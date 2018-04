Nekupujte léky, zkuste na nich vydělat!

Obor zdravotní péče a farmaceutický průmysl byl začátkem roku favoritem mnoha analytiků prognózujících budoucí vývoj na akciových trzích. Farmaceutické společnosti si v poslední době začínají získávat stále větší pozornost investorů a vlastně se ani není čemu divit. Zatímco v roce 2003 byly náklady na zdravotní péči 1,7 bilionů USD, v průběhu deseti let se má tato suma zvýšit na 3,7 bilionů. Rostoucí zisky společností ve spojení s dobrou dividendovou politikou jsou velkým lákadlem pro většinu investorů hledajících nové uplatnění svých prostředků.

S oborem farmacie jsou v současné době hodně spojovány také biotechnologické společnosti, u nichž je rychlý progres a vývoj nových technologií nejvíce citelný. I když se tyto firmy nezabývají pouze výzkumem a výrobou léků, tato oblast podnikání většinou tvoří v jejich výrobním a výzkumném portfoliu majoritu.

Dobré vyhlídky a perspektivu uvedených společností dokazují i velmi dobré výsledky za poslední roky, kdy každoročně stoupají tržby a zisky firem rychlým tempem. Svým způsobem tomu napomáhá dnešní chování lidí, kteří i při sebemenším kašli nebo rýmě běží zděšeně do lékárny a nesmyslně se nacpávají tabletami a vitamínovými prostředky. Dalším faktorem růstu tržeb a zisků farmaceutických společností je někdy až příliš alibistický přístup doktorů (přesněji řečeno vybraných jedinců, určitě to neplatí pro všechny), kteří předpisují pacientům drahá antibiotika už při sebemenších zdravotních problémech.

Velmi důležitou roli (ale to samozřejmě neplatí pouze pro farmacii a zdravotnictví) sehrává vliv médií a tlak na to, aby člověk vypadal zdravě, svěže, mladě atd. Lidé jsou tak dnes mnohem citlivější na svůj zdravotní stav a zevnějšek, než tomu bylo v minulosti, a dalo by se říct, že v mnoha případech to přehánějí. Ve spojení s médii tak může kdykoli vzniknout podobná masová hysterie, jako tomu bylo v případě např. ptačí chřipky. Společnosti jako Roche (výrobce známého léku Tamiflu), nebo GlaxoSmithKline (Relenza) si při pohledu na rekordní prodeje jen spokojeně mnou ruce.

Stále nové nemoci vyžadující nové léky a stále více lidí doslova závislých na přísunu dalších nových medikamentů - to všechno slibuje do budoucna celkem zajímavé vyhlídky pro společnosti podnikající ve farmaceutickém průmyslu a potažmo také biotechnologiích (i když nesmíme zapomínat, že biotechnologický sektor je mnohem volatilnější a tím pádem rizikovější; jeho výnosový potenciál je však také vyšší).

Kromě pozitiv je ale nutné myslet také na negativa spojená s podnikáním na trhu s léčivy. Velkým rizikem pro společnosti (to platí jak pro velké zavedené firmy, tak pro menší firmy) jsou vysoké sumy peněz vynakládány na výzkum a vývoj nových produktů, jejichž návratnost může být velmi dlouhodobá a ke všemu nejistá. Není výjimkou, že u léku, který je již v prodeji, se objeví nežádoucí vedlejší účinky, které mohou vést až ke stažení léku z distribuce a obrovským ztrátám, což na cenu akcií rozhodně nemá pozitivní vliv.

Základním pravidlem při investování do sektorů pharma, heathcare nebo biotech je pečlivý výběr jednotlivých titulů do portfolia. Omezit riziko se dá výběrem zavedených, velkých společností (fúze firem jsou v současnosti takřka „na denním pořádku“), nebo společností, které jsou v pokročilé fázi vývoje nových přípravků.

Jak na farmacii a biotechnologie?

Podobně jako je tomu u jiných sektorů, i farmacie, biotechnologie a zdravotnictví vám mohou vydělat různými způsoby a investičních možností orientujících se na tento sektor je relativně dostatek. Ať už jde přímo o akcie společností, fondy zaměřené na daný sektor, nebo derivátové produkty dovozující výnos přímo s akcií, nebo souhrnných světových akciových indexů.

Pro korunové investory jsou možnosti omezené, ale přeci jen se něco najde. Pro ty, kteří touží po přímé investici do akcií, je zajímavou volbou farmaceutická společnost Zentiva - zatím jediná společnost obchodovaná na Pražské burze, která úspěšně provedla primární emisi svých akcií. Dobrou zprávou pro malé investory je fakt, že k investování do tohoto titulu vám není zapotřebí disponovat miliony korun potřebných k nákupu alespoň jednoho lotu v segmentu SPAD, ale je možné akcie nakoupit také v segmentu KOBOS, kde se nakupují i v menších množstvích. I když ani akcie společnosti Zentiva se nevyhnuly výprodejům, které postihly domácí akciový trh v poslední době, její vyhlídky nemusí být v delším horizontu špatné. Navíc nízká cena akcií může být pro kupce velmi atraktivní.

Druhou možností pro korunové investory je fond Farmacie a biotechnologie od společnosti ČP Invest. Ten investuje většinu prostředků do amerických farmaceutických a biotechnologických společností, nezanedbatelnou část portfolia však představují také evropské farmaceutické akcie.

Mnohem větší možnosti mají investoři v zahraničních měnách, kteří mají na výběr akcie obchodované na zahraničních burzách v USA nebo západní Evropě. Ty nakoupíte samozřejmě prostřednictvím brokerských společností, které vám většinou kromě samotných akcií zprostředkují také nákup derivátových produktů. Nabídka certifikátů, warrantů, indexových akcií apod, které mají za podkladové aktivum akcie, případně indexy, je skutečně široká a každý si určitě vybere. To samé pak platí o zahraničních podílových fondech zaměřených na obor farmacie, zdravotní péče a biotechnologie, jenž má v nabídce velká většina investičních společností nabízejících produkty v ČR.

Myslíte si, že obory farmacie a biotechnologie mají do budoucnosti dobrou perspektivu, nebo je jejich současný boom jen krátkodobou záležitostí?