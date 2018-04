Některé vysoké školy nabízejí volná místa

Zájemci o studium strojírenství mají možnost se přihlásit na fakulty v Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni a Liberci. Na Fakultě strojní ČVUT v Praze letos mimořádné přijímací řízení neprobíhá. Je však možné se ještě do 31. 7. 2001 přihlásit do čtyřletého denního bakalářského programu v řádném termínu přijímacích zkoušek. Zájemci o studium chemie mají šanci na fakultách v Pardubicích, Brně a Praze. Lze se tam přihlásit do bakalářských i magisterských studijních programů. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze například pořádá druhá kola přijímacích zkoušek pro sedm magisterských a tři bakalářské programy na čtyřech fakultách. Volná místa v bakalářských i magisterských programech má Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě. Přihlásit se letos ke studiu na VŠ mohou i uchazeči o výuku učitelství. Univerzita Hradec Králové nabízí denní magisterské studium učitelství pro 1. stupeň základních škol v oborech anglický nebo německý jazyk, denní magisterské studium učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy v oborech: chemie, fyzika, základy techniky a ruský jazyk a denní bakalářské studium fyzikálně-technická měření a výpočetní technika. Vzhledem k dodatečnému navýšení studijních míst v nově nabízených programech Filozofie obor religionistika a Sociologie obor sociální antropologie se můžete do 10. srpna 2001 přihlásit ke studiu těchto zaměření na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice.