Některým bankomatům je lépe se vyhnout!

, aktualizováno

Víte, co se stane, pokud po vložení platební karty do bankomatu zadáte opakovaně špatný PIN kód? Co když vám pak bankomat kartu nevrátí. Jak a kde dostat kartu zpátky? Nejsou podmínky některých bank takové, že je lépe se jejich bankomatům vyhnout?