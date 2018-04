Nekuřácký příplatek ke skoncování s cigaretami nevede

Nekuřácký příplatek lze vzhledem k návykové povaze kouření považovat za méně vhodné řešení. To už by více na místě byly pokuty za kouření v místech k němu neurčených a z důvodů bezpečnosti jednoznačně nevhodných. Ten, kdo z vlastního rozhodnutí nekouří, se v tomto ohledu jen málokdy změní. A ten, kdo kouří, bude mít tendenci v kouření pokračovat dál, příplatek nepříplatek. Návykový kuřák obvykle vzdoruje všem připomínkám k jeho kouření. V mladém věku je dokonce chápe jako omezování až popírání jeho dospělosti. Neslyšíli na rozumné argumenty, nebude považovat za žádoucí ani to, aby si za své nekouření nechal "zaplatit". A pokud ano, bude mít tendenci v této oblasti švejkovat - bude se před vedoucím tvářit, že nekouří, ale jinak si vždy najde příležitost, jak si někde "za větrem" zapálit. Je proto logické, že na příplatku za nekouření vydělají spíše nekuřáci. Ty však je vhodnější odměňovat raději za to, co udělali, než za to, čeho se zdrželi. Kuřáky bude příplatek sice dráždit, ale ke změně chování je sám o sobě nepřivede. Mnohem lepší cestou je mírně ztěžování života kuřákům. Jak na to? Kouření je povoleno jen v místnosti k tomu určené, vedoucí občas kontroluje čas strávený u cigarety, porady a další skupinová setkání jsou nekuřácké. Absolutní zákaz kouření vyvolává odpor. Může se však týkat poměrně velké části podnikových prostor, v nichž z objektivních důvodů nelze kouřit. A v boji proti návykovému kouření mohou pomoci i noví pracovníci, nejlépe nekuřáci. Aby to kuřáci nechápali jako svou osobní diskriminaci, je vhodné prosazovat nekouření jako součást podnikové kultury a image podniku na veřejnosti. Silný kuřák pak bude stěží usilovat o místo v podniku, jehož image se opírá o nekuřáctví.Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?Jak se soustředit při práci na internetu?Jak překonávat ospalost v práci?Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?Jak rozčlenit denní e-maily?Mají se účastníci kurzů předem znát?Jak jednoduše zvládnout akutní stres?Jak na pár minut vypnout při práci?