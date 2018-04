Nemám rád, když mi zaměstnanec lže

V roce 2001 byl jmenován na pozici obchodního ředitele. Petr Sichrovský vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor mikroelektronika a složil státní zkoušku z oboru ekonomie na Fakultě informatiky a statistiky VŠE.



* Který okamžik odstartoval vaši kariéru?



Po vysoké škole jsem hledal uplatnění na trhu a hledal místo spíše v jiných odvětvích. Xerox mě oslovil prostřednictvím mailingu na absolventskou databázi. Sešel jsem se s obchodním ředitelem pro produkční systémy společnosti, tato oblast mě nadchla, slovo dalo slovo a během pár měsíců jsem tam již pracoval.



* Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Při restrukturalizaci obchodních oddělení v roce 2001 jsem postupoval málo razantně. Díky tomu se změny protáhly o skoro půl roku.



* Váš největší konflikt v práci?



V době, když jsem působil na pozici obchodního ředitele, jsem zjistil, že jeden z mých podřízených nemluví pravdu. Jediným možným řešením celého konfliktu byl jeho odchod.



* Kolik hodin denně pracujete?



Během mé kariéry se tato doba hodně měnila v závislosti na pozici a odpovědnostech. Dnes je to kolem jedenácti hodin denně, ale člověk v podstatě pracuje neustále.



* Co chcete dělat za pět let?



Předávat naši společnost s již více než zdvojnásobenými obraty svému nástupci a poohlížet se po jiné výzvě, pokud možno opět v rámci Xeroxu.



* Dobrá rada?



Raději o měsíc dříve, jakkoliv jen na 99 procent, než o den později, i když na 110 procent.