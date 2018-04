Nemovitosti: 10 nej na českém trhu s realitami

A další nej? Tak třeba nejlevnější byt pořídíte na severu země. V ostatních místech země záleží na poptávce a nabídce, vlivy na ni mají vedle pracovních příležitostí také dostupnost a cena pozemků, domů a bytů.

1. Nejjistější investice – Praha

Koupíte-li dům či byt v dobrém stavu nebo pozemek připravený k výstavbě v Praze, uložili jste peníze s velkou pravděpodobností dobře. Praha patří, co se týče cen nemovitostí, k nejstabilnějším oblastem. Realitní makléři se shodují, že jejich ceny tu budou v nejbližší době držet svoji úroveň nebo se mírně zhodnocovat.

I když i tady lze při nákupu nemovitosti prodělat. Například po vstupu České republiky do Evropské unie se očekával výrazný nárůst cen realit. Někteří lidé spekulativně nakupovali například byty na sídlištích, majitelé nemovitostí zase vyčkávali s tím, že členství v EU jejich majetek citelně zhodnotí a oni jej pak se ziskem prodají. K „velkému třesku“ však nedošlo, takže ceny bytů zejména v panelových domech přechodně klesly.

Dnes je o tento typ nemovitostí podle pracovníků realitních kanceláří opět zájem. Podle odborníků jsou také špatně prodejné i velké rodinné domy, takzvané „podnikatelské baroko“, na okrajích města.

2. Nejdražší pozemky – Liberec, Praha, Zlín

Nejdražší pozemky? Pokud spontánně odpovíte: přece v Praze, budete mít pravdu. Hodnota pozemků v centru hlavního města je sice nejvyšší v celé republice, ale parcely se tu běžně k prodeji nenabízejí. V cenové mapě Prahu přeskočil Liberec. V jeho centru se metr čtvereční prodává za 7000 korun, kdežto v širším centru Prahy 7 za 6500 korun. V závěsu za oběma městy je Zlín s cenou 5800 korun za metr parcely ve středu města.

3. Nejlevnější pozemky – Česká Třebová, Bruntál, Krnov

Kde za pozemek ke stavbě utratíte nejméně? Na okraji Krnova a Bruntálu koupíte stavební parcely za 150 korun. Ještě o třicet korun méně, tedy 120 korun za metr čtvereční, stojí pozemek v České Třebové. A pro příští půlrok analytici Hypoteční banky nemají pro majitele realit v této oblasti příliš dobré zprávy, cena by měla stagnovat. Což je naopak dobrý signál pro ty, kdo o koupi pozemku uvažují.

FINCENTRUM HYPOINDEX

Vše o vývoji hypotečních úvěrů naleznete zde FINCENTRUM HYPOINDEX

4. Nejdražší byty – Praha

Co se týče ceny nového bytu,centrum Prahy zatím nikdo z postu vítěze nesesazuje. 82 000 korun, tolik se platí za jeden metr čtvereční zhruba sedmdesátimetrového bytu. To znamená, že takové bydlení tu přijde na 5,74 milionu korun. Mezi Prahou a druhým nejdražším městem – Brnem – zeje propast v podobě více než čtyřiceti tisíc korun, právě za tuto částku se nabízí metr čtvereční v centru jihomoravské metropole. Tato cena je ještě o dost nižší i v porovnání s hodnotou bytů v takzvaném širším centru Prahy, například v Praze 2 koupíte metr zhruba sedmdesátimetrového bytu za částku 58 000 korun.

5. Nejlevnější byty – Varnsdorf, Bílina, Kadaň, Žatec, Jirkov, Litvínov, Most

Za zlomek „pražské“ ceny pořídíte bydlení na severu Čech. Neutěšená ekonomická situace regionu drží ceny nových bytů na nízké úrovni, okolo 8000 korun za metr čtvereční za zhruba sedmdesátimetrový byt. Celý tedy můžete mít za 560 000 korun, tedy desetinu ceny bytu v centru Prahy. Odborníci přitom na příští půlrok nedávají zdejším cenám příliš nadějné vyhlídky.

