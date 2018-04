Nemáte dům či byt? Nevadí, plaťte!

Pojišťovna má podle pojistných podmínek nárok na pojistné do konce pojistného období, a to i v případě, že v něm nastala pojistná událost. Pojistné období je obvykle definováno jako interval dohodnutý v pojistné smlouvě pro placení běžného pojistného (např. 3 měsíce, půl roku, či 1 rok).

Při roční četnosti placení pojistného tak ztráta spojená s prodejem pojištěné věci během pojistného období může dosahovat částky odpovídající několika měsíčním platbám pojistného. V občanském zákoníku (dále jen „OZ“) ale nalezneme, že zanikne-li pojištění před uplynutím doby, za kterou bylo běžné pojistné zaplaceno, je pojišťovna povinna zbývající část pojistného vrátit. Kde hledat pravdu? Logicky ji musíme nalézt v odpovědi na otázku, zda-li je změna vlastníka pojištěné věci důvodem pro vrácení části zaplaceného pojistného, či nikoliv.

V současné době je v případě pojištění majetku zánik pojištění pro případ změny vlastníka pojištěné věci upraven v paragrafu 812 OZ. Zde předpis stanovuje, že pojištění zaniká změnou v osobě vlastníka pojištěné věci, nestanoví-li pojistné podmínky jinak. Vzhledem k tomu, že se pojišťovny mohou v pojistných podmínkách od tohoto ustanovení odchýlit, je vždy nutné velmi pečlivě prozkoumat smluvně ujednané podmínky pojištění obsažené v pojistné smlouvě. (zdroj: Občanský zákoník, ČSOB Pojišťovna)

U pojistných smluv se tak můžeme setkat se zněním pojistných podmínek, cit.: Dojde-li ke změně vlastníka pojištěné věci, vstupuje nový vlastník do práv a povinností pojištěného vyplývajících z pojistné smlouvy do konce zaplaceného pojistného období. Původní majitel v takovém případě nemá nárok na vrácení části pojistného a musí se vyrovnat s novým majitelem osobně, mimo pojistné vztahy. Takovéto pojistné podmínky má na trhu například pojišťovna Generali.

Pokud pojistné podmínky neobsahují výše popsané odchýlení od OZ (včetně případu, kdy tento důvod zániku pojištění není výslovně uveden, aniž by pojistné podmínky obsahovaly odchylnou úpravu), pojišťovna bude postupovat podle výše uvedeného paragrafu 812 OZ. Původnímu majiteli pak přísluší poměrná část ze zaplaceného ročního pojistného. Pojištění zaniká ke dni změny v osobě vlastníka (například v případě prodeje nemovitosti zapsáním nového vlastníka do katastru nemovitostí). Prodal-li tak například majitel svoji nemovitost k 31.5. a zaplatil v lednu roční pojistné, vrátí mu pojišťovna 7/12 tohoto pojistného. S tímto zněním pojistných smluv se lze setkat například u pojištění majetku pojišťoven Kooperativa či Allianz.

Od Nového roku se na trhu objeví u všech druhů soukromého pojištění zcela nové pojistné podmínky. Začne totiž být plně účinný nový zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. (dále jen ZPS). V paragrafu 27 ZPS je zakotveno, že soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku, a to nebylo-li dohodnuto jinak. V paragrafu 27 téhož zákona je současně stanoveno, že pokud by v pojistné smlouvě bylo dohodnuto, že pojištění, které se vztahuje k majetku nezaniká změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku, musí pojistná smlouva současně stanovit, za jakých podmínek pojištění dále trvá. V takovém případě musí být ve smlouvě upraveny podmínky tohoto převodu práv a povinností na nového majitele. (Zdroj: ČSOB Pojišťovna, Zákon o pojistné smlouvě).

Podle paragrafu 13 ZPS má pojišťovna nárok na pojistné za pojistnou dobu, pokud nestanoví ZPS jinak nebo nebylo-li jinak dohodnuto v pojistné smlouvě. Zákonná úprava se tak nejeví pro pojistníka příliš příznivá, protože pojistná doba je v témže zákoně definována jako doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno (tedy nikoliv skutečná doba trvání pojištění, jako tomu bylo u předchozí právní úpravy). Pokud se tedy budou pojišťovny striktně držet tohoto ustanovení, u smluv sjednaných po 1. lednu 2005 nebude mít pojistník při prodeji pojištěné věci nárok na vrácení příslušné části pojistného. Jestli k tomu ale skutečně dojde, na to si budeme muset počkat do ledna příštího roku. Jedno je však již dnes jasné. Dispozitivní charakter právní úpravy („lze se smluvně odchýlit“) bude klást na klienty nejvyšší nároky na prostudování pojistných podmínek.

Zánik pojištění v důsledku změny vlastníka pojišťované věci v pojistných smlouvách uzavřených do 31. 12. 2004 se bude nadále řídit podle občanského zákoníku. V takovém případě má pojistník nárok na vrácení části zaplaceného pojistného, pokud se v pojistných podmínkách nedohodl na něčem jiném (viz výše). S čím pojišťovny přijdou od Nového roku, na to si budeme muset ještě počkat. Představitelé ČSOB Pojišťovny předpokládají, že pojišťovny budou nejspíše upravovat nárok na vrácení části pojistného podle principu, jaký je doposud uplatňován podle paragrafu 803 OZ (do zániku pojištění). V takovém případě bude pojistníkovi „předplacené“ pojistné vráceno.

Jaké máte zkušenosti s prodejem pojištěné věci? Vrátila vám pojišťovna zaplacené pojistné po prodeji pojištěné věci? Děkujeme za vaše názory a připomínky.