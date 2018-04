Nemáte peníze? Nakupujte za cizí!

Dluh? Ostuda! Říkali ještě nedávno naše babičky. Dnes už se na půjčky pohlíží úplně jinak. Když si chce rodina koupit novou televizi, už nemusí složitě nejdříve do obchodu vyhlédnout si zboží, pak do banky požádat o úvěr a poté znovu do prodejny. Půjčku lze totiž vyřídit přímo u obchodníka, který spolupracuje s některou ze splátkových firem, která se specializuje na poskytování rychlých spotřebitelských úvěrů. Stačí přinést potvrzení o výši příjmu a doklady k ověření adresy a totožnosti - pokud splátková firma uzná klienta schopným splácet, peníze jsou zpravidla do druhého dne, případně ještě týž den jeho.