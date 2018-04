Nemoc se nevyplatí. Jak prodělat co nejméně?

Boj s viry, které nejčastěji posílají lidi do postele, je možné řešit třemi způsoby. Nedbat na ně a chodit dál do zaměstnání, navštívit lékaře a nechat si napsat neschopenku nebo zkusit porazit bacily samoléčbou a čerpat přitom dovolenou. Obyčejná chřipka přitom může „stát“ desetikoruny i tisíce. Záleží na tom, jak dlouho bude trvat a jak vysoký plat nemocný bere. Nejvíce na choroby doplácejí lidé s nejvyššími příjmy. Nemocenská může činit maximálně 11 370 korun za měsíc, což odpovídá hrubému měsíčnímu příjmu kolem 21 000 korun.



D ávky od pojišťovny dorovnají nemocenskou

Lidem, kteří mají vyšší příjmy, se vyplatí uvažovat o připojištění - a propad příjmů tak zmenšit. Pojistit se dá jak případný pobyt v nemocnici, tak i výplata dávek v době nemoci. V obou případech však pojištění nezačne platit hned po podpisu smlouvy, ale až po takzvané čekací době.

„Čekací doba trvá dva měsíce a začíná běžet dnem počátku pojištění. Plnění je klientovi poskytnuto až po této době, v případě úrazu čekací doba odpadá,“ vysvětluje tisková mluvčí Pojišťovny České spořitelny Martina Priegelhofová. Dalším omezením je takzvaná karenční lhůta - dávky začne pojišťovna vyplácet nejdříve od sedmého dne pracovní neschopnosti. Maximální denní dávka závisí na výši sjednaného pojistného i příjmu ze zaměstnání. Kdo chce dávky vyšší a dřív, zaplatí více. Ženy vydají za roční pojistné o několik set, někdy až tisíc korun více než muži. Například třicetiletou ženu stojí denní dávka ve výši 200 korun, vyplácená od 29. dne nemoci, 1724 korun ročně, zatímco muže 1444 korun.



B ezbolestným řešením je čerpání dovolené

Stát se o vás během nemoci nepostará. Jakým způsobem se může OSVČ bránit ztrátě při nemoci? Čtěte ZDE.

Pokud je člověk nemocný jen krátce, vyplatí se mu uvažovat o dovolené. Nemusí chodit kvůli neschopence k lékaři, kde hrozí nebezpečí, že „přikoupí“ další chorobu, navíc při této variantě ani finančně netratí. To proto, že do mzdových náhrad za dovolenou se počítají odměny, prémie či třinácté platy.

Když už si nemocný musí nechat vystavit neschopenku, vyplatí se mu využít proplácení nemocenské o víkendech. Rozdíl v ukončení pracovní neschopnosti v pátek nebo v neděli může činit několik stokorun.



Z ahraniční firmy: volno na cokoliv

Stravenky, mobil, firemní auto, příspěvky na životní či penzijní pojištění nebo nadstandardní lékařská péče - to jsou nejčastější mimoplatové výhody, kterými firmy hýčkají své zaměstnance. Zejména u zahraničních firem k nim přibývá ještě jedna - volno na cokoliv. „Prozíraví zaměstnavatelé dávají svým pracovníkům volno, aby krátkodobou nemoc mohli zažehnat, aniž by na tom tratili. Obvykle stanoví několik dní, které lidé mohou čerpat, a je jim jedno, k jakému účelu a kdy to udělají,“ informuje ředitelka poradenské společnosti Mercury Alice Hamidová.

D elší nemoc? Až několikatisícová finanční újma

Nemoc je sama o sobě velmi nepříjemná věc, k fyzickým bolestem se často přidává navíc ještě psychické strádání z finančních ztrát, které ji doprovázejí. Kdo má nízký plat, například 7000 korun hrubého, „odnese“ měsíční stonání zhruba třinácti sty korunami. Lidé s nadprůměrnými příjmy zasáhne choroba o mnoho citelněji. Týdenní neschopnost pracovat se ukáže u člověka, který vydělává 30 000 hrubého, na výplatní pásce minusem ve výši 3206 korun.

Úplně největší propad příjmů platí pro krátkodobé nemoci, protože za první tři dny nemocenská dosáhne maxima jen ve výši 348 korun. Víc nedostane ani člověk, který dostává vysoce nadprůměrný plat. Proto také nejsou top manažeři v ordinacích příliš vidět. Pokud to jde, vezmou si na pár dní dovolenou nebo využijí volných dní, které dávají zaměstnavatelé navíc, aniž určují, k jakým účelům si je pracovníci vyberou.



P ozor na víkendy

Odpověď na otázku, zda chcete ukončit neschopnost v pátek, či až v neděli, si pořádně rozmyslete. Zatím i za nemoc o víkendech lidé inkasují nemocenskou. Za neomezený pohyb, který získáte pátečním ukončením neschopnosti, totiž tvrdě zaplatíte. Člověk, který bere například 15 000 hrubého, stoná od pondělí a nechá si nemoc ukončit v pátek, dostane vyplacenou nemocenskou ve výši 938 korun. Když mu neschopenka skončí v neděli, bude to o hodně víc - 1546 korun.





Jakou nemocenskou dostanou? Kolik na ní budou tratit? Muž s hrubým měsíčním příjmem 7000 korun Měsíční nemoc Čistý měsíční příjem 5681 korun Nemocenská za měsíc 4300 korun Propad příjmu 1381 korun Týdenní chřipka Čistý příjem za týden 1292 korun Nemocenská za týden 732 korun Propad příjmu 560 korun Žena s hrubým příjmem 15 000 korun Měsíční nemoc Čistý měsíční příjem 11 631 korun Nemocenská za měsíc 9066 korun Propad příjmu 2565 korun Týdenní chřipka Čistý příjem za týden 2664 korun Nemocenská za týden 1546 korun Propad příjmu 1118 korun Muž s hrubým příjmem 30 000 korun Měsíční nemoc Čistý měsíční příjem 22 788 korun Nemocenská za měsíc 11 370 korun Propad příjmu 11 418 korun Týdenní chřipka Čistý příjem za týden 5170 korun Nemocenská za týden 1964 korun Propad příjmu 3206 korun

Česká správa sociálního zabezpečeníPři výpočtu nemocenské jsme vycházeli z rozhodného období, kterým je od 1. 1. 2004 12 kalendářních měsíců, ze kterých se zjišťuje započitatelný příjem. Při výpočtu čisté týdenní mzdy platí předpoklad, že kalendářní měsíc má 22 pracovních dnů a že jde o jedince, který uplatňuje jedinou odčitatelnou položku na sebe.

Vyplatí se pojištění pro případ pracovní neschopnosti? Na co se vztahuje? Jak se vypočítá nemocenská? Tyto informace spolu s radami, jak prodělat na nemoci co nejméně, naleznete ZDE.

Jak řešíte krátkodobou pracovní neschopnost? Zajdete k lékaří, nebo si raději vezmete dovolenou? Uvažovali byste o připojištění? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.