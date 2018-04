Nepořádek na pracovním stole? Mnohde platí přísná pravidla

Jak si uklidit stůl V knize Jak nebýt perfektní, ale úspěšný od Simone Jansonové najdete návod, jak do hodiny uklidit stůl. Jde o čtyři kroky, na každý potřebujete 15 minut a nikdo vás nesmí rušit. V prvních 15 minutách si připravte strategii: co je cílem úklidu, jak má vypadat výsledek. Přisuňte odpadkový koš, pořadače a zkontrolujte, zda máte v úložných prostorech stolu místo.

Dalších 15 minut vše, co máte na stole, rozdělujte na tři hromádky: A – věci, které chcete ponechat, B – papíry, na něž se musíte ještě podívat, C – to, co můžete vyhodit do koše.

Čtvrt hodiny máte na to, abyste roztřídili papíry ze skupiny B. Jednu část přesunete na hromadu A, druhou do koše. V časové tísni jste nekompromisní.

Posledních 15 minut zařadíte věci z hromady A do úložného systému. Netřiďte dokumenty tematicky, ale nejlépe podle abecedy, a to podle lidí, projektů či témat. A vysypte koš.