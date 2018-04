Nemovitosti 2004: strmý vzestup cen se nečeká



Realitní trh se točí zejména v Praze a dalších velkých městech na plné obrátky. Nízké úroky u hypoték, strašák blížícího se vstupu republiky do EU a od Nového roku růst cen služeb realitních kanceláří či právníků svádějí k urychleným investicím do nemovitostí. Nemusí to však být dobré rozhodnutí. Ceny některých realit jsou na maximu. Vyplatí se nakupovat teď, nebo počkat na příznivější dobu?