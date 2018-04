Některé pojišťovny považují Egypt za válečnou zónu, zájezd ale sami nerušte

Příklad Čtyřčlenná rodina, která za týden v Hurghadě zaplatila 55 tisíc korun, chce zrušit zájezd do Egypta na 20. února. Momentálně cestovní kanceláře doporučují vyčkat. Pokud by se situace v zemi nezlepšila a cestovky by zájezdy zrušily i k tomuto datu, dostane rodina zpět 55 tisíc korun. Kdyby rodina zrušila zájezd sama, dostala by zpět například od Allianz 44 tisíc korun. Zaplatíte tedy 11 tisíc korun. Naproti tomu cestovní kancelář Fischer by podle tiskového mluvčího Dana Plovajka v takto blízkém termínu řešila storno individuálně a snažila se s klienty domluvit změnu termínu nebo destinace. Kdybyste však zrušili běžný zájezd týden před odletem, zaplatíte storno poplatek ve výši 70 procent z ceny zájezdu. Máte-li pojištění Fischer plus, které stojí 490 korun, zaplatíte jen 10 procent z ceny zájezdu.