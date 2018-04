Někteří učitelé jsou toto léto zase bez práce

"Dříve zákoník práce uzavírání smluv na dobu určitou omezoval, nyní však žádné hranice neplatí. Nemůžeme kontrolovat školy a postihovat je za to, když smlouvy na dobu určitou uzavírají opakovaně," říká Roman Navrátil z olomouckého úřadu práce. Podle Miroslava Gajdůška, vedoucího odboru školství olomouckého krajského úřadu, se problém týká zejména základních škol. Vedle snahy ušetřit dva platy k tomu ředitele zřejmě vede i úbytek žáků. Vedení škol pak neví, kolik tříd v září otevře. Například na Liberecku se v prvních červencových dnech přihlásilo do evidence úřadů práce 60 učitelů.

"Loni o prázdninách jsme v okrese registrovali sedm desítek nezaměstnaných učitelů a v celém kraji jich bylo kolem sto osmdesáti. Letos bude zřejmě situace obdobná," říká analytik úřadu práce Ladislav Dvořák. Úřad podle něj nepovažuje problém za příliš závažný. Dotýká se totiž dvou procent pedagogů v kraji. "V podobné situaci jsou i sezonní dělníci ve stavebnictví, zemědělství či v lesnictví, kuchaři a číšníci, jejich problémy přitom nikoho nezajímají," dodává Dvořák. Úřad práce se opakovaným uzavíráním smluv na dobu určitou ve školách zatím nezabýval, protože na tyto praktiky nedostal žádnou stížnost. V Moravskoslezském kraji je nezaměstnaných učitelů méně než loni.

Podle ředitele novojičínského pracovního úřadu Jiřího Macíčka je nižší počet i důsledkem domluvy mezi ministerstvem školství a ministerstvem práce a sociálních věcí, podle níž by se uzavírání pracovních smluv na dobu určitou mělo omezit. Učitelé by se podobně jako sezonní pracovníci měli časem dočkat změny, a to v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Odbory a zaměstnavatelé se dohodli na novele zákoníku práce, kde se připouští opakovat pracovní poměr na dobu určitou minimálně v délce dvou let.