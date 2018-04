Některé hypotéky budou od února dražší

Nadále se tedy potvrzuje, že se zatím nemusíme obávat žádného prudkého zvýšení sazeb, tak jak k němu došlo v období od června do září. Je už totiž zřejmé, že se centrální banka v nejbližším období úrokové sazby zvyšovat nechystá. Banky si tedy mohou dovolit hypotéky poskytovat levněji a také nyní v lednu některé z nich sazby opět snižují. O tom, že se jim tím daří získávat nové klienty, svědčí i růst počtu nově sjednaných hypotečních úvěrů během listopadu a prosince. V prosinci devět sledovaných bank poskytlo dohromady 231 úvěrů. O něco málo se zvýšila i jejich průměrná výše.

Přes pozitivní vývoj úrokových sazeb však některým novým klientům náklady spojené se splácením hypotéky vzrostou. Bude totiž snížena výše státního příspěvku k hypotečním úvěrům pro mladé lidi, kteří si pořizují starší nemovitost k bydlení.

Od února bude státní podpora hypoték nulová

Stát podporuje financování bydlení hypotečními úvěry několika způsoby. Právě v současnosti se na veřejnosti nejvíce diskutovalo o budoucí podobě daňových odpočtů úroků zaplacených z úvěrů na bydlení. Objevila se totiž informace, že by mohly být zrušeny. Což by byla nečekaná rána pro ty, kdo hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření již splácejí, jelikož by se jim měsíční splátky například u milionové hypotéky zvedly až o několik set korun. Nepříjemné by to však bylo nejen pro klienty, ale i pro banky. Daňové odpočty jsou jedním z jejich prodejních argumentů. Někteří noví zájemci by si kvůli vyšší splátce hypotéku nemohli dovolit, respektive by se museli smířit s nižším úvěrem. Ministr pro místní rozvoj poté upřesnil, že daňové odpočty úroků zrušit nechce, měla by však podle něj být alespoň snížena maximální výše úroků, které si je možné ročně odečítat. V současnosti to je 300 000 korun, ministr navrhuje poloviční částku.

Přesto však nesmíme přehlédnout ještě jednu další aktuální a významnou změnu státní podpory hypotečních úvěrů, která je na rozdíl od výše uvedeného již jistá. Od 1. února se přestanou poskytovat příspěvky k hypotečním úvěrům osobám mladším 36 let, které upravuje vládní nařízení č. 249/2002 Sb. Zatímco dosud činila výše tohoto příspěvku jeden procentní bod, u hypotečních úvěrů, u nichž bude zahájeno čerpání po 1. únoru 2005 včetně, bude poskytovaná státní podpora nulová. Její výše se aktualizuje vždy v únoru každého kalendářního roku a je platná až do konce ledna roku následujícího. Stanovuje se v závislosti na výši průměrné úrokové sazby vybraných hypotečních úvěrů poskytnutých v předchozím roce a vyhlašuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj. Konkrétní výše těchto příspěvků jsou uvedeny v prostředním sloupci tabulky. Platí, že čím vyšší jsou úrokové sazby na trhu, tím vyšší je i státní finanční příspěvek. Jelikož průměrná sazba za rok 2004 stanovená ministerstvem činí 4,92 %, příspěvek pro rok 2005 bude nulový.

Na tento příspěvek mají obecně nárok mladí lidé do 36 let, kteří si pořizují starší nemovitost k bydlení. Příspěvek se poskytuje pouze k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která nepřekročí částku 800 tisíc korun u bytu a 1,5 milionu korun v případě rodinného domu s jedním bytem. V praxi je příspěvek připsán na účet příjemce vždy na konci následujícího měsíce, a to ve výši rozdílu mezi výší anuitní splátky při běžném úroku bez příspěvku a výší anuitní splátky při úroku sníženém o stanovené procentní body.



Dotace úrokových sazeb hypotečních úvěrů průměrná úroková sazba vybraných hypotečních úvěrů poskytnutých v předešlém roce výše státního příspěvku u hypotéky na starší byt (pouze pro osoby do 36 let) podle NV č. 249/2002 Sb. výše státní podpory

u hypotéky na nový byt podle NV č. 244/1995 Sb. 10 % a více 4,00% 4,00% 9 % - 10 % 4,00% 3,00% 8 % - 9 % 4,00% 2,00% 7 % - 8 % 3,00% 1,00% 6 % - 7% 2,00% 0,00% 5 % - 6% 1,00% 0,00% pod 5% 0,00% 0,00%

Na podobném principu funguje i státní finanční podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby upravená vládním nařízením č. 244/1995 Sb. Na rozdíl od výše uvedeného příspěvku je určena na nové nemovitosti a není tu nijak omezen věk příjemce. Z třetího sloupce tabulky je vidět, že limity, podle kterých se stanovuje úroková dotace v tomto případě jsou vyšší a přísnější než u příspěvku pro mladé.

Souhrn za prosinec2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,74% Změna oproti minulému měsíci ò 11 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 326 425 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 458 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 774 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 63 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 26 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 11 %

Zdroj: Fincentrum

11 bazických bodů = 0,11 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.