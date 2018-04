Někteří podnikatelé končí kvůli daním

Podle sdělení Českého statistického úřadu v závěru roku přibylo 27 600 podnikatelů, kteří nikoho nezaměstnávají. Naproti tomu ubylo 12 tisíc těch, kteří dávají lidem práci.

„Kvůli velkému daňovému zatížení a nepříznivému podnikatelskému prostředí se přestává vyplácet podnikat,“ říká předseda Sdružení podnikatelů Bedřich Danda. Vysvětlení zvýšení počtu samostatných podnikatelů by podle něj dala jejich podrobnější struktura. „Může ale jít o cizokrajné občany,“ podotýká. „Tento stav je způsoben pouze dalším rozmáháním takzvaného Švarc systému, tedy zaměstnáváním lidí s živnostenským listem, za něž podnikatel nemusí platit odvody státu,“ doplňuje prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Potvrzuje to podle jeho slov nedostatečnou kontrolu ze strany státních orgánů. Dokud nebudou zavedena represivní opatření, nelze čekat nějaká zlepšení, uvedl.

Podle analytika České spořitelny Mojmíra Hampla se malé firmy záměrně „rozpadají“ na soustavu jednotlivců - živnostníků, kteří si zdaňují příjem sami, každý za sebe a nezdaňují příjem firmy jako takové. „Na skutečném stavu a chodu těchto bývalých malých firem se přitom nemusí nic změnit,“ dodává. Hampl se přiklání k názoru podnikatelského stavu, podle kterého jde o poslední „únikový ventil“, jakým mohou malí podnikatelé v rostoucí konkurenci přežít a vyhnout se vysokým daním, a zejména značnému odvodovému zatížení za zaměstnance. „Tento systém je použitelný jen u malých firem, kde se pár lidí snadno domluví,“ poznamenává.

Danda odhaduje, že do tří let kvůli novým zákonům skončí 100 tisíc podnikatelů, kteří se přesunou do řad nezaměstnaných.