Jak vyzrát na finanční propad, když musíte na nemocenskou

Ročně je v Česku vystaveno v průměru 1,2 milionu pracovních neschopenek s průměrnou délkou léčení 44 dnů. Nejčastějším důvodem bývají nemoci dýchací soustavy, které tvoří třetinu všech příčin. Následují nemoci svalové a kosterní soustavy, vnější poranění a úrazy tvoří překvapivě pouhých 13 procent.

Pracovní neschopnost může mít značný dopad na finanční stabilitu domácího rozpočtu. Ohroženy jsou zejména rodiny, ve kterých bývá měsíční rozpočet napjatý, které mají vysoké fixní, tedy pevné výdaje a chybí jim dostupné finanční rezervy. A takových není málo. I malé snížení příjmu pak může odstartovat existenční potíže.

Dávky: Kolik dostanete za nemoc

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům náhrada mzdy a nemocenská. První tři dny trvání ovšem nejsou kompenzovány nijak, tedy stonáte zadarmo. Od 4. do 14. dne je pak vyplácena náhrada mzdy zaměstnavatelem a od 15. dne nemocenská. Tu lze pobírat nejdéle 380 dnů, pak jste buď uznáni zdravými, nebo dostanete invalidní důchod. Ať už vás v nemoci podporuje firma, nebo stát, vypláceno je 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výše nemocenské podle příjmu zaměstnance (v Kč) Výše hrubé mzdy Výše čisté mzdy Nemocenská za 1 den Nemocenská za 30 dnů 12 000 10 335 214 6 420 14 000 11 710 249 7 470 16 000 13 085 285 8 550 18 000 14 460 320 9 600 24 000 18 600 427 12 810 30 000 22 740 518 15 540 Zdroj: Partners, čistá mzda je počítána bez slev na dani

Osoby samostatně výdělečně činné to mají komplikovanější. Nárok na pracovní neschopnost získávají na základě dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. Výše denní dávky potom odpovídá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. A nemocenská je jim vyplácena až od 15. dne pracovní neschopnosti.

Kdy má smysl se pojistit

Jak vyčíslit dopad dlouhodobé pracovní neschopnosti na domácí rozpočet? Výpočet je jednoduchý, znáte-li příjmy a výdaje domácnosti, vaše bilance představuje rozdíl mezi nimi. Jestliže chcete získat orientační představu, jak zahýbá s rozpočtem dočasné snížení příjmu, dosadíte do bilance příjmy odpovídající vaší nemocenské a pak už jen zjišťujete, jak by s výslednou bilancí zahýbala měsíční, dvouměsíční či delší nemoc. Hned budete vědět, jak na tom jste. Jsou-li výdaje vyšší a nemáte-li finanční rezervu, měli byste popřemýšlet o pojistce, která rozdíl vyrovná.

Pro tyto případy se hodí pojištění pracovní neschopnosti. Je-li v pojištění sjednáno více denních dávek, je třeba, aby se tato připojištění doplňovala a nikoliv násobila. Cílem je vyrovnání propadu příjmu, nikoli jeho navýšení. Je proto třeba volit dobře.

Pracovní neschopnost lze pojistit z důvodu obecné příčiny (nemoc, úraz), což bývá ideální, nebo jen z důvodu nemoci, či úrazu. Riziko pracovní neschopnosti z důvodu úrazu může být pojištěno také přes denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu. Často je nabízejí pojišťovny a jejich výhodou je, že peníze dostanete hned od prvního dne léčení. Ale pozor na statistiku, úrazy tvoří jen 13 procent všech příčin pracovní neschopnosti. V případě nemoci máte tedy smůlu.

Při rozhodování hraje roli také cena pojištění. Nejčastějším parametrem je čekací lhůta. Nejdráž vyjde pojistné plnění již od 15. dne. Naopak, pokud nevyžadujete pojistnou ochranu hned a máte třeba vlastní rezervu na první dva měsíce propadu příjmu, lze zvolit pojistné plnění s čekací lhůtou 60 dnů. Takové potom vyjde o dost levněji.

Příklad 1: Muž a živitel rodiny se dvěma dětmi v pracovní neschopnosti trvající 360 dnů

Muž: hrubá mzda 30 000 Kč / čistá mzda 22 740 Kč

Žena: hrubá mzda 18 000 Kč / čistá mzda 16 894 Kč

Rezerva na spořicím účtu 30 000 Kč

Celkové měsíční příjmy 39 634 Kč

Celkové měsíční výdaje 35 000 Kč

Měsíčně zbývá 4 634 Kč

V případě pracovní neschopnosti manžela může být finanční situace následující:

Příjem manžela - nemocenská 15 540 Kč Příjem manželky 16 894 Kč Výdaje 35 000 Kč Měsíční bilance -2 566 Kč Propad rozpočtu za 12 měsíců -30 792 Kč

Hodnocení: Pokud bude muž v pracovní neschopnosti celý rok a domácnost nenajde úspory ve svém rozpočtu, bude celkem chybět 30 792 korun. Jelikož mají ovšem manželé rezervu ve výši 30 000 Kč, dokázali by tento propad dorovnat ze svého. V případě, že by pracovní neschopnost trvala déle, bylo by vhodné v takovém případě mít pojištění na denní dávku v případě pracovní neschopnosti ve výši 90 korun. Cena za takové pojištění pro 30letého muže se pohybuje kolem 80 korun měsíčně.

Příklad 2: Partneři s jedním dítětem, pracovní neschopnost muže 60 dnů

Muž: hrubá mzda 18 000 Kč / čistá mzda 14 460 Kč

Žena: 7 600 Kč rodičovský příspěvek

Celkové měsíční příjmy 22 060 Kč

Celkové měsíční výdaje 21 560 Kč

Měsíčně zbývá: 500 Kč

Finanční rezerva: 0 Kč

V případě pracovní neschopnosti manžela může být finanční situace následující:

Příjem manžela - nemocenská 9 600 Kč Příjem manželky 7 600 Kč Výdaje 21 560 Kč Měsíční bilance -4 360 Kč Propad rozpočtu za 60 dní -8 720 Kč

Hodnocení: V tomto případě je finanční situace domácnosti složitější. Žena je na rodičovské s dítětem a muž přináší jediný příjmem ze zaměstnání. Rezervy v domácím rozpočtu nejsou, protože se všechny použily na potřebné věci pro dítě. Jakýkoliv propad na příjmové stránce má potom přímý dopad na finanční stabilitu domácího rozpočtu.

Situaci by tedy vyřešilo vhodné pojištění pracovní neschopnosti na denní částku 150 Kč (4 360 : 30 = 145 Kč). Takové pojištění sice stojí další peníze (v tomto případě 115 Kč), ale je to v podstatě jediná možnost, jak si okamžitě snížit riziko propadu příjmu. Období dvou měsíců nemoci lze asi překonat pomocí rodiny a přátel, ale delší pracovní neschopnost už by mohla být z pohledu propadu příjmu pro tuto domácnost velmi nepříjemná.

