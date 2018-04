Němec je přesný, Ital chodí pozdě

Jako setkání s mimozemšťany vám může připadat schůzka se zahraničními kolegy či obchodními partnery. Zvlášť když se sejdete na jejich domácí půdě. Rčení "jiný kraj, jiný mrav" totiž platí i v pracovním životě.

Dorazili jste do Švédska na jednání s obchodními partnery. Máte na sobě perfektně padnoucí oblek. Jednání začíná včas. Je otevřené, férové, každý se dostane ke slovu. Pak se svými hostiteli skončíte nazí v sauně. Jste zaskočeni? "Musím přiznat, že mi nějakou dobu trvalo, než jsem ve skandinávském prostředí přivykl tomuto velmi častému společnému zakončení obchodních jednání," vzpomíná na svého anglicko-skandinávského zaměstnavatele Igor Hulák, dnes výkonný ředitel společnosti Strom Telecom. Pravda, v Česku se obvykle končí u dobrého jídla a piva. Ale rozdílů se dá najít více. Přitom nerespektování zvyků zahraničního partnera v lepším případě končí trapasem, v tom horším může zhatit uzavření slibného kontraktu.

Kdo chodí včas a kdo nechce dárek

Zatímco třeba Němec přijde na schůzku v domluvený čas, Italové, Španělé či Indové si s dochvilností hlavu nelámou. Běda ale, když jste opozdilcem vy. Při plánování schůzek je také dobré mít na paměti, že se v jižních státech kvůli klimatu dodržuje "odpolední siesta" trvající zpravidla od 13. do 16. hodiny. "Italové tak začínají pracovní den v podstatě dvakrát - ráno a odpoledne. Díky polednímu odpočinku je jejich produktivita práce velmi dobrá," líčí své zkušenosti z ciziny Luboš Tejkl, současný personální ředitel ČEZ. Váháte-li, co si obléct na pracovní schůzku, v celém světě nic nezkazíte evropským standardem - oblekem, košilí, pro ženy kostýmkem a pro všechny uzavřenými botami. Na značce oděvu si dejte zvlášť záležet, pokud jedete do Itálie. Totéž platí i o autě, kterým se tam na jednání dostavíte. Zjistěte si také, zda hostiteli nebude vadit, když mu dáte drobnou pozornost či dárek (ceněny jsou výrobky z českého skla). Rusové, Poláci, Slováci či Indové přijímají dárky rádi a opětují je. V Německu, Rakousku či Americe to obvyklé není. Druhá strana může osobnější pozornost brát jako podlézání.

S Asiaty jednejte osobně

Počátky obchodního jednání s Němci, Rakušany či Brity lze zvládnout telefonicky či e-mailem. Pro Japonce, Číňany a Korejce jsou velmi důležité osobní kontakty a budování důvěry. Totéž platí pro Rusy, Poláky, Španěly, Brazilce či Italy.

Z Jižní Koreje se před časem vrátil moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský. Pozval jej tam po své návštěvě Ostravy Čung Mong-ku, šéf automobilky Hyundai. Obě strany chtěly probrat možnost výstavby její továrny na Ostravsku. "Pozvání nešlo odmítnout, bylo třeba je brát jako poctu. Podnikání v Jižní Koreji je totiž založené na osobních vazbách," vysvětluje vedoucí kanceláře hejtmana Petr Vaněk, který Tošenovského na cestě doprovázel.

Kdo nějakou dobu pobýval v cizině, ví, že respektovat zvyky dané země není vždy pohodlné. "Pozvali nás na tradiční večeři. Seděli jsme na tvrdé dřevěné podlaze u malého, velmi nízkého stolku, což byl v případě hejtmana Tošenovského, který měří přes dva metry, trochu problém," vzpomíná Vaněk na návštěvu u Čung Mong-kua.

Přizpůsobujeme se jeden druhému

I když Petr Vaněk absolvoval několik školení o odlišnostech jednání manažerů různých národností, tvrdí, že nelze přísně lpět na tradicích svých či země toho druhého. "Je dobré zůstat prostě sám sebou a umět v případě potřeby rychle zaimprovizovat. Vždy se mi vyplatila přirozenost, protože někdy se vám druhá strana snaží vyjít vstříc a zachová se podle vašich tradic, ne podle svých," dodává Vaněk.

Za pravdu mu dává šéf kolínské automobilky TPCA Satoši Takae. Tvrdí, že Japonsko již dávno v obchodních jednáních přijalo západní styl jednání a chování. Totéž platí i pro společenské oblečení. "Nyní je trend si v létě povolit knoflíček na límci košile, ale v tom se liší firma od firmy," říká Takae. Pro Evropany má malé doporučení. "Evropská jména a tváře jsou pro nás těžko zapamatovatelné. Takže musíte každému Japonci dát svoji vizitku, jinak vaše jméno okamžitě zapomene. Myslím, že opačně je to stejné," podotýká.

S čím počítat při pracovním jednání v cizině?

