Některé ženy stále spoléhají na pomoc okolí

Tyto skutečnosti dokazuje komplex výzkumů, které byly realizovány v rámci projektu Equal, podporujícího nadnárodní spolupráci v oblasti rovnosti na trhu práce. Najít dobré a perspektivní místo vyžaduje v prvé řadě začít sama u sebe, u partnerského respektu, vyhledání svých silných stránek, důsledného a pravdivého pojmenování nedostatků, obav a nevyužitých možností, protože každá, i špatná zkušenost je cenná. Výsledkem by mělo být definování nejen toho, co by si žena přála dělat, ale také toho, co může jako pracovní síla zaměstnavateli nabídnout.

Jasně se prokazuje, že kategorie žen, které vycházejí tržní nabídce vstříc svou aktivitou, jsou flexibilnější a přizpůsobivější, se mohou na pracovním trhu pohybovat v širším záběru. Jestliže žena umí a zná, nezaručuje jí to automaticky zelenou na pracovním trhu. Znalostní úroveň a pracovní nasazení však úzce souvisí s vyšším sebevědomím, konkurenceschopností a pracovním respektem, které mohou ženám pomáhat v situacích, jež doposud nejsou objektivně nastaveny (rovný plat za stejnou práci, funkční postup, subjektivita u výběrových řízení atd.).

Pro ženy, které nenasadí při hledání pracovního místa veškeré vnitřní síly, budou mít tendenci spoléhat se na vnější pomocnou ruku, neprojeví iniciativní snahu rekvalifikovat se, vzdělávat, poradit se s odborníky, se bude trh nabídek zužovat a jejich uplatnitelnost se stane velmi omezenou. Konstatování, často se objevující v odpovědích na výzkumné otázky "chci pracovat, jsem ochotna přijmout cokoliv, jakoukoliv práci" totiž nemusí být pro zaměstnavatele pozitivně vnímaným signálem, nýbrž odrazem toho, že uchazečce je lhostejné, kam ji zaměstnavatel zařadí, a kdyby měla jinou volbu, nabízené místo by nikdy nepřijala.