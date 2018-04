Nemít povinné ručení vás může vyjít až na 40 tisíc korun, říká odborník

Hostem iDNES.cz byl výkonný ředitel České kanceláře pojistelů Jakub Hradec. Ptali jste se na novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a na jeho dopady v lednu 2009. Vybrané otázky a odpovědi vám přinášíme.

OTÁZKA: Zajímalo by mě. Pokud mi nepojištěné vozidlo způsobí škodu na mém vozidle, kdo mi zaplatí vzniklou škodu případně škodu na zdraví? Nebo mám smůlu, jak je to prezentováno v pojišťovnách a musím se s viníkem soudit?

ODPOVĚĎ: Škodu, kterou poškozenému způsobil někdo jiný nepojištěným vozidle, zaplatí poškozenému Česká kancelář pojistitelů. Následně však vše, co vyplatila poškozenému, uplatňuje po nepojištěném řidiči, provozovateli a vlastníkovi toho nepojištěného vozidla. Takže dělá se s tím něco neustále. Navíc právě na tyto situace, na zbytečně vysoký výskyt nepojištěných vozidel v ČR zareagoval Parlament novelou zákona 168/1999 zavedením příspěvku nepojištěných do garančního fondu. Takže se bude dít ještě více. A prpto je dobré, aby se každý vlastník vozidla, pokud ještě není pojištěno, honem rychle postaral o to, aby měl povinné ručení. Nejdražší povinné ručení je totiž to, které vlastník vozidla nemá.



OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat od kdy se bude platit pokuta za nepojištěné vozidlo a jaká je pravděpodobnost že se odhalí osoba která tento zákon porušuje.

ODPOVĚĎ: Milá kolegyně, pokuty od policie nebo od správního orgánu existují v zákoně 168/1999 od jeho počátku, tedy od 1.1.2000, a v letošní novele se výrazně zvýšily. Pokud jde příspěvek nepojištěných do garančního fondu, § 24c zákona 168/1999 vstoupí v účinnost dnem 1.1.2009. Protože nám všechny pojišťovny předávají údaje o vzniku, změně a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pak se právě touto cestou o nepojištěném vozidle ČKP dozví. Následně předá příslušnou informaci správnímu orgánu ba v r. 2009 ještě navíc vyzve příslušnou osobu k úhradě příspěvku do garančního fondu.

kdo odpovídal Jakub Hradec je absolventem VŠE Praha a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již od roku 1985 se aktivně účastní v mezinárodní Radě kanceláří – od roku 2007 je předsedou Výboru obecných pravidel Rady kanceláří a zároveň předsedou pracovní skupiny pro finanční stabilitu systému zelené karty. V letech 1993 až 1999 předsedal sekci pojištění motorových vozidel České asociace pojišťoven.



Od roku 1999 je výkonným ředitelem České kanceláře pojistitelů. Předtím pracoval v České pojišťovně, mimo jiné ve funkcích náměstka generálního ředitele a člena představenstva.

OTÁZKA: Když si koupím nove auto od prodejce, mohu s vozem odjet, i když nemám ještě uzavřeno POV u některé z pojišťoven, nebo musím nejprve uzavřít POV, a pak si mohu vůz odvézt?

ODPOVĚĎ: S nepojištěným autem na silnici vůbec nesmíte, takže nejprve musíte uzavřít "POV" a teprve potom můžete usednout za volant. Opačný postup by byl nejen protizákonný, ale finančně velmi nebezpečný pro Vás - riskovala byste pokutu od policie nebo správního orgánu (až 40 000 Kč), ale také byste mohla někoho poškodit. ČKP by za Vás tu nepojištěnou škodu poškozenému uhradila a pak by po Vás vše chtěla zpátky do garančního fondu. To "chtěla" je upravenou v zákoně, takže Vy byste musela celou škodu zpět do garančního fondu zaplatit. Jezdit nepojištěným vozidlem je hazard, který se nevyplatí



OTÁZKA: Stal jsem se letos účastníkem dopravní nehody (poškozený), která zpočátku vypadala jako "plechy" za par korun. Policie sepsala záznam, viník dostal pokutu a ja odvezl auto do servisu. Tam zjistili ze se pohnula nějaká příčka či co a oprava vyšla na skoro 200 tisíc. Jak takovou situaci řešit od příštího roku, kdy policii nesmím k takové malé nehodn zavolat (pod hrozbou pokuty) – neodmítla by mi pojišťovna škodu pak uhradit?

ODPOVĚĎ: Pokuta za přivolání policie k takové nehodě podle mého názoru nehrozí a doufám, že se nemýlím. Ale ve Vašem případě se snad přece jen jednalo o škodu, o níž jste se mohl oprávněně domnívat, že bude kolem 100 tisíc korun. Pojišťovna bude muset posoudit, zda a kdo udělal chybu, pokud vůbec někdo nějakou chybu udělal. V zákoně samozřejmě musí být nějaká konkrétní částka, ale v každé jednotlivé situaci se musí přihlížet k okolnostem případu. Myslím, že tak postupují policisté i pojišťovny.

OTÁZKA: Jakým způsobem se bude řešit škoda do 100 tisíc korun, pokud jsem nezavolal policii, neboť jsme se s viníkem shodli, že to bude pod 100 tisíc a pak se ukázalo, že je to třeba za stopadesát tisíc a pojišťovna nebude dělat problém, že u toho nebyla policie.

ODPOVĚĎ: Nejde až tak o to, na čem jste se dohodli, ale mnohem více o to, jak to skutečně bylo. To, zda pojišťovna bude či nebude dělat problém, je věcí individuálního posouzení každého jednotlivého případu. V případě pochybností bude vždy lepší policii přivolat.