroslava Rezlerová, přičemž poradenství by pak podle ní mělo probíhat ve skupinách v maximálním počtu deseti lidí. Nejde však jen o zaměstnance. "Firmám nabízíme i pomoc při plánování změn, krizové komunikaci nebo školení pro management, aby propouštění proběhlo maximálně korektně, snížil se stres všech zúčastněných a zachovala se motivace a pracovní morálka všech zaměstnanců."

Nemusíte se bát

Zuzana Hurychová za svou firmu říká, že využití služeb outplacementu rozhodně nelituje. "Hodnotíme program jako velmi úspěšný. Ze všech lidí, kteří ho využili, do dnešního dne nenašli práci jen dva... Každopádně musím říci, že lidé si často ještě nedokážou představit, o čem vlastně outplacement je. Propuštění zaměstnanci sice od nás dostali informační brožuru, ale řekla bych, že pomoc po propuštění je zatím v Česku tak málo využívána, že lidé s ní prakticky nemají žádné zkušenosti, a proto ji zatím příliš nedůvěřují," vysvětluje Zuzana Hurychová.

Firmy si často neuvědomují, jak důležitý je korektní přístup k propuštěným zaměstnancům. Ve firmě neklesá pracovní morálka, pokud ostatní vidí, že se zaměstnavatel stará o jejich propouštěné kolegy. Navíc, zejména v době krize, se pomoc vyplatí téměř dvojnásobně. "Po recesi přijde opět ekonomický růst a firma, která se umí férově postarat o lidi, pro které nyní nemá uplatnění, je bude mnohem snáze vyhledávat, až bude opět dělat nábory," říká ředitelka agentury Manpower.

V zahraničí má zelenou

Mezi těmi, kdo dnes v Česku využívají outplacementu, jsou především nadnárodní společnosti. "Jsou zvyklé outplacement používat vždy, když musí uvolnit zaměstnance z organizačních důvodů," říká Jaroslava Rezlerová. "Standardem ve vyspělých zemích je otevřená komunikace se zaměstnanci v průběhu připravovaných změn ve firmě a pomoc při hledání nového zaměstnání v podobě kurzů, tréninků a poradenství." Nízký zájem firem podle ní jen demonstruje nezralost českého trhu práce.

"Firmy by neměly spoléhat na to, že o nezaměstnané se nějak postará úřad práce. Za určitých podmínek může lidem nabídnout rekvalifikaci nebo základní poradenství pro uchazeče o zaměstnání, ale ani v nejbohatších ekonomikách neposílá stát zkušené profesionály na několik týdnů nebo měsíců do soukromých firem, aby pomohli firmě a zaměstnancům zvládnout proces restrukturalizace,“ říká ředitelka agentury Manpower.

České firmy by si měly uvědomit svou společenskou odpovědnost. K tomu, aby outplacement našel svůj český překlad, může pomoci tlak ze strany zaměstnanců.