Nemoc ve zkušební době

Po návratu na pracoviště mi bylo vedoucím oznámeno, že podle paragrafu uvedeného v zákoníku práce se moje zkušební doba automaticky prodloužila o celých devatenáct dní. Pracovnice na úřadu práce mi však poradila, že se zkušební doba může prodlužovat pouze o méně než deset dní. Jelikož jsem k 28. březnu tohoto roku dostal výpověď, stal jsem se prý zaměstnancem stálým. Byla tedy moje výpověď neplatná? Jak se mohu bránit?

Zákoník práce tím, že zakotvuje institut zkušební doby, umožňuje zaměstnavateli a zaměstnanci, aby se na začátku pracovněprávního vztahu vzájemně otestovali. Pokud jeden z nich dojde k závěru, že mu podmínky nevyhovují, zákoník práce umožňuje velice snadné a jednoduché skončení pracovního poměru. Zkušební doba však musí být sjednána platně a musí v době skončení pracovního poměru ještě trvat.

Předpokládejme, že vaše zkušební doba byla sjednána platně (písemně, nejpozději v den nástupu do práce a v pracovní smlouvě). Vy jste však v jejím průběhu onemocněl a na tento případ pamatuje ustanovení § 31 zákoníku práce, které stanoví, že překážky v práci se do zkušební doby započítávají v rozsahu nejvýše deseti pracovních dnů. O dobu překážek v práci nad deset pracovních dnů se zkušební doba prodlužuje, respektive se tato doba do zkušební doby nezapočítává.

Ve vašem případě se tedy do zkušební doby započetlo deset dní, o devět dní se vám však zkušební doba prodloužila. Zkušební doba tak namísto 14. března skončila až 23. března 2006. Pokud s vámi zaměstnavatel dne 28. března ukončil pracovní poměr tak, že jej zrušil ve zkušební době, jednal chybně.

Žalobu na neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době jste však mohl podat pouze ve lhůtě stanovené zákoníkem práce.

Tato lhůta činí dva měsíce ode dne, kdy pracovní poměr měl neplatným rozvázáním skončit, ve vašem případě tedy lhůta uplynula již 28. května 2006.