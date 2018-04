Němci šetří, ale Rusové ve Varech stále utrácejí, říká majitel restaurace

Němci na Dušičky nepřijeli

Ruští turisté jezdí stále

Šestapadesátiletý spolumajitel restaurace s ubytováním Duo Vlastislav Tomáš už krizi pociťuje, nedávno musel propustit dvě servírky. Při větších akcích je na place nahradila dcera, spolumajitelka podniku, která je na mateřské dovolené.Druhou dceru poslal otec ze svého podniku pracovat do recepce jednoho karlovarského hotelu. "Musíme nějak přežít. Nejdražší jsou totiž platy zaměstnanců a odvody," zdůvodňuje úsporná opatření.Na konkrétním případu z Dua je podle něj vidět, že se uskromňují lidé i za hranicemi. Karlovy Vary jsou totiž bývalé Sudety, kde je pochovaná spousta německých starousedlíků. Na hřbitovy o Dušičkách za nimi pravidelně jezdily skupiny organizovaných zájezdů a výpravy turistů z Německa. V Duu a v dalších restauracích a penzionech cizinci jedli a bydleli. Nyní však kvůli celosvětové finanční krizi šetří."Loni nepřijel téměř nikdo. A když, tak se hned otočil a jel domů," říká Vlastislav Tomáš. Štěstí podle něj je, že Duo je na neatraktivním okraji Karlových Varů, a nikoliv v centru, které je pod ruským vlivem. "Díky tomu máme šanci, že k nám Němci zajdou na oběd či na večeři," vysvětluje spolumajitel.Restaurace Duo funguje dvanáct let. Majitel doufá, že nikdy nenastane situace, aby musel svůj podnik zavřít. Kdyby se tak přece jen stalo, pokusil by se najít si práci jako průvodce nebo recepční. Využil by znalosti čtyř jazyků.Jako hosté mu chybějí lidé z porcelánek. Dvě má přímo za humny. Porcelánky totiž přestaly dělat vánoční večírky a další společenské akce. Lidé, kteří byli před Vánocemi a téměř celý leden doma za 60 procent mzdy, mají jiné starosti než večírky, schůze a zasedání. Navíc jim jde o holé živobytí, protože někteří dostali ke konci března výpověď.A kdo je na druhé straně lana? "Ruských turistů, kteří létají do Karlových Varů, se krize netýká. I když prodělali miliardy nebo miliony, jezdí do lázní stále," pokyvuje hlavou Vlastislav Tomáš.Podle finanční poradkyně Miriam Hanákové je dobře, že pan Tomáš celkem pružně reaguje na probíhající změny tím, že snižuje náklady na provoz restaurace, ale nemusí to stačit na to, aby udržel ekonomiku provozu "v černých číslech". Potřebuje hosty a jim by možná měl vytvořit jakési krizové menu.Lze předpokládat, že pan Tomáš neponechal své zabezpečení v důchodu, který jej čeká za několik let, na náhodu a vytvořil si finanční rezervu. V jeho případě (a možná i s ohledem na obavy ze zhoršení zdravotního stavu) by měl věnovat přiměřenou péči svým penězům tak, aby v době, kdy je bude potřebovat, neztratily náhle hodnotu.Lze také doporučit, aby si provedl revizi portfolia finančních produktů, které má on a jeho rodina sjednány – bude-li to potřeba, aby měl přehled, kde může snížit platby, případně kolik peněz by získal ukončením smluvních vztahů.