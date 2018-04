Podívejte se, o kolik korun propadne váš příjem, když onemocníte

Běžet k lékaři s virózou se v mnohých firmách nenosí a mnozí zaměstnanci to řeší raději dovolenou. Nejde to ale u každé nemoci ani u vážných úrazů. Proto je dobré mít v hlavě, jak velkou díru může pracovní neschopnost v rodinného rozpočtu udělat.

Letos platí "staronová pravidla"

Když skončíte na neschopence, musíte počítat s tím, že letos platí "staronová pravidla". Za první tři dny nedostanete ani korunu, od 4. do 14. dne vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy a od 15. dne vám začnou běžet nemocenské dávky od státu.

Při výpočtu, kolik bude nemoc stát, jsme zvolili modelovou situaci, kdy zaměstnanec bude marodit po celý březen 2014. Pro stanovení náhrady mzdy, pro jejíž výpočet je potřeba mimo jiné znát průměrnou mzdu za poslední čtvrtletí včetně přesného počtu odpracovaných hodin, jsme vyšli z předpokladu, že zaměstnanec má stálý hrubý výdělek. Finanční ztrátu jsme pro názornost propočetli u pěti příjmových skupin. Z tabulky vyplývá, že finanční dopad je poměrně citelný.

Kalkulačku pro výpočet náhrady mzdy najdete zde, kalkulačku pro výpočet nemocenských dávek pro rok 2014 najdete zde.

Jaký je propad příjmů, když budete na neschopence celý březen 2014 Hrubý příjem Čistý příjem Náhrada mzdy Nemocenská od státu Celkem za neschopnost Propad příjmů 15 000 12 405 2 744 4 539 7 283 5 122 25 000 19 295 4 573 7 548 12 121 7 174 35 000 26 185 5 794 9 690 15 484 10 701 45 000 33 075 6 560 11 152 17 712 15 363 55 000 39 965 7 169 12 172 19 341 20 624 Zdroj: propočet iDNES.cz a Česká správa sociálního zabezpečení Pozn.: Propočty pro modelový příklad, údaje v Kč, čistý příjem – bezdětný zaměstnanec, věk nad 28 let, není držitelem průkazu ZTP.

Máte-li na výplatní pásce například 25 tisíc korun hrubého měsíčně, což je zhruba 19 tisíc korun čistého, březnové marodění vás připraví o zhruba sedm tisíc korun. Podrobnosti k propočtům čtěte zde.

Ještě citelnější propad pocítí zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Jestliže máte na výplatní pásce například 55 tisíc korun hrubého měsíčně, což je téměř 40 tisíc korun čistého, a budete marodit po celý březen, spadnete kvůli nemoci zhruba na poloviční příjem. Proto je užitečné vytvářet si postupně dostatečnou finanční rezervu na pokrytí nenadálého propadu příjmu.

Jakou nemocenskou dávku dostanete od státu

Nemocenské dávky, které vyplácí stát od 15. dne pracovní neschopnosti, se odvíjejí od výše hrubého platu a vyplácí se za každý kalendářní den. Jakou částku za den nemoci dostanete, ukazují údaje v další tabulce.

Pokud máte na výplatní pásce například 10 tisíc korun hrubého, dostanete za den nemoci 178 korun. Přesný propočet, který odpovídá vašemu konkrétnímu hrubému příjmu, si můžete vypočítat zde.

Jakou dostanete od státu dávku od 15. dne pracovní neschopnosti Hrubá mzda Za den nemoci Hrubá mzda Za den nemoci Hrubá mzda Za den nemoci 10 000 178 35 000 570 60 000 745 15 000 267 40 000 627 65 000 774 20 000 356 45 000 656 70 000 804 25 000 444 50 000 686 75 000 834 30 000 512 55 000 716 80 000 857* Zdroj: propočet iDNES.cz Pozn.: údaje v Kč, dávka za kalendářní den, /* maximální výše denní dávky

Kolik dostanete od státu, pokud byste marodili například 30 dnů, ukazuje následující propočet. Pro názornost jsme zvolili zaměstnance s hrubým příjmem 25 tisíc korun měsíčně.

Příklad Kolik dostanete od státu za 30 dnů nemoci

Hrubý příjem: 25 tisíc Kč (čistý příjem zhruba 19 295 Kč)

Denní dávka: 444 Kč

Pracovní neschopnost od 15. dne: celý duben 2014 (30 kalendářních dnů)

Stát vyplatí dávku: 13 320 Kč (444 Kč krát 30 dnů = 13 320 Kč)

Dobré je také vědět, že nemocenská dávka má svůj limit, a to 857 korun za každý kalendářní den nemoci. Na to by měli pamatovat všichni zaměstnanci s vysokými příjmy nad 80 tisíc korun hrubého. Jestliže máte na výplatní pásce například 100 tisíc korun hrubého, od státu dostanete za den nemoci jen zmíněný strop, tedy 857 korun, což za 30 dnů dělá 25 710 korun.

Když onemocníte, počítejte rovněž s tím, že musíte dodržovat léčebný režim, jinak se vám nemocenské dávky mohou zkrátit, nebo o ně můžete dokonce i přijít. Kontroly sev zpřísnily a nejrůznější výmluvy na kontrolory neplatí. Loni to podle údajů, které zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení, pocítilo 2 609 lidí.

Dejte si hlavně pozor na dodržování doby vycházek, nezapomeňte označit jmenovkou zvonek a byt, zdržujte se na adrese, kterou jste ohlásili lékaři a v době nemoci zapomeňte na úklid bytu či práce na zahradě (o přísných pravidlech, která platí od roku 2009, čtěte více zde).

