Nekupujte vitaminy v pilulkách, jezte víc ovoce

manželé šrámkovi Vladimír Šrámek, 64 let

- v důchodu, dříve pracoval jako správce budov

Marie Šrámková, 61 roků

- v důchodu, dříve pracovala ve mzdové účtárně

- přivydělává si na brigádě jako prodavačka obuvi

Jak se chrání, aby nemuseli utrácet za léky:

- pan Šrámek jezdí pravidelně na kole, oba chodí na procházky se psem

- chodí na pravidelné prohlídky k zubaři, paní Šrámková k ženskému lékaři a na preventivní mamografické vyšetření

- nekouří, alkohol pijí jen střídmě

- při nachlazení hned nespěchají k lékaři, ale do lékárny, kde si nechají poradit

- pijí bylinné čaje

Několik stovek ročně na prevenci



Do ordinace nechodí zbytečně

Bonusy od pojišťovny nečerpají

ROČNĚ UŠETŘÍ 653 KORUN.





Účet rodiny

Za co Částka ročně (v Kč) Lipanthyl, za recepty 120 sirup Coldrex 90 brýle na čtení 1 000 vitaminy Centrum 500 prohlídka u zubaře 60 prohlídka u lékaře 30 Celkem 1 800

MF DNES radí Šrámkovým Zvolte levnější léky

Několik desetikorun byste mohli ušetřit i výběrem levnějšího prostředku místo coldrexu. Kupte si třeba jitrocelový sirup na kašel za 45 korun a paralen za 12 korun. Účinky jsou stejné, jen si nevystačíte s jednou pilulkou.



Nekupujte vitaminy v prášku

Většina odborníků se shoduje, že užívání multivitaminů nemá velký smysl, zvláště u lidí, kteří mají pravidelnou a vyváženou stravu. Vitaminy v tabletách raději nahraďte ovocem a zeleninou.



redaktorka mf dnes markéta grosmanová říká "Manželé žijí zdravě, lékařskou péči moc nevyužívají, prostor pro velké úspory je téměř neznatelný. Přesto by mohli alespoň pár stokorun za rok ušetřit." Využívejte bonusy zdravotní pojišťovny

Každá zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům i něco navíc. Je však nutné, abyste se o bonusy přihlásili a doložili potřebné dokumenty. U vaší pojišťovny máte například každý nárok na příspěvek 300 korun za rok na plavání. Stačí podat žádost a přiložit vstupenky do bazénu v této hodnotě.



Vladimír pro zlepšení svého astmatu může využít příspěvek 500 korun na pobyt v prostorách se solnými inhaláty, třeba do solné jeskyně.

Marii pojišťovna zase proplatí každé dva roky 300 korun na mamografické vyšetření, tedy v mezidobí, kdy není automaticky hrazeno v rámci preventivního programu z veřejného zdravotního pojištění.



Přechod k úplně jiné zdravotní pojišťovně by se manželům nevyplatil, jejich programy pro seniory nejsou příliš podnětné.

Šrámkovi nijak aktivně nesportují, ale chodí na procházky se psem a Vladimír jezdí pravidelně na kole. Snaží se také o zdravé stravování. Nemoci se jim vyhýbají, na nákladech za léky tak nemají prakticky co ušetřit. Snad jen pár stokorun za levnější sirup proti kašli, nachlazení a zbytečné vitaminy v tabletách.Malý frťánek slivovice s medem, bylinkové čaje na lepší dýchání. To je Vladimírův recept, jak předcházet nemocem. "Drobná nachlazení, rýmu a kašel řešíme poradou v lékárně. K lékaři jdeme, až když je to nevyhnutelné," svěřuje se Vladimír.Reklamou se neřídí, raději si vždy nechají poradit od lékárníka. Nemají žádnou vyloženě vychytanou ani oblíbenou lékárnu, základní přehled o cenách v jejich okolí však mají. "Většinou zamíříme do té, která je na trase trolejbusu," dodává. Na zimu si pravidelně kupují multivitaminy, stačí jim tříměsíční balení přibližně za pět set korun.Paní Šrámková bere pravidelně léky na zvýšený cholesterol. Její praktický lékař jí však předepisuje takové, na které v lékárně nic nedoplácí, zaplatí vždy tedy jen třicetikorunový regulační poplatek za položku na receptu. "Určitě bych využila, kdyby mi lékař posílal recept esemeskou a já pak šla rovnou do lékárny. Sice to není o nic levnější, ale ušetřila bych čas," říká Marie.Oba chodí na preventivní prohlídky k zubaři, ale jen jednou za rok. Musí tedy zaplatit regulační poplatek, druhou prohlídku v roce by už měli zdarma. Zuby mají zdravé, jediná Vladimírova plomba byla bez doplatku.Marie chodí pravidelně na kontroly ke gynekologovi a na mamograf. Problémy nemá, za preventivní vyšetření nic neplatí. Oba už však potřebují brýle na čtení. Nosí je až do té doby, než se jim rozbijí. Za nové jsou ochotni zaplatit do tří tisíc korun, nestává se to však častěji než po třech letech.Manželé se nenechali očkovat, přišlo jim to zbytečné zatěžování organismu, zatím žádné problémy neměli.Přestože za důchodce platí zdravotní pojistné stát, mohou Šrámkovi využívat programy rozšířené zdravotní péče své pojišťovny. Vojenská zdravotní pojišťovna, u které jsou oba manželé pojištěni, jim i letos nabízí určitý nadstandard, o který se však sami svou nečinností zbytečně připravují. A ne o málo, za rok tak přijdou o více než tisíc korun.