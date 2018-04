Nemovitosti: zhodnocení podobné jako u akcií

Jenže v koupené nemovitosti nemusíme bydlet stále. Co když si po určité době budeme chtít pořídit jinou, třeba větší? Jakou cenu bude mít nemovitost, kterou jsme si koupili dnes? Potom budeme potřebovat současnou prodat, k utrženým penězům přidat další prostředky a pořídit si jinou. Z tohoto důvodu nás budou zajímat ceny nemovitostí v budoucnu. Určení ceny nemovitosti je velmi složitá věc a není možno se jí v této knize zabývat podrobně, ale zkusme si ukázat základní principy, kterými se řídí.

Cena nemovitosti je určena nabídkou a poptávkou na trhu, podobně jako je tomu u jiného zboží. Je-li na trhu převaha kupujících, jsou ochotni platit i vyšší cenu, která tímto roste, a naopak. Při převaze prodávajících je prodávající vděčen, když prodá i za nižší cenu, a tím cena klesá. Obecně platí, že při hospodářské recesi je poptávka po nemovitostech nižší, a proto jejich ceny klesají, a naopak při prosperitě ekonomiky ceny rostou. To jsou výkyvy z krátkodobého hlediska.

Ceny nemovitostí se výrazně liší i dle jednotlivých regionů. Jiné ceny nemovitostí jsou v Praze a jiné např. v Mostě. Cena nemovitosti závisí na poptávce po ní a poptávka zase závisí na nabídce pracovních příležitostí. Proto v oblastech s lepší nabídkou práce jsou ceny nemovitostí vyšší. Po odhlédnutí od nákladů, které jsou s udržováním nemovitostí spojené, od výkyvů trhu, od atraktivity lokality a dalších faktorů, se dá říci, že cena nemovitostí v průběhu času roste. Z dlouhodobého hlediska jejich reálná cena neklesá a může mírně růst. Velice zhruba se dá říci, že cena nemovitostí roste podobně jako inflace. Dobře udržovaná nemovitost neztrácí svoji hodnotu, proto se investice do nemovitostí také často doporučuje pro ochranu peněz před inflací.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Investice do vlastního bydlení

V minulé kapitole jsme řekli, že máme dvě základní možnosti, jak řešit svoji bytovou situaci:

1. pronajmout nemovitost, nebo

2. pořídit si vlastní.

Když se rozhodneme pro koupi nemovitosti, neuvažujeme o této transakci jako o investici, která by nám měla přinášet zisk. Potřebujeme hlavně vyřešit problém, kde budeme bydlet. Koupě nemovitosti se do určité míry dá chápat také jako investice. Sice nám nepřináší zisk, ale snižuje nám náklady, které bychom museli platit za pronájem. Kdybychom si místo koupě bytu tentýž byt pronajali, platili bychom každý měsíc nájemné za to, že využíváme cizí byt. Tento byt ale nikdy nebude náš a zaplacené peníze si každý měsíc „odbydlíme“. Spotřebujeme je.

V případě koupě bytu neplatíme nikomu žádné nájemné, a tím dosáhneme nižších nákladů. Sice musíme nést náklady spojené s udržováním nemovitosti, ale ty budou určitě nižší než placené tržní nájemné. Majitel musí z nájemného platit tytéž náklady na údržbu a zároveň musí něco vydělat. Koupě vlastního bydlení pro nás neznamená žádné zisky, ale přináší nám úsporu nákladů, které bychom jinak museli vynaložit.

Investice do nemovitosti a zisk

Nemovitost nemusíme pořizovat pouze pro vlastní potřebu. Můžeme si ji pořídit za účelem uložení peněz a jejich zhodnocení. Můžeme např. koupit byt a ten pronajímat. Zhodnocení investovaných peněz bude mít dvojí povahu:

1. příjem z nájemného (snížený o náklady na údržbu) a

2. růst ceny nemovitosti.

Zhodnocení je podobné jako v případě investic do akcií. I zde těžíme z pravidelně vyplacené částky (dividendy) a z růstu hodnoty akcie. Jak při investici do nemovitostí, tak při investici do akcií nemáme zaručeno, jak vysoké bude zhodnocení investované částky. Dividendy u akcií se nevyplácejí pravidelně a ve stejné výši. Záleží především na zisku společnosti. Podobně v případě nájmu záleží na tom, jak se nám podařilo nemovitost pronajmout a kolik jsme zaplatili za její údržbu.

Růst cen akcií také není stabilní a zaručený. Akcie někdy rostou rychle, jindy dokonce prodělávají. Při investici do nemovitosti je to podobné. Jak investice do nemovitostí, tak investice do akcií je podobně riziková. Není pravda, že investice do nemovitostí je nejbezpečnější. Výnosy z ní jsou poměrně špatně předpověditelné. Rozhodně jsou hůře určitelné než výnosy úroků z termínovaného vkladu.