Jejich prognóza zní: stagnace. Což v této oblasti neplatí pro byty starší. Jejich cena by naopak měla stoupnout, a to až o pětinu ze současných 4500 až 5000 korun za metr čtvereční.

6. Nejdražší pronájem – Praha

Do hlavního města se lidé stěhují za prací, za studiem, jezdí sem jako turisté, a to nejen z Česka, ale i z ciziny. To vše otevírá majitelům bytů šance byt pronajmout. Přestože se ceny komerčních pronájmů v posledních letech snížily, stále jsou nejvyšší z celé České republiky. V centru můžete měsíc bydlet ve 2 až 3+1 za 30 000 korun. Ve většině měst Česka přitom podobný pronájem nestojí víc než 10 000 korun.

7. Nejlevnější pronájem – Varnsdorf, Bílina, Kadaň, Jirkov, Litvínov

Ve Varnsdorfu nebo Bílině vám měsíčně postačí na pronájem zhruba sedmdesátimetrového bytu 2000 až 2500 korun. A tato cenaby se neměla v příštích šesti měsících příliš měnit. Ve Vsetíně aValašském Meziříčí se platí necelé tři tisíce korun, ale zde by vás mohl v budoucnu pronájem přijít na částku až o pětinu nižší.

8. Největší potenciál růstu – Ostravsko, jižní Morava

Realitní odborníci se shodují, že nejvíce by se dnes mohla zvyšovat cena nemovitostí na Moravě. V mnoha lokalitách jižní Moravy se dlouho nestavělo a nyní se začínají objevovat nové projekty, které mohou postrčit cenu bytů směrem vzhůru. Na Ostravsku se zase začíná projevovat pozitivní trend ve vývoji regionální ekonomiky, a tím i zvýšená poptávka po nemovitostech.

9.Nejlepší poměr cena bytu a cena pronájmu – Bruntál

Z hodnocení poměru cena bytu versus cena pronájmu vyhrává podle údajů cenové mapy severomoravský Bruntál. Za starší sedmdesátimetrový byt na okraji města tu zaplatíte 385 000 korun. Pronajmout ho však můžete za 4000 korun měsíčně. Pronájmy vám tedy hodnotu bytu vrátí zhruba po osmi letech.

Podobně výhodný poměr má například i Opava, kde podobné bydlení přijde na 770 000 korun s tím, že měsíčně ho můžete pronajmout za 7000 korun. Návratnost tak činí zhruba devět let (ovšem v obou případech bez odečtu prostředků nutných na údržbu a opravy bytu). Opava je totiž považována za nejatraktivnější město v Moravskoslezském kraji, což se projevuje i v ceně nemovitostí. Není postižená těžbou a je historicky hlavním městem Slezska.

10. Největší šance na výdělek – Praha, Špindlerův Mlýn

Pokud máte volné finanční prostředky a chcete je dobře investovat, můžete uvažovat o nákupu bytu či domku v Praze nebo okolí a nabídnout ho k pronájmu, případně k následnému prodeji. Jestliže jste podnikaví, můžete se také pokusit pronajímat byty nebo apartmány i krátkodobě – turistům. Mezi atraktivní a žádané (a tím i dražší) lokality patří mimo jiné Špindlerův Mlýn v Krkonoších, a obecně zimní střediska.

Staví se například v Harrachově nebo Rokytnici na Jizerou. Ceny za metr čtvereční horského apartmánu se blíží cenám bytů v atraktivních lokalitách. Za týdenní pronájem padesátimetrového apartmánu pro čtyři osoby si můžete říct zhruba od osmi až deseti tisíc korun podle kvality a polohy. Staví se nejen v centrech těchto horských měst, ale i na hřebenech.

Více o cenách bytů hledejte na adrese cenybytu.idnes.cz