Nemovitosti 2003: poptávka poroste a ceny bytů také

Konečně se rozhýbal trh s nemovitostmi, jásají odborníci. Co to znamená pro člověka, který má v úmyslu si dům, byt či pozemek pořídit? Podle realitních makléřů nastala právě teď pro nákup nemovitosti hodina H. Hypotéky jsou historicky nejlevnější, některé banky půjčí celou cenu nemovitosti, další zvýhodnění při nákupu starších objektů mohou využít mladí lidé do 36 let. Poptávka zejména po bytech kvůli nízkým úrokům bankovních vkladů, stabilnímu trhu a příznivým podmínkám v roce 2003 poroste, což se zpětně odrazí v růstu cen nemovitostí.