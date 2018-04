Nemáte peníze na zateplení či nový kotel? Banky nabízejí speciální půjčky

Nižší úroky a mimořádná splátka zdarma

Hlavní vlastností "zelených" úvěrů je podle zástupců bank výhodnější úročení a možnost umořit dluh o získanou dotaci bez poplatků. Chlubí se také nižšími poplatky za přiznání úvěru i za vedení účtu. Obecně by tedy tyto účelové úvěry měly být levnější, než kdybyste si požádali o běžný spotřebitelský úvěr.

Někde podmiňují získání zvýhodněného úvěru právě přiznanou dotací, třeba Raiffeisenbank, jinde jsou podmínky volnější. Například ČSOB nabízí půjčku s garantovanou roční úrokovou sazbou 7,7 procenta, pokud peníze použijete na takzvané zelené účely. Mezi ně patří zateplení domu, vše od kompletní rekonstrukce, výměny oken po zasklení balkonu, výstavbu pasivního domu, ekologické kotle, studnu na vlastním pozemku a výrobu energie pro vlastní potřebu z obnovitelných zdrojů. "Podle žádostí klientů se budou postupně zeleně uznatelné oblasti rozšiřovat," slibuje Irena Zatloukalová z ČSOB.

Další banky nabízejí výhodnější půjčku pouze na bydlení, kdy přiznání dotace od státu nepotřebujete. "Obecně je úvěr určený na rekonstrukce a modernizace bydlení, lze s ním tedy kromě zelených účelů financovat také například vybavení domácnosti, koupi pozemku, garáže, pořízení rekreační nemovitosti, vypořádání dědictví, spoluvlastnictví manželů a podobně," vypočítává Denisa Salátková z Poštovní spořitelny.

"Jeden speciální produkt nenabízíme, a to z toho důvodu, že program pokrývá investice od desítek tisíc až po milionové částky. Konečný výběr úvěrového produktu je tedy individuální a záleží na konkrétní situaci klienta," odpovídá Pavla Langová z České spořitelny. Ani mBank, Volksbank či GE Money Bank speciální zelené úvěry neposkytují.

Počítejte s delší návratností

Půjčka není pro každého ani zadarmo. To, že předložíte schválenou žádost o dotaci, ještě neznamená, že úvěr dostanete. Banky si vás proklepnou stejně jako v případě, že žádáte o klasickou půjčku. To znamená především mít dostatečný příjem a musíte být schopni požadovanou dobu splácet. Banka samozřejmě nahlédne také do registru dlužníků, kde se dozví, zda nemáte další půjčky a jaká je vaše platební morálka.

A navíc musíte počítat s tím, že návratnost vložených prostředků do úspor energie se kvůli úrokům prodlouží. V našem modelovém příkladě (viz tabulka) musí rodina počítat, že při úvěru 460 000 korun se jim peníze vrátí zhruba o tři roky později, než kdyby platili hotově, a to i v případě, že dluh sníží dotací, kterou dostanou od státu.

O něco méně přeplatíte v případě, že si po vložení mimořádné splátky ve výši dotace ponecháte původní splátky a zkrátíte celkovou splatnost. Modelové rodině banky nabídly zkrácení z původních 60 na 33 nebo 34 měsíců. V tomto případě by manželé ušetřili celkem až 20 tisíc korun.

Vyšší náklady: volte hypotéku

Jestliže plánujete nákladnější rekonstrukci a máte čím ručit, bude pro vás lepším řešením zvolit hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Zvýhodněné "zelené" hypotéky nabízejí například Raiffeisenbank, Komerční banka, Hypoteční banka či LBBW.

Podmínky získání úvěru se příliš neliší od běžné hypotéky, tedy především musíte půjčku zajistit nemovitostí a musíte dodržet minimální částku 200 až 300 tisíc korun. Na rozdíl od běžné hypotéky zde však nemusíte platit téměř nic za vyřízení úvěru a zdarma je také mimořádná splátka ve výši přiznané dotace. Roční úroky se většinou pohybují kolem pěti procent.

Podat žádost o dotaci či získat půjčku můžete také ve stavební spořitelně Modrá pyramida. "Nabízíme zvýhodněný Zelený hypoúvěr, Zelený Rychloúvěr pro částky do 300 tisíc korun a Zelený Překlenovací úvěr pro ty, kteří dosud nemají stavební spoření," uvádí Miroslav Hiršl ze stavební spořitelny Modrá pyramida.

"Pokud by si žadatel vzal Zelený Hypoúvěr ve výši 460 tisíc korun a po roce na účet vložil získanou dotaci 201 500 korun, zkrátí si dobu překlenovacího úvěru na 34 měsíců a celkem bude jeho úvěr trvat 9 let. Roční úroková sazba by byla v tomto případě 4,94 procent ve fázi překlenovacího úvěru a 5 procent ve fázi přiděleného úvěru," dodává Hana Vaněčková z Modré pyramidy.

Se zajímavou nabídkou pro žadatele o dotaci přichází stavební spořitelna Wüstenrot. "Na financování účelů podle programu Zelená úsporám poskytujeme zvýhodněný překlenovací úvěr. Zelený Superúvěr mohou využít všichni klienti, kteří mají alespoň jeden rok stavební spoření. Roční úroková sazba je pak snížena na 5,2 procent. Minimální částka je 20 tisíc korun a splatnost až 20 let," uvádí Helena Dušková z Wüstenrot stavební spořitelny.