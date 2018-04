Nemáte zaplacené povinné ručení? Stejně vás najdou

Na neplatiče povinného ručení přijde Česká kancelář pojistitelů (ČKP) relativně snadno – porovnáním údajů z registru vozidel a databází pojišťoven. Do poloviny října stihla obeslat 81 700 hříšníků a ti zaplatili pokuty ve výši 38 milionů korun.

"Počet vozidel bez povinného ručení v Česku meziročně klesl o celých 30 procent," říká Jakub Hradec z ČKP. I tak jich zbývá přes 600 tisíc, jejich majitele bude kancelář důsledně vyzývat k zaplacení pokuty v následujících letech.

Na výzvu reagujte

ČKP se pustila do boje s neplatiči výzvou, aby uhradili příspěvky a buď si sjednali povinné ručení, nebo nechali auto vyřadit z registru vozidel. Pokud vám tedy taková výzva přišla, máte třicet dnů na to, abyste buď zaplatili, nebo doložili, že pokutu hradit nemusíte.

Třeba v případě, že auto máte poctivě odhlášené, jen registr ten údaj ČKP neukázal. Kdybyste však dopis nechali ležet ladem, Kancelář by vás ještě jednou upomenula a pak váš případ předala inkasní společnosti. Až by na vaše dveře zazvonil exekutor, čekalo by vás zaplacení nejen příspěvků, ale i nákladů na jejich vymáhání. A to už by nemusely být jen stovky, ale tisíce korun. Zákon o povinném ručení je rozhodně účinný. Letos totiž počet trvale vyřazených vozidel vzrostl o 172 procent.

Peníze z garančního fondu slouží k zaplacení nehody, která byla zaviněna nepojištěným řidičem. Minulý rok tito řidiči způsobili škodu zhruba za 500 milionů korun. V České republice je i přes přísnější podmínky evidováno kolem 600 tisíc nepojištěných aut.

Nejezdíte? I tak musíte platit

Auto vám leží už roky polorozebrané za domem na zahradě, a tak máte pocit, že se vás příspěvky netýkají? Omyl. Pokud není odhlášené a má poznávací značku, povinnost hradit povinné ručení se vztahuje i na vás. Vyplatí se proto zajít na registr vozidel, který vedou obecní úřady s rozšířenou působností – informace najdete na www.portal.gov.cz – a značku odevzdat. Té možnosti od loňského do letošního září využilo 320 tisíc řidičů.

Jestliže doma "chováte" svého miláčka – veterána nebo luxusního sporťáka, kterého vyvezete na výlet jen párkrát o dovolené, když je dokonalé počasí a prázdné silnice, a nechcete za něj platit pojištění celoročně, odhlaste jej z registru dočasně. Musíte proto udělat dvě věci: odstranit vůz z veřejně přístupné komunikace, to znamená, že nesmí stát ani před domem na ulici, a odevzdat na úřadě "espézetku" a osvědčení o registraci vozidla. Úředníci vám na oplátku a za sto korun do technického průkazu poznamenají, že je vozidlo dočasně vyloučeno z provozu.

Až zase budete chtít vyjet do ulic, dočasné vyřazení ukončíte. Na registru předložíte doklady o tom, že vaše vozidlo splňuje podmínky pro provoz, doklad o technické prohlídce a dostanete zpět svou značku. Nezapomeňte v tu chvíli znovu zaplatit povinné ručení.

Jestliže vyjedete na veřejně přístupnou pozemní komunikaci bez sjednaného povinného ručení a zastaví vás silniční kontrola, hrozí vám okamžitá pokuta až do výše tří tisíc korun. Další sankce, které se mohou vyšplhat až na 40 tisíc korun, vám mohou uložit správní orgány.

Příklad z praxe Majitelka Opelu Corsa (1 185 ccm) z Prahy neměla pojištění sjednané 73 dní.

- 27. července jí byla doručena výzva k úhradě 3 800 korun

- 8. září částku uhradila

Za stejné období by ji povinné ručení stálo cca 860 korun. Nakonec zaplatila téměř 4,5krát tolik. Zdroj: ČKP

Kam pro informace

Pokud si nejste jisti, zda se vás povinnost hradit příspěvky do garančního fondu týká, podívejte se na stránky www.bezpojisteni.cz. V levém sloupci na úvodní stránce najdete odkaz, kde se po vyplnění SPZ auto dočtete, zda vůbec a u které pojišťovny je vaše auto pojištěné, a jak postupovat, když chcete vůz dočasně nebo trvale vyřadit z registru. Pokud vám od ČKP přišel dopis s výzvou o zaplacení příspěvků, najdete v něm i variabilní symbol, přes nějž můžete na stránkách sledovat svůj případ. Využít můžete i služby call centra na telefonu 221 772 773.