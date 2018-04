Nelíbí se vám dárek? Vyměňte ho!

Těšili jste se, až vám Ježíšek přinese pod stromeček DVD přehrávač, a opravdu jste našli krabici s logem známé značky... a uvnitř bylo "jenom" video? Nezoufejte! Existuje možnost, jak se nevhodného nebo nepřesně vybraného dárku zbavit.Řada obchodů, myšleno tím kamenných, totiž v současné době umožňuje vracení zboží bez udání důvodů. Tento proces má však svá pravidla. Pokud jste balík nerozbalili, můžete si svůj původní sen splnit. Přístroj s účtenkou odnesete do prodejny, kde jej vaši blízcí koupili, a můžete jej třeba za DVD vyměnit. Mnozí obchodníci vyplatí i peníze. Žádný zákon ani nařízení je k tomu však nenutí - ale nadstandardní služby na přesyceném trhu znamenají velké plus.Pravidla v různých obchodech se liší. Nic nezkazíte tím, pokud budete dodržovat následující postup: zboží nepoužijete, v případě elektroniky raději ani nerozbalíte, zachováte na něm všechny visačky a nálepky a především - uschováte si doklad o zaplacení. Obecně však navíc platí: vždy se ptejte na pultu informací či reklamací, kde vám podmínky vysvětlí, u menších obchodů je třeba se domluvit s vedoucím. "Neexistuje žádný předpis, který by upravoval zpětné přijetí bezvadného zboží. Pokud to v obchodě neslibují veřejně třeba na vývěsce či na internetových stránkách, musí se zákazník předem informovat a případně se dohodnout, jestli bude možné zboží vyměnit," říká tisková mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová. "Po Vánocích se na nás lidé často obracejí s tím, že jim obchodník nechce vyměnit boty, svetry a podobně, ale my s tím nemůžeme nic dělat - jestliže výrobek nemá vadu, není právní důvod k odstoupení od smlouvy. Je to jen na dobré vůli prodejců," dodává.Pozor na omezení!Ati dobrou vůli vesměs mají. Z oslovených jedenácti obchodních řetězců jsou ochotni vyměnit nevhodný dárek ve všech, byť pokaždé v jiném rozsahu. Jako příklad nejvstřícnějších prodejců mohou posloužit hypermarkety Tesco, Globus, Kaufland či síť sportovních prodejen Alpinus. "Nejen o Vánocích nabízíme, že pokud zboží přivezete zpět v originálním obalu a s pokladním dokladem do 30 dnů, nemusíte nic vysvětlovat a vrátíme vám peníze," říká Boris Malý z vedení Globusu. "Se zákazníky nediskutujeme a ochotně vracíme či měníme," tvrdí Michael Šperl, mluvčí Kauflandu, v němž není termín vracení omezen. Stejně tak v Tesku. "Můžete zboží přinést i za půl roku, ale nesmí být použito. Toto pravidlo se však nevztahuje na CD a DVD disky, protože tady je velké riziko nezákonného kopírování," doplňuje mluvčí Martina Čermáková. Někde mohou nastat komplikace v případě, kdy dárce nechal vyplnit záruční list. "Pak nemůžeme dát zboží do oběhu, a jeho vrácení není možné," uvádí Kateřina Černá z Hypernovy.Stejné možnosti, jaké poskytují hypermarkety, nabízejí i další obchodníci, například se sportovními potřebami, které jsou v českých krajích častým vánočním dárkem. V již zmíněném Alpinusu je možné vrátit do 14 dnů během celého roku cokoliv, s účtenkou, nenošené a nepoužité, a to dokonce i poštou. Stejnou cestou přijdou zpět i peníze. "Nevadí nám ani vyplněný záruční list," doplňuje manažerka marketingu firmy Simona Košťálová. Obdobné je to s knihami. Ani jeden z největších obchodníků s knihami, společnost Kanzelsberger, se výměně dárků nebrání. "Situaci posoudí vedoucí prodejny, ale obtíže neděláme, dáváme poukázku na jiné zboží, případně i peníze. Dříve to nebývalo zvykem, ale časy se mění," říká spolumajitel firmy Jan Kanzelsberger. A jak je to s vracením či výměnou počítačů? "Je to možné, ale vždy je třeba se domluvit v prodejně. Zboží musí být nerozbalené a nepoužité," uvedl Martin Wanke, obchodní ředitel centrály firmy Comfor, která v Česku provozuje 150 prodejen.Jaká jsou pravidla pro vracení zboží?Poznámka: Do přehledu byly vybrány některé z velkých obchodních řetězců v české síti, jejichž prodejní místa se nacházejí ve více městech České republiky. Po zakoupení nelze vracet z důvodu ochrany autorských práv originální audio a video nosiče (CD, DVD disky atd.) a počítačové hry.