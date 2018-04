Nemovitostní fondy už i u nás?

V celkem 54 015 fondech je po celém světe investováno do otevřených fondů 11 051 mld. EUR. Za rok 2003 se majetek ve fondech hlavně díky zotavení akciových trhů zvýšil o 253 mld. EUR. Výraznější nárůst majetku zaznamenaly pouze akciové fondy, jejichž majetek se zvýšil o 680 mld. EUR, naopak nejvíce majetku ztratily fondy peněžního trhu, které nyní mají o 500 mld. EUR nižší majetek. Navzdory očekávání však majetek zůstal na stejné úrovni u dluhopisových fondů, které v minulém roce nebyly zrovna nejvýkonnější. U smíšených fondů došlo k nárůstu o necelých 90 mld. EUR.

Americký trh má stále více jak poloviční podíl (53 %) na celosvětových aktivech ve fondech. Přestože evropský podíl je pouze 33 %, v posledním roce nejvíce nových peněz přišlo do fondů právě v evropských zemích. Z evropských zemích zaznamenaly největší procentuální nárůst majetku méně rozvinuté země Turecko (96 %) a Rusko (90 %). Ze zemí Evropské unie vzrostl majetek fondů nevíce ve Finsku (50 %) a Polsku (30 %).

Majetek v otevřených fondech ke konci roku 2003 Majetek ve fondech (mil. EUR) Nárůst za rok 2003 čisté prodeje za rok 2003 (mil. EUR) Počet fondů Svět 11 051 120 2,34% 280 444 54 015 USA 5 870 217 -3,67% 28 855 8 126 Evropa 3 636 249 10,12% 230 228 27 987 Asie a Pacifik 1 077 829 6,25% -9 472 11 641 Afrika 27 285 36,37% 4 633 466 ČR 3 233 2,83% 80 58 Polsko 6 790 30,24% n/a 96 Maďarsko 3 116 -18,14% n/a 112

Ze srovnání rozdělení majetku podle jednotlivých druhů fondů jasně převažují akciové fondy. Z následujícího grafu je patrný vliv zatím málo rozvinutého kapitálového trhu v České republice, Maďarsku a Polsku, kde je podíl akciových fondů mnohem nižší než v zemích s rozvinutějšími trhy (nejvíce v Maďarsku 9 %, nejméně v ČR 3 %, oproti 31 % v Evropě a 42 % na světě).

Rozdělení majetku ve fondech ve vybraných zemích - druhy fondů

SRI fondy a nemovitostní fond

Nabídka zahraničních fondů se v průběhu dubna rozrostla o fondy další společnosti. Aviva funds v březnu registrovala na Komisi pro cenné papíry celkem 24 fondů (resp. podfondů lucemburského SICAV fondu). Kromě regionálně zaměřených akciových fondů je zajímavá především trojice fondů, které zatím nejsou u nás moc obvyklé. Fondy Global Socially Responsible Equity Fund a European Socially Responsible Equity Fund jsou fondy, které investují do společností, které negativně nepůsobí na životní prostředí (těžební a ropné spol., chemické a průmyslové podniky,…) a společnost (tabákové firmy, společnosti nedodržující pracovní předpisy,…). Tyto tzv. SRI (socially responsible investment) fondy jsou v poslední době, především v Evropě, velmi populární. Složení portfolia SRI fondů však není nijak výjimečné a kdy by hledal společnosti bojující proti ničení deštných pralesů bude zklamán. Společnosti, do kterých tyto fondy investují jsou především z oblastí financí a služeb, farmaceutické, softwarové firmy či telekomunikace. V portfoliích zmíněných fondů se tak objevují jména jako Microsoft, 3M, Cisco, Pfizer, Novartis, UBS, Citigroup. Podobný fond u nás nabízí ještě ABN Amro.

Další zajímavý fond s názvem European Property Fund investuje do společností zabývajících se správou a investujících do nemovitostí. Lze tak částečně nahradit

chybějící nemovitostní fondy na domácím trhu. Nicméně u tohoto fondu je důležité zdůraznit, že jde o rizikovou investici, což je například patrné i na diverzifikaci tohoto fondu, který má ve svém portfoliu pouze 21 akciových titulů. Distributorem fondů Aviva v ČR je Česká spořitelna.

Zajištěný fond na poště

K dubnovým novinkám můžeme kromě pravidelných nabídek zajištěných fondů přidat i nabídku jednoho zajištěného fondu na poštách. V rámci Poštovního investičního programu se totiž Poštovní spořitelna rozhodla nabízet ČSOB Světový Click+ 10. Minimální investice je stanovena na nižší úrovni než u fondů nabízených na pobočkách ČSOB, a to ve výši 5 000 Kč. Přes Poštovní spořitelnu již nakoupili investoři podílové listy za 400 mil. Kč, což může být předzvěstí úspěchu i této emise. Nicméně je nutné dodat, že průměrné prodeje jednotlivých emisí u ČSOB dosahují právě takového objemu a v Poštovní spořitelně se nadá obdobný výsledek očekávat.

