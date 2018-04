Co dělat, když dojdou peníze na placení životní pojistky

Než se pro některou z nich rozhodnete, pamatujte na to, že každý problém s placením pojistky je třeba s pojišťovnou co nejdříve řešit.

První, co byste mohli u své pojistky změnit, je snížení pojistného. Prakticky všechny pojišťovny to umožňují. A dokonce bez jakéhokoliv časového omezení. Můžete tak platit nižší pojistné jen pár měsíců a pak se opět vrátit k původní výši, nebo trvale po celou dobu trvání pojistky.

Vybrané příklady Minimální částky měsíčního pojistného Allianz: 300 korun (rizikové a kapitálové ŽP), 500 korun (investiční ŽP)

300 korun (rizikové a kapitálové ŽP), 500 korun (investiční ŽP) Česká pojišťovna: 200 korun (rizikové a kapitálové ŽP), 500 korun (investiční ŽP)

200 korun (rizikové a kapitálové ŽP), 500 korun (investiční ŽP) ČPP: 150 korun (investiční ŽP), 200–400 korun (kapitálové ŽP)

150 korun (investiční ŽP), 200–400 korun (kapitálové ŽP) ČSOB P.: 300 korun

300 korun ING ŽP.: 300 korun (rizikové ŽP), 400 korun (investiční ŽP), 500 korun (kapitálové ŽP)

300 korun (rizikové ŽP), 400 korun (investiční ŽP), 500 korun (kapitálové ŽP) Kooperativa: 400 korun (investiční ŽP) Zdroj: pojišťovny

Při snížení pojistného však počítejte s tím, že vám většinou pojišťovny sníží i pojistnou ochranu, dojde ke snížení krytých rizik i výše pojistné částky. "Na pojistné smlouvě je možné zrušit všechna sjednaná rizika, ale pokud má být pojistná smlouva zachována, musí vždy zůstat sjednaná základní pojistná částka pro případ smrti na minimálně 10 tisíc korun," připomíná Jana Jirásková z Pojišťovny České spořitelny.

Na druhou stranu například u ČSOB Pojišťovny vám snížení platby na životní pojištění (ŽP) neomezí pojistnou ochranu, ale pouze část na spoření.

Pojistné nemůžete snížit na libovolnou částku, pojišťovny mají totiž své limity, pod které nepůjdou. Například Allianz vám u rizikového a kapitálového ŽP umožní minimální měsíční splátku ve výši 300 korun, ovšem u investičního ŽP už je to minimálně 500 korun.

Podobně je na tom i Česká pojišťovna: minimální měsíční splátka u rizikového a kapitálového ŽP je ve výši 200 korun, u investiční pojistky pak ve výši 500 korun.

Některé pojišťovny si za změnu ve výši pojistného účtují poplatky. Setkáte se s ním například u České pojišťovny (220 korun), Pojišťovny ČS (100 korun u druhé a další změny v kalendářním roce) či ČSOB Pojišťovny (100 korun u třetí a další změny v pojistném roce). Většina pojišťoven si však žádný poplatek neúčtuje (například ING ŽP, Uniqa či Allianz).

Pojišťovny svým klientům nabízejí různé varianty frekvence splácení. Můžete platit měsíčně, čtvrtletně, ale i ročně. Pokud nechcete vydávat najednou velkou částku při ročním placení pojistného, domluvte se s pojišťovnou například na nižších měsíčních platbách.

Při častější frekvenci plateb se ale u některých pojišťoven můžete připravit o slevu, kterou byste měli při platbě jednou ročně.

Při uzavírání životního pojištění si mnozí klienti sjednají i různá připojištění (úrazu, závažných onemocnění, hospitalizace apod.). Pochopitelně každé z nich jim pravidelnou platbu pojistného navyšuje. Pokud tedy chcete platit co nejméně, domluvte se s pojišťovnou i na zrušení některých připojištění.

Přestat po určitou dobou s placením pojistného je další z variant, kterou můžete využít. Ovšem ne každá pojišťovna vám to umožní. Například u rizikového ŽP téměř všude narazíte, přerušit splácení nelze. Výjimkou je Uniqa pojišťovna, která to klientovi po zohlednění délky existence pojistné smlouvy povolí až na šest měsíců. "Po ukončení dohodnuté doby přerušení placení pojistného je pojistník povinen zaplatit dlužné pojistné, pro doplacení může požádat i o splátkový kalendář," upřesňuje Eva Svobodová z Uniqy.

Přerušit placení pojistného u kapitálového či investičního ŽP povolí víc pojišťoven. Klient však musí splnit předem dané podmínky. Například musí mít dostatečně naspořeno, aby mu rezerva stačila na pokrytí poplatků a uhrazení sjednaných rizik. Například v Kooperativě by měl mít klient na pojistné smlouvě k dispozici tolik peněz, kolik odpovídá šestiměsíčnímu pojistnému. V České pojišťovně přerušení placení umožní minimálně po dvou letech trvání smlouvy.

"U kapitálového životního pojištění Rodina je možné přerušit placení pojistného až na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, pokud uplynul alespoň jeden rok od sjednání smlouvy. Pojistné krytí klientovi v tomto případě zůstává ve sjednané výši a pojistné je hrazeno snižováním podílových jednotek z klientova účtu. Klient tuto možnost může využívat opakovaně," upozorňuje Marcela Pekárková z ING Životní Pojišťovny.

Další z variant, jak se vyhnout placení pojistného a zároveň smlouvu nezrušit, je její převedení do splaceného stavu. To znamená, že vy už dál nebudete nic platit, ale pojistka nezanikne. Odbytné nedostanete hned, ale až po uplynutí původní doby pojištění. Pojišťovny tuto možnost podmiňují danou povinnou dobou trvání smlouvy.

Klient může také požádat o mimořádný výběr z naspořené rezervy (kapitálové ŽP) či částečný odkup podílových jednotek (investiční ŽP) a peníze pak použít právě pro platbu pojistného. Podmínkou pochopitelně je, aby se na klientově účtu vytvořila dostatečná rezerva, což je dáno i určitou dobou trvání pojistné smlouvy.

Poslední variantou po vyčerpání všech dostupných možností je zrušení pojistky. Ovšem, jak pojišťovny upozorňují, je to pro klienty značně nevýhodné. Nejen, že ztratíte pojistnou ochranu, ale přijdete i o podstatnou část peněz, které jste do pojištění vložili. A to především pokud zrušíte pojistku v prvních letech trvání pojistné smlouvy. Vyplacené odkupné tak bude velmi nízké.

Také se připravte na to, že pojišťovny si za zrušení smlouvy účtují poplatky. Například v České pojišťovně po vás budou požadovat 320 korun, v Kooperativě 500 korun a v Pojišťovně ČS se dokonce můžete dostat až na poplatek ve výši 20 tisíc korun, respektive 10 procent z kapitálové hodnoty. A to v případě, že smlouvu ukončíte do dvou let od trvání pojištění.

Pokud jste u své životní pojistky uplatňovali odpočty zaplaceného pojistného od daňového základu, v případě zrušení smlouvy je budete muset dodanit.