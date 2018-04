Některé podnikatelky dokáží vést firmu lépe než muži, ale zná je málokdo

Podle průzkumů je pro ženy nejtěžší se k podnikání rozhodnout. "Ženy jsou rozhodně v podnikání opatrnější než muži. Udělat velký krok i během podnikání je velmi náročné. Můj bratr mi vždycky říká, tak to takhle udělej, proč nad tím přemýšlíš… Ale já se snažím domyslet důsledky. Ženy se snaží chránit rodinu, proto řeší, co se může stát za rok za dva, a pak jednají tak, aby své blízké co nejméně ohrozily," říká Anastázie Skopalová, majitelka společnosti Cosmetics ATOK International.

Ženy méně bankrotují

Muži naopak v řadě případů nejdřív jednají, teprve pak přemítají, jestli byl jejich krok správný. Ženy se na podnikání pečlivěji připravují, také proto je u nich podstatně méně bankrotů než u mužů.

"Porovnáme-li firmy stoprocentně vlastněné ženami a stoprocentně vlastněné muži, tak ze statistik vyplývá, že podniky žen krachují mnohem méně. Ženy vlastní zhruba 30 procent firem," uvádí auditorka Jana Švenková.

"Je pravda, že jsem začal podnikat bez většího rozmýšlení. Neřekl bych, že jsem do toho šel po hlavě, ale říkal jsem si, že buď to vyjde, nebo ne. Na začátku jsem si půjčku vzal, měl jsem pocit, že bez toho by to nešlo," doplňuje pětatřicetiletý podnikatel Petr z Prahy.

Svou roli také hrají mužské a ženské povahové rysy. Podle Ivany Šachové jsou muži ješitní a často jim jde spíš o to, jak se nejlépe prosadit než o co nejlepší výsledek. Naproti tomu ženy jsou zodpovědnější a opatrnější. Tím pádem je o podnikatelkách mnohem méně slyšet.

"Ženy podnikatelky jsou mnohem méně známé než podnikatelé. Je to velká škoda. Když budou ženy úspěšné a známé, bude to jistě k podnikání inspirovat i další," uzavírá Roman Frkous z GE Money Bank, který má na starosti podobný projekt Život nápadům (více čtěte v předchozím článku).

Jednání s muži nám nedělá problémy

Ženy v čele firem jsou stále v menšině, proto se při jednáních setkávají převážně s muži, ať už podnikají třeba ve výrobě nářadí nebo hedvábného povlečení. To jim však starosti nepřidělává, právě naopak.

"Nikdy jsem nevnímala, že by mi muži při jednáních dávali najevo svou převahu. Naopak, při jednáních s muži jsem se cítila a cítím velmi dobře. Jsem ráda ženou mezi muži," hodnotí Skopalová.

Bez pokory podnikat nejde, shodují se podnikatelky

Podnikatelům i podnikatelkám se občas přisuzují vlastnosti jako arogance či domýšlivost. Úspěšné ženy se přitom shodly, že jedna z nejdůležitějších věcí v podnikání a v přístupu k zaměstnancům je pokora a úcta.

"Pokora by měla být součástí životního stylu každého z nás. Podnikání mě naučilo i říct si o to, o co bych si normálně neřekla. Někdy je třeba jednat jiným způsobem, než na co byl člověk zvyklý," popisuje své zkušenosti Ivana Šachová, majitelka firmy Silex.

"Snažím se s každým jednat jako se sobě rovným. Zaměstnanec musí mít pocit, že to s ním myslíte vážně a nesnažíte se nad něj vyvyšovat," říká Šachová.

Hanu Eckertovou, majitelku společnosti Clarkson, překvapilo, s jakou rychlostí se koncem roku 2008 projevila hospodářská krize v české ekonomice. Krize ji naučila najít v sobě sílu pomoci těm, kteří na tom byli špatně. "V době krize byli někteří podnikatelé hodně zoufalí. Snažili jsme se s nimi soucítit a pomoct jim, i když jsme věděli, že neuzavřeme žádný obchod."