Výsledky zahraničních fondů za duben

Jak již bylo uvedeno - v článku: Kdo má v rukou klíč k růstu vašich úspor? - duben nebyl z pohledu akciových a dluhopisových trhů nijak výjimečný. Naopak většina rozvinutých trhů v dubnu ztratila, poté co se rozvinuly spekulace o utlumení růstu v USA (zvýšení sazeb) nebo v Číně (omezení na banky). Z akciových fondů se nejlépe dařilo fondům zaměřeným na japonské akcie a sektorovým fondům biotechnologií a farmaceutického průmyslu. Akciové tituly z tohoto sektoru rostly od začátku listopadu až do poloviny února, např. index S&P Pharm Bio (Amgen, Johnson&Johnson, Merck, Pfizer, Schering-Plough, atd.) za tuto dobu vzrostl o 13,5 %, potom však za dalších šest týdnů ztratil 11 % a nakonec přišel opět růst v průběhu dubna o 6 % (takže nyní je pouze o 7 % výše než v listopadu). Výborně si vedly i biotechnologické fondy společností Capital Invest, Erste Sparinvest, KBC nebo Franklin Templeton.

ZAHRANIČNÍ FONDY AKCIOVÉ Název fondu Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc CS EF (LUX) SMALL CAP JAPAN B JPY 17,10 89,27 Franklin Templeton JAPAN A JPY 13,08 47,99 ABN AMRO FUNDS-BIOTECH FUND EUR 11,77 39,25 Nejhorší výkonnost za měsíc CI GOLD STOCK EUR -18,52 18,22 Franklin TECHNOLOGY A USD -6,59 45,55 ING (L) INVEST IT USD -6,54 32,78 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok CS EF (LUX) SMALL CAP JAPAN B JPY 17,10 89,27 AVIVA EMERGING COUNTRIES EQUITY FUND USD -4,72 -3,51 Průměrná výnosnost zahraničních akciových fondů 2,03 31,77

Dluhopisové fondy ani fondy peněžního trhu již ničím nepřekvapily. Dobré výsledky opět zaznamenaly fondy zaměřené na Slovensko. U fondů peněžního trhu získaly dva tyto fondy nabízené u nás nejvyšší místa v žebříčku, u dluhopisových fondů, kde fondy obou skupin (ING, KBC) získaly ještě o dvě desetiny procenta více, skončily za skupinou klasicky nejvýkonnějšími fondy high yield dluhopisů. Tyto fondy například v minulém měsíci neskončily s nijak vysokými výnosy. Jejich rizikovost je vysoká a nehodí se v žádném případě pro konzervativnější investory (přestože v tabulce srovnané pouze podle výkonnosti figurují vždy nějaké high yield dluhopisové fondy). Jak je vidět v tabulce dluhopisových fondů, tento měsíc nebyly příliš výkonné fondy zaměřené na rozvíjející se trhy.

ZAHRANIČNÍ FONDY DLUHOPISOVÉ Název fondu Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší za měsíc KBC BONDS CONVERTIBLES EUR 2,04 6,14 KBC RENTA FORINTRENTA Kap. HUF 1,57 -5,21 Pioneer U.S. DOLLAR SHORT TERM EUR 1,14 -6,55 Nejhorší za měsíc ESPA BOND EMERG.MARKET V KC CZK -5,55 n/a CS BF (LUX) EMERGING MARKETS USD -4,54 5,95 ABN Amro GLOBAL EMERG. MARKETS USD -4,50 21,07 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok Franklin HIGH YLD EUR A ACC EUR 0,93 22,03 RAIFFEISEN "VIZE EVROPY" EUR -1,54 -8,93 Průměrná výnosnost dluhopisových fondů -1,16 3,25

U fondů peněžního trhu můžeme ještě poukázat na fond KBC MultiCash ČSOB SKK, který má rovněž nejvyšší roční výkonnost. Tyto

slovenské fondy v současnosti získávají u nás značný počet příznivců, neboť vykazují vyšší výkonnost. Ta je dána poklesem sazeb na Slovensku, ale je otázka, jaký potenciál je na Slovensku i do dalšího např. ročního období. Snižování sazeb se s ohledem na růst Slovenska a zvyšující se inflaci (i v souvislosti se vstupem do EU) již nemusí opakovat a mohlo by se stát, že s dnešní investicí přijde investor s „křížkem po funuse“.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 0,47 4,90 ING INTL II SLOVAK MONEY MARKET SKK 0,35 n/a CONSEQ BOND Fund CZK 0,33 n/a Nejhorší výkonnost za měsíc ESPA CASH EURO-PLUS - REINV. CZK -1,51 n/a UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (USD) USD -1,05 0,46 UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (CHF) CHF -0,83 -0,05 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 0,47 4,90 JB SWISS FR. CASH CHF 0,00 -0,11 Průměrná výnosnost fondů peněžního trhu 0,01 1,15

