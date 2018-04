Chcete získat práci? Vytvořte si vlastní profil na sociální síti

Proč jsou vlastně sociální sítě na trhu práce tak oblíbené? O kandidátech je možné přes jejich profily na internetu najít rychle spoustu informací. Personalisté nemusí spoléhat pouze na to, co jim o sobě uchazeč napovídá. Najdou tam i doporučení nebo jiná hodnocení od bývalých spolupracovníků a šéfů. A ta jsou velmi cenná.

Jakou necháváte digitální stopu

"Lidé jsou opravdu hodně sdílní a prozradí toho na sebe tolik, že se mnohdy nestačíme divit. Neuvědomují si, že jim to může někdy i uškodit, jako právě při hledání zaměstnání," říká Adam Reinberger z komunikační společnosti Redmedia a dává příklad:

Sociální sítě Facebook - má přes 800 milionů uživatelů. (v ČR asi 3 miliony), zaměstnance tu hledá 50 procent společností.

"Jedna firma zvažovala, zda přijme manažera, který měl skvělý životopis a od šéfů a kolegů jen pochvalná slova. Když si personalista prohlédl jeho profil na sociální síti, zjistil, že kandidát tam píše o tom, jak to ve středu večer přehnal na nějaké party a jak si ve čtvrtek vzal volno a vymluvil se na nemoc, další týden odjel někam s kamarádem v pracovní době a tak podobně. Práci nakonec nezískal," dodává Adam Reinberger. Digitální stopa většiny lidí na internetu je podle něj obrovská a lze ji snadno, někdy i za pomoci různých počítačových nástrojů, vyhledat.

Podle Jany Laukové z personální společnosti Randstad je už zcela běžné, že si personalisté profily kandidátů na sociálních sítích prohlížejí. Dívají se i na to, do jakých skupin se budoucí zaměstnanec řadí, zda často střídá práci, jestli a jak se zapojuje do diskusí a podobně. "To, jak se člověk prezentuje na sociálních sítích, může ovlivnit názor budoucího zaměstnavatele ještě dříve, než se s ním osobně setká při pohovoru," upozorňuje Jana Lauková.

Není přitom problém si svůj profil upravit a nastavit v něm, co bude veřejné, co jen pro přátele a co jen "pro mě".

Řemeslníci, nebojte se profilu

Častější využívání sociálních sítí při náboru zaměstnanců podpořila i nejistá situace na trhu práce. "Zaměstnavatelé se v současnosti potýkají s mnoha problémy, jako je doznívající krize či nedostatek lidí s potřebným profilem. Právě díky sociálním sítím mohou získat kvalitní zaměstnance, snížit náklady na chod firmy, a tím co nejvíce ušetřit," říká ředitelka personální společnosti Manpower Jaroslava Rezlerová. Stejně tak by si měli i potenciální zaměstnanci, kteří hledají práci, uvědomit sílu tohoto média a využít ji ve svůj prospěch.

"Zatím si profil na sítích dělají většinou lidé s vyšším vzděláním anebo mladší generace. Najít tedy řemeslníka či pracovníky do výroby vyššího věku je na sociálních sítích stále ještě problém. Na druhou stranu, jestliže se někdo takový objeví, mají personalisté částečně zajištěny jeho určité schopnosti, jako je flexibilita v přístupu k novým technologiím a snaha udržet krok s nastupující generací," dodává Jaroslava Rezlerová.

"V současné době našim potřebám nejlépe odpovídá síť LinkedIn. Na základě pokročilého vyhledávání jsme schopni vybrat kvalitní lidi s ohledem na jejich schopnosti a kompetence. Vyhledávání uchazečů skrz sociální sítě přináší lepší výsledky než inzerce na serverech nabízejících pracovní příležitosti," svěřuje se Ariane van der Haegen z komunikační agentury Fleishman-Hillard. A dodává další výhody: lze vybírat ze široké základny kandidátů a hledání přes sociální sítě šetří HR pracovníkům mnoho času. "Navíc máme zkušenost, že adepti jsou oslovováni raději přímo než přes personální agenturu," doplňuje Ariane van der Haegen.

Jak si založit účet na pracovním LinkedInu

Není to zase tak náročné a stačí k tomu základy angličtiny. Přinejhorším můžete použít internetový překladač. Na adrese www.linkedin.com vyplníte nacionále a dále pak informace o vzdělání a získaných pracovních zkušenostech. Určitě je vhodné přiložit i nějakou pěknou fotografii. "Doporučila bych také vyžádat si od bývalých nadřízených nebo spolupracovníků reference. Přidejte i zajímavosti – například charitativní činnost. Pro personalisty je to důležitý údaj," upozorňuje Miriam Neugebauerová, konzultantka personální společnosti Randstad.

Dejte si záležet a nepřehánějte to s neformálností

Se svým účtem pracujete dál tak, že si vytváříte síť známých přátel a kolegů, které si přidáváte mezi kontakty. Pokud se zaměřujete na určitý obor, například na informační technologie, výhodou sociální sítě je možnost přihlásit se do skupin – groups. Ve skupinách si můžete vyměňovat informace a probírat aktuální věci z vašeho oboru s dalšími odborníky. Dají se v nich inzerovat pracovní nabídky, zveřejňovat různé průzkumy, novinky...

Není vůbec vhodné používat hovorových výrazů nebo snad psát své názory na politickou situaci. Na LinkedInu je dobré být "oficiální", je to přece jen pracovní síť. Na vyprávění o tom, co jste dělali ve volném čase, je lepší Facebook, ale i tam je dobré to nepřehánět. Zaměstnavatelé si vás "proklepnou" všude.

"Po nějakém čase vám mohou začít chodit nabídky od personalistů. Když ne, buďte aktivní vy a kompetentním lidem v dané společnosti se nabídněte," radí Miriam Neugebauerová a dodává: "Sociální sítě využijte i k tomu, abyste se o firmě, do níž chcete nastoupit, dozvěděli co nejvíce. LinkedIn má k tomu nástroje."