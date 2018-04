Nemocenská: budou ji platit za firmy pojišťovny?

Firmy budou platit nemocenskou

Hlavní změnou pro podnikatele je od příštího roku povinnost platit svým pracovníkům prvních 14 dní nemocenskou. Tato změna má být podnikatelům kompenzována snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění ze současných 3,3 % na 1,4 %. Současně však dojde ke zvýšení dávky vyplácené zaměstnancům.

První 3 pracovní dny nemoci by měla činit 30 % z denního průměrného výdělku (v současnosti je to 25 % za první 3 kalendářní dny), od 4. dne do konce 2. týdne pracovní neschopnosti pak 69 % za pracovní dny (teda stejná výše jako dnes). Náhrada mzdy nebude zdaněna a ani z ní nebude placeno pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

PRŮMĚRNÁ DÉLKA PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

2002: 31,99 dne

2003: 31,61 dne

2004: 36,46 dne

2005: 33,62 dne

Zdroj: ČSSZ

Někteří podnikatelé se na tuto novou povinnost připravují již dnes. Někdo uvažuje najmout bezpečnostní agentury na kontrolu zaměstnanců během pracovní neschopnosti a tím omezit podvodnou nemocnost a snížit výdaje firmy na dávky nemocenského. Jiní zase spoléhají na to, že platbu nemocenské za ně převezme pojišťovna. Mohou však podnikatelé na pojišťovny spoléhat a půjde vůbec toto riziko pojistit?

Pojištění – ano, ale za kolik?

Pojištění, z kterého by se vyplácely dávky nemocenského zaměstnancům během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, je pro pojišťovny riskantní záležitost z důvodu častého výskytu krátkodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců a vysokého nebezpečí možných pojistných podvodů (fingované pracovní neschopnosti). Pojistné by se samozřejmě odvíjelo od výše mezd zaměstnanců, jejich zdravotního stavu a rizikovosti pracovního prostředí. Pokud by mělo být pojištění pro firmy skutečně přínosné, nepůjde o nijak levnou záležitost.

Co vede pojišťovny k tomu, aby pojištění nemocenské nenabízeli?

vysoké riziko pojistných podvodů (fingovaných pracovních neschopností)

častý výskyt krátkodobé pracovní neschopnosti a z toho vyplývající vysoké pojistné, které nebude pro firmy akceptovatelné

morální hazard - když bude platba nemocenské přenesena na pojišťovnu, nebude mít zaměstnavatel takovou potřebu motivovat zaměstnance k pracovní neschopnosti pouze po nezbytně nutnou dobu léčení

I přes uvedená rizika lze očekávat, že některé pojišťovny s pojištěním nemocenské pro firmy přijdou. Pojištění je možné upravit tak, aby bylo pro pojišťovny méně rizikové a pro firmy stále zajímavé. Například pojištění by bylo poskytováno pouze živnostníkům a menším firmám (např. do 50 zaměstnanců) nebo by takové pojištění bylo aktivní pouze v případě, že by onemocnělo současně více pracovníků (např. z důvodu nějaké epidemie apod.).

Co vede pojišťovny k tomu, aby pojištění nemocenské nabízeli?

pojistit je možné vše, otázkou je pouze výše pojistného

pojištění je možné upravit tak, aby bylo pro pojišťovny méně rizikové a pro klienty nebylo příliš drahé

pojišťovny budou chtít přijít s produktem, který bude pro ně zajímavý z marketingových důvodů – navázání užší spolupráce s firmou a prodej jiných, rentabilních produktů

Ačkoli většina pojišťoven oznámila, že s takovým pojištěním rozhodně na trh nepřijde, několik pojišťoven, například Česká pojišťovna Zdraví, pojišťovna Winterthur nebo Česká podnikatelská pojišťovna, již v médiích oznámila, že plánují připravit speciální pojistné produkty pro firmy. Firmy by tedy v budoucnu platily určité pojistné pojišťovně, která by pak hradila nemocenskou zaměstnancům. Zatím ovšem zdaleka není jisté, co vše budou nové produkty krýt a kolik si budou pojišťovny za tuto službu účtovat.