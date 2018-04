Nelegální práce v USA je riskantní

Ne každý hledá příležitost vydělávat si ve Spojených státech amerických legálně, respektive ani takovou možnost nemá. A tak vycestuje na turistické vízum a pracuje načerno. Nalézt na internetu nebo v inzertních časopisech nabídky práce v Americe není problém. Ovšem některé z nich jsou v rozporu se zákony České republiky i USA. Obvykle znějí: Nabízíme seriózní informace o práci v USA. Zajistíme víza, letenky, americké doklady, ubytování. Někteří zprostředkovatelé nabízejí i půjčky na letenku a na ostatní výdaje nebo ujišťují, že znalost anglického jazyka není nutná ani požadovaná. Lidé nabízející tyto služby si většinou vyzkoušeli nelegální práci na vlastní kůži a po svých zkušenostech došli k závěru, že je lepší práci zprostředkovávat než ji vykonávat.

Na počátku je turistické vízum

Dobrá rada Každý, kdo chce z jakýchkoliv důvodů navštívit Spojené státy, by měl pro lepší informovanost prostudovat minimálně internetové stránky velvyslanectví USA v České republice (http://www.usembassy.cz.).

Pozor na agentury nebo jednotlivce, kteří za poplatek (většinou několikanásobně vyšší, než je částka, kterou požaduje ambasáda) slibují stoprocentní zajištění turistického nebo jiného víza. "O tom, zda někdo obdrží, nebo neobdrží turistické vízum a na jak dlouho, rozhoduje v Česku výhradně americká ambasáda," říká její tiskový atašé v Praze Jan Krč. Zejména po teroristických útocích v roce 2001 se zpřísnilo vydávání všech druhů víz a bez důkladného osobního pohovoru v Praze se to dnes již neobejde. "Z důvodu snížení celkového počtu žadatelů na celém světě se zvýšil i poplatek spojený s podáním žádosti o vízum. Při zamítnutí se poplatek nevrací," říká Jan Krč. Na udělení víza neexistuje právní nárok a záleží na ambasádě, jak se v jednotlivých případech rozhodne.

Zejména u turistického víza musí žadatel hodnověrně prokázat, že jeho úmysly jsou skutečně turistické, že nejede do USA za prací a že po vypršení povolení k pobytu skutečně území USA opustí. Vízum není totéž jako vstupní povolení ­ povolení je kartička, která se vypisuje již v letadle a na konci pobytu se opět odevzdává. Vystavuje ji úředník společně s razítkem do pasu při vstupu do USA.

Po příletu euforie opadne

Majitel turistického víza, který se rozhodl najít si v USA práci, je obvykle vydán napospas svým chlebodárcům. Pokud se mu podaří vstoupit na americké území, aniž je vrácen (na což mají američtí úředníci právo a nemusí své rozhodnutí nikomu zdůvodňovat), může ho první zklamání čekat již v podobě zástupce zprostředkovatelské firmy na letišti. Často už na letišti dotyčný zaplatí poplatek za zprostředkování práce (300 až 1000 dolarů) nebo mu pod nějakou záminkou (například vyřízení některého z amerických dokladů) bude odebrán pas. Je zcela běžné, že se někteří zástupci firmy po vybrání provizí vypaří. Být bez pasu nebo dlužit někomu například za letenku je to nejhorší, co může budoucího pracovníka potkat. Pak už nezbývá než souhlasit s podřadným ubytováním v brlohu, kde je v jedné místnosti natlačeno deset i více jemu podobných.

Jak vypadá práce?

"Ve firmách, které zaměstnávají pracovníky načerno, se většinou mluví polsky a rusky, a tudíž angličtina skutečně není tak potřebná. Je to však obrovský handicap pro jednání mimo pracovní komunitu," říká bývalý pracovník na amerických stavbách, který nechce prozradit své jméno. Nejčastější prací pro nováčky je uklízení v supermarketech, práce v prádelnách, na farmách či stavební práce. Další možnosti jsou v pohostinství, na plážích, kinech a podobně. Nevýhodou pro pracovníka je, že například pracovní úrazy při práci bez legálního povolení české pojišťovny (cestovní pojištění) nemusí v zahraničí uznat, a některé to mají dokonce výslovně uvedeno ve svých podmínkách.

Opravdu chcete v USA pracovat nelegálně?