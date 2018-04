Nemáte práci? Důvod: jste příliš kvalifikovaní!

Martin Vosecký, jednatel personální společnosti Catro

Ta část české ekonomiky, která je výkonná, je součástí ekonomiky globální, a tak je i pod jejím vlivem. Fúze firem, snižování nákladů a restrukturalizace, kolapsy gigantů za oceánem, to všechno způsobuje také změny na trhu práce, a proto je v některých profesích znatelná převaha nabídky nad poptávkou. Lidé, kteří nějakou dobu hledají neúspěšně místo, se začnou ucházet o pozice, na které by stačila nižší kvalifikace, a jsou hluboce frustrováni, když je firmy odmítnou. Důvodů může být podle mého názoru několik. Například: kandidát není tak dobrý, jak si myslí, nadřízený nechce mít podřízeného, který má vyšší kvalifikaci než on sám, jeho šéfovské místo by bylo ohroženo. Jak z toho ven? Každý by měl začít sám u sebe a položit si i pár nepříjemných otázek: Co musím udělat jinak, aby se situace neopakovala? Nepracoval jsem ve firmě, která přeplácela lidi, a proto mám problém, protože jiné firmy platí méně? Dokážu efektivně komunikovat? Doba je těžká, kdo chce být úspěšný, musí na sobě tvrdě pracovat, třeba se vzdát oboru. Často se potkávám s lidmi, kteří vystudovali úplně něco jiného, než čím se teď živí - z absolventů jaderné fyziky se stali třeba ředitelé obchodních firem. Znám ale také člověka, který ovládá sice čtyři jazyky, ale neumí založit papír do kopírky. Takoví jsou pro některé pozice nepoužitelní.