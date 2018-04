Nemáte čas na sport, šéfe? Nesmysl, vždycky se najde

Většina pracovního dne strávená v sedě v nahrbené poloze nad počítačem se dříve nebo později musí podepsat na zdraví kteréhokoli člověka, nejen manažera. Pokud se k tomu přidá nekvalitní kancelářská židle, nevhodně nastavený monitor a navíc ještě tučná, nebo sladká jídla, kterých bylo právě kolem Vánoc přehršel, neštěstí je hotovo. Postava se kulatí, páteř bouří, svaly trpí.

Pryč s tuky

Přitom vyvarovat se nezdravému jídlu a pár hodin týdně věnovat sportu není tak nereálné, jak se vám může zdát. Stran jídla vám může poradit dietolog, ale také osobní trenér ve fitness centru. Základní pravidla stran zdravé výživy jsou jednoduchá. Vyhněte se primárně tučným masům (kachna, husa, vepřové), omáčkám, smetanovým výrobkům, knedlíkům, smaženým pokrmům, bílému pečivu.

Že vám toho už teď po našem základním výčtu k jídlu moc nezbylo? To je omyl. Máte k dispozici celou škálu druhů zeleniny, luštěnin, tmavého pečiva, nízkotučných mas (králík, kuře, krůta), nízkotučných sýrů, jogurtů a další a další potraviny, které vám místo dalších tuků kolem pasu dodají důležité proteiny, sacharidy a další živiny. Ačkoli je na začátku zdravé stravování nepříjemné, zvláště, když je organismus zvyklý na pravidelný přísun tučných a sladkých pokrmů, velice brzy si zvyknete.

Když ne večer, třeba ráno

Ovšem uvedení organismu do netučného stavu bez problémů vyvolaných kancelářskou prací, to není, jak už jsme si naznačili, jen o zdravém jídle. Je třeba se věnovat tělesné aktivitě, při které zapojíte v činnost svaly, které máte jinak ztuhlé a ochablé. Zvláště v případě zádových je snadné pocítit výsledky již velice brzy.

Sportů, ať už indoorových, nebo outdoorových je k dispozici řada, stačí si vybrat, který je vám nejbližší. V poslední době jsou tzv. in bojové sporty (box, kickbox atd.), stále je v kurzu také posilovna a větší a větší rozmach zažívá spinning. Je evidentní, že takový golf, kulečník, nebo petangue vám moc se zdravím nepomůže.

Určitě máte i nyní námitky. „Kde najdu na sport čas? Celý den běhám po poradách, jednáních s partnery, komunikuji s podřízenými.“ To Jsou však pouze výmluvy. Jen se dobře zamyslete.

Byl by takový problém jít si zacvičit dvakrát týdně na hodinu ráno před příchodem do kanceláře? A nebo co takhle oběd? Nemohli byste dva plnohodnotné obědy oželet (vzít si třeba do kanceláře jídlo z domova) a místo nich jít protáhnout tělo a spálit přebytečné kalorie? Zda sportovat a žít zdravě, nebo si jen ničit tělo a bědovat, jak jste na tom tělesně hůře a hůře, je jen na vás. Stačí chtít, nějaký ten čas se najde vždycky. Stojí to za to.