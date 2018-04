Nemoci z práce: hrozba číhá i v kanceláři

Zdálo by se, že povolání se na zdraví podepíše jen u pracovníků v provozech s těžkou fyzickou prací či tam, kde se zpracovávají chemikálie. To už dávno neplatí. Vážné zdravotní potíže si můžete stejně snadno přivodit i v kanceláři. „Na třetím místě mezi přiznanými invalidními důchody jsou nemoci pohybového aparátu. Za posledních dvacet let narostly dvaapůlkrát,“ říká Barbora Zbránková, primářka oddělení akutní rehabilitace nemocnice v Českém Těšíně. Stále více se mezi takovými pacienty přitom objevují pracovníci z úřadů a kanceláří.

Sedavé zaměstnání je zátěží především pro páteř. „Práce s počítači ale nevede jen k bolestem krční páteře, jejímu špatnému postavení a nevyváženému zatížení svalů, ale také k přetížení pravé ruky – onemocnění svalů a šlach při práci s myší,“ doplňuje Zbránková. „Naštěstí pomalu přibývá pacientů, kteří si svůj problém uvědomují a snaží se o nápravu pravidelným cvičením či úpravou pracoviště.“ Mohou za svou nemoc dostat i odškodnění?

Nemoc hledejte na seznamu

Co je oficiálně považováno za nemoc z povolání, stanoví nařízení vlády. „Nyní je to nařízení z roku 1995, které se však bude v příštím roce upravovat, zřejmě k lepšímu pro nemocné,“ říká Daniela Pelcová, přednostka Kliniky nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Do seznamu patří zejména choroby vzniklé nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických či jiných škodlivých vlivů nebo v důsledku vibrací. Najdete tam i kožní nemoci či hluchotu.

„Nejprve byste měli na doporučení praktického lékaře navštívit středisko nemocí z povolání. To má sídlo v každém kraji. Jeho specialisté posoudí, zda opravdu jde o nemoc z povolání podle vyhlášky, nebo ne,“ popisuje Daniela Pelcová. Předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS Petr Brhel však připouští, že u lidí pracujících v kanceláři je taková nemoc uznána jen výjimečně. „Nemoci páteře spadají pouze do onemocnění spojených s prací, ale ta se neodškodňují,“ říká.

V poslední době se u pracovníků v kancelářích a u manažerů zvyšuje také výskyt psychických obtíží vlivem nadměrného stresu. Onemocnění zapříčiněná stresem do oficiálního seznamu nemocí z povolání zatím rovněž nespadají. Podobně jako na psychický stres reaguje organismus i na hluk a na všechny vibrace s kmitočtem vyšším než 24 Hz. „Nicméně oficiální medicína uznává vibrace a hluk jako příčinu nemoci pouze z hlediska jejich na nervovou soustavu, ale ne na psychiku,“ tvrdí psycholog Andrew Urbiš z Beskydského rehabilitačního centra Čeladná.

Kdo dostane odškodnění

Ten, komu je nemoc z povolání z vyhláškou stanovených důvodů přece jen uznána, by měl od zaměstnavatele dostat náhradu za ztrátu výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění a za náklady na léčbu. „Náhradu za ztrátu výdělku dostává i po skončení neschopenky, pokud už nemůže pracovat. Pobírá ji až do 65 let nebo do přiznání starobního důchodu. Ostatní odškodnění je jednorázové,“ vysvětluje právnička Eva Grabarczyková.

„Pokud dotyčný může pracovat, jen nesmí nadále vykonávat stejný druh činnosti, může ho firma převést na jinou práci, která odpovídá jeho zdraví, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci.“ Jestliže si na novém místě už nevydělá tolik jako dříve, má nárok na doplatek do výše svého dřívějšího průměrného výdělku.

„To platí i tehdy, když odejde pracovat k jiné firmě,“ upozorňuje právnička. Pokud pracovník s nemocí z povolání už u zaměstnavatele pracovat nemůže, a dostane proto výpověď, nebo odejde na dohodu, musí dostat odstupné ve výši minimálně dvanácti platů.

Jak se bránit běžným obtížím a předejít tak onemocnění

Potíže svalů a kloubů

upravte si pracoviště, abyste se u stolu nehrbili, posilujte svaly občasným cvičením a protažením, používejte anatomickou podložku pod klávesnici a myš, položte ruku mimo ni a občas obě ruce promněte a protáhněte, naučte se odpočívat, noste pohodlné boty

Nadváha

vyhýbejte se výkyvům v příjmu potravy, nezapomínejte alespoň na rekreační pohybové aktivity

