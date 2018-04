Nemluvíte s úřadem? Pokuta až několik tisíc korun

Novelizovaný zákon přesněji formuluje také další přestupky týkající se osobních a cestovních dokladů, pokuty za ně jsou vyšší. "Na druhou stranu je ale zákon měkčí, protože z něj "vypadly" poměrně časté přestupky - odcizení a ztráta dokladu," vysvětluje Jana Janoutová. Zničení či zneužití pasu či občanského průkazu, dosud pokutované maximálně tisícikorunou, se může prodražit až na 5000 korun. "Zatím si nedovedu představit, jaký přestupek bychom pokutovali maximální částkou, možná opakující se zneužívání či falšování dokladu," říká Jana Janoutová

Podle vedoucího oddělení vnitřních věcí úřadu městské části Prahy 11 Jozefa Majchráka byl úřad k majitelům vypraných či politých dokladů shovívavý a nevyužíval maximálních pokut ani v minulosti: "Dosud jsme za tento přestupek dávali nejčastěji blokovou pokutu ve výši 200 korun,". Bloková pokuta může být maximálně 1000 korun, kvůli vyšší je potřeba zahájit správní řízení. "Při něm se ale bude těžko dokazovat například úmysl zničit občanský průkaz," míní Jozef Majchrák.

Zatímco dosud požadovaly běžně například půjčovny sportovních potřeb jako zástavu za půjčené lyže občanský průkaz nebo cestovní pas, od 1. dubna by měla taková praxe přestat platit. A pokud ne a klient dá doklad do zástavy, může ho to finančně dost bolet. Pokuta může dosáhnout až 1000 korun, mohl by ji však zaplatit nejen klient, ale také pracovník půjčovny. "Já s novým zákonem žádné problémy nemám, protože doklady nikdy do zástavy neberu jen si z nich opisuji potřebné údaje," říká Anna Trhlíková z půjčovny v Rožnově pod Radhoští.

Jaká může být pokuta?

Od 1. dubna budete potřebovat mnohem více peněz na pokuty. Podle novely přestupkového zákona se zvyšují podstatně sankce zejména za dopravní přestupky, o hodně se prodraží také úmyslné zničení či poškození osobních dokladů či nedbalost při ohlášení změn rodinného stavu, klamání úřadů nebo znečišťování životního prostředí. Navíc se rozšiřuje i počet přestupků, za které postihy hrozí. Pokud vás zajímá více, podrobnosti naleznete je ZDE.

až 5000 korun za

úmyslné zničení, poškození nebo zneužití občanského průkazu či cestovního pasu

uvedení nepravdivých údajů v žádosti o vydání pasu nebo provedení změny údajů

úmyslné vyhnutí nebo odmítnutí kontroly cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky

neoprávněné překročení státních hranic bez platného cestovního dokladu nebo mimo hraniční přechod

až 1000 korun za

nesplnění povinnosti požádat o vydání občanského průkazu podle zákona, nepředložení dokladů potřebných k vydání občanského průkazu ani na opakovanou výzvu

nepřevzetí či neodevzdání občanského průkazu

Poznámka: v přehledu nejsou uvedeny všechny přestupky

Matrika

Užíváte v úředním styku jiné křestní jméno, než vám dala maminka či tatínek? Za tento a řadu dalších přestupků můžete dostat od prvního dubna pokutu až do výše pěti tisíc korun. Dosud tyto přestupky pokutovány nebyly a v praxi se ani podle zkušeností pracovníků matrik příliš často nevyskytují. "Nevzpomínám si na žádný takový případ, snad jednou za posledních pět let jsme měli problém s osvědčením o způsobilosti k manželství u snoubenců, cizích státních příslušníků," říká vedoucí oddělení správní a vnitřních věcí Okresního úřadu v Benešově Jana Včeláková. Pokuty hrozí lidem, kteří si poničí například rodný nebo oddací list. "Je však potřeba jim prokázat úmysl, což lze například tehdy, když manžel ve zlosti roztrhá oddací list," vysvětluje Jiří Hájek z ministertva vnitra.

Přestupkem je také nesplnění oznamovací povinnosti matrice při narození, úmrtí nebo uzavření manželství. Podle Jany Včelákové však k těmto přestupkům nedochází, protože smrt nahlašuje lékař, který mrtvého ohledává a narození dítěte zase porodnice: "Snad by se to mohlo stát jen při porodu mimo lékařské zařízení." Pokud pojmenují rodiče v euforii dítě zdrobnělým křestním jménem například Ivanka, nechají je zapsat do rodného listu a jeho nositelka s ním nechce mít v dospělosti nic společného a užívá v úředním styku jméno Ivana, jedná se také o přestupek. Případným komplikacím je snadno možné předejít, za tisíc korun na matrice křestní jméno nebo příjmení na základě zdůvodněné žádosti změní.

Jaká může být pokuta?

až 5000 korun za

úmyslné zničení, poškození či pozměnění rodného, oddacího či úmrtního listu či osvědčení o právní způsobilosti snoubenců k uzavření manželství

nesplnění oznamovací povinnosti matričnímu úřadu při narození, úmrtí nebo uzavření manželství

neužívání jména uvedeného v rodném nebo oddacím listu při úředním styku

Klamání úřadů

Dvakrát tolik peněz než dosud, tedy až 10 tisíc korun může zaplatit člověk za klamání úřadů při zatajení důležitých údajů nebo nepravdivém či neúplné svědectví. "Stejné pokutě se vystavuje také člověk který v čestném prohlášení uvede nepravdivý údaj, například prohlásí, aniž by to byla pravda, že s ním v bytě bydlí další osoby," vysvětluje vedoucí oddělení vnitřních věcí Úřadu měststké části Prahy 11 Jozef Macharák. Naděžda Kroupová, která má na okresním úřadu v Brně-venkově na starosti přestupkovou agendu se ještě s úmyslným uvedením nesprávných údajů nesetkala: "Řešíme tady hlavně majetkové přestupky a přestupky proti zásadám občanského soužití." Uvedení nesprávných údajů je naopak poměrně časté při žádostech o dávky státní sociální podpory. "Pokud jsme přišli na to, že někdo na základě nesprávných údajů neoprávněně pobíral některou z dávek, vymáhali jsme na něm přeplatek, ale pokutu jsme nedávali. Když se jednalo o částku vyšší než 5000 korun, předávali jsme celou záležitost policii jako pokus o trestný čin," říká vedoucí referátu státní sociální podpory okresního úřadu v Hradci Králové Jiří Bayer. Jak budou postupovat od dubna, když se sazby pokut podstatně zvýší, ještě přesně neví. "Budeme se tím teprve zabývat," říká.

Jaká může být pokuta?

až 10 000 korun za

úmyslné uvedení nesprávného nebo neúplného údaje správnímu orgánu nebo jeho zatajení, případně za účelem získání neoprávněné výhody,

úmyslné podání nepravdivé nebo neúplné svědecké výpovědi ve správním řízení nebo nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu

Překvapil vás v nedávné době některý z postihů, o kterém jsme zmínily? Připadala vám jeho výše adekvátní přestupku? Podělte se s námi o svou zkušenost.