Švédsko, Finsko

1. Mnohé záležitosti obchodních styků stačí vyřizovat e-mailem, případně telefonicky, lepší je však osobní kontakt.

2. Hodí se společenské oblečení.

3. Od jednajících se vyžaduje dochvilnost.

4. Dárky nejsou obvyklé.

5. Ústní i písemné dohody jsou dodržovány.

6. Konverzační témata nejsou v podstatě omezena - ve Švédsku je oblíbené téma ochrany životního prostředí, ve Finsku sport, umění.

Polsko, Rusko

1. Při navázání vztahu je důležitý osobní kontakt, pak stačí telefon, e-mail.

2. Na schůzku se hodí společenský oděv, lze využít pozvání k obědu, třeba i do rodiny.

3. Přijďte na jednání včas.

4. Pozornosti (v Polsku zejména květiny ženám) a dárky jsou ceněny.

5. I ústní dohody mají značnou váhu.

6. Tabu je znevažování víry (Polsko), narážky na sovětskou okupaci Česka (Rusko). Je třeba mít na paměti, že jde o příslušníky velkých státních celků.

USA

1. Stačí telefon, e-mail.

2. Společenské, konzervativně laděné oblečení.

3. Vyžaduje se dochvilnost.

4. Není žádoucí.

5. Lze se spolehnout na dané slovo, ale důležitou úlohu v obchodních vztazích mají přesně formulované smlouvy.

6. Citlivé jsou otázky rovnoprávnosti, diskriminace, náboženství a zahraniční politiky. Vítaným tématem sport, showbyznys.

Španělsko

1. První kontakt má být osobní.

2. Na obchodní jednání přijďte oblečení elegantně.

3. Španělé nebývají dochvilní, ale vy přijďte včas, pro obchodní schůzky není vhodné období odpoledního klidu - siesty.

4. Dárky nemají při obchodních jednáních místo.

5. Slovo má značnou váhu. Písemná smlouva nemusí zaručit přesné dodržení dohod.

6. Citlivá témata jsou vnitřní problémy země, vítaná sport, rodina, kultura a umění.

Velká Británie, Francie

1. Pro jednání je důležitý osobní kontakt, následná vyřizování lze vést telefonicky a e-mailem.

2. Přijďte ve společenském oblečení.

3. Cení se dochvilnost.

4. Dárky nosit nemusíte.

5. O výsledných ujednáních je ve Francii zapotřebí vyhotovit písemný záznam, v Anglii platí dané slovo.

6. Ve Francii jsou vítaná společenská témata, nežádoucí je mluvit o politické příslušnosti a financích. V Anglii nekritizujte tradice, královskou rodinu, neptejte se na rodinné záležitosti.

Čína, Japonsko

1. Přednost mají osobní kontakty a vazby.

2. Společenský oděv evropského stylu.

3. Navržený termín byste měli přijmout. Přijďte včas, v Japonsku počítejte s vleklostí jednání a skupinou vyjednavačů.

4. Výměna dárků je součástí zahajovacího obřadu jednání.

5. Dohoda bývá uzavírána v písemné podobě, Číňané ji ne vždy dodržují.

6. V Japonsku nečekejte přímé odpovědi. Nezmiňujte problém karoši (smrt z přepracování).

7. V Číně nekritizujte politické poměry, problematiku lidských práv a územní nároky.

Argentina

1. Přednost má osobní kontakt.

2. Tradiční společenské oblečení.

3. Obchodní jednání jsou zahajována opožděně (raději v odpoledních hodinách), ale od partnerů se vyžaduje dochvilnost.

4. Ano.

5. Nelze plně spoléhat ani na písemnou úmluvu.

6. Vyhněte se projevům nadřazenosti a kritického hodnocení politických a hospodářských poměrů v zemi. Hovořte o sportu a umění.

Německo, Rakousko

1. Nevadí, když je první kontakt telefonický nebo e-mailem.

2. Hodí se společenské oblečení.

3. Vyžaduje se dochvilnost.

4. Dárky nejsou obvyklé.

5. Dodržují se ústní dohody i písemné smlouvy.

6. Buďte opatrní při připomínce fašistické minulosti obou států, nicméně v Rakousku lze apelovat na společnou historii obou národů.

Itálie

1. Důležitý je osobní kontakt.

2. Dbejte na co nejdokonalejší zevnějšek. Typ auta musí reprezentovat.

3. Italové nejsou dochvilní, zejména na jihu země.

4. Dárky nejsou obvyklé.

5. Lepší je pojistit obchodní ujednání písemnými smlouvami.

6. Nezmiňujte vnitropolitické problémy země, vítaná témata jsou mezilidské vztahy, rodina a příjemné stránky života.

Indie

1. Nejdůležitější jsou osobní kontakty.

2. V létě se nosí košile s krátkými rukávy a kravatou, v zimě navíc sako (auto by mělo odpovídat místním zvyklostem a postavení).

3. Včasné zahajování obchodních jednání ztrácí na významu, protože bývají vedena zdlouhavě, nesoustředěně a neefektivně.

4. Ano.

5. Dodržování obchodních dohod a závazků se různí podle firem. Ani písemná smlouva nebývá zavazující.

6. Vyhněte se náboženským otázkám a rodinným záležitostem.

7. Zmiňte krásy země.

Jižní Korea