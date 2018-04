Nemovitostní fondy zklamaly, krize v USA jim podráží nohy

Klasické nemovitostní fondy, které investují prostředky investorů přímo do nemovitostí nebo developerských projektů, byly před svým uvedením velmi očekávanou záležitostí. Investoři se jich však dlouhou dobu nemohli dočkat. Minimální investice byla nasazena příliš vysoko, aby se mohly fondy rozšířit mezi běžné investory, a velkým problémem byla samotná legislativa, která nakonec ani po novele zákona prakticky nebyla použitelná. Jejich zavedení se stále protahovalo, což nakonec ještě znásobovalo očekávání investorů, zvláště když v sousedním Německu se těmto fondům dlouhou dobu velmi dařilo (i když ani tam se nemovitostní fondy nevyhnuly určitým problémům).

Tomu pak ještě nahrávaly rychle rostoucí ceny nemovitostí (a to nejenom u nás), z nichž mnoho lidí začalo mít pocit, že jejich růst je nekonečný a jiný směr, než je ten nahoru, zkrátka není možný. V kombinaci s výraznou marketingovou podporou samotných investičních společností, které velká očekávání samozřejmě chtěly využít ve svůj prospěch, se pak na trhu s podílovými fondy rodila nová hvězda. Alespoň to tak mělo být.

Špatná doba pro nemovitostní fondy

Nakonec je ale všechno trochu jinak. Nemovitostní fondy si zkrátka pro svůj debut na našem trhu kolektivního investování nevybraly nejvhodnější dobu. Nemovitostní krize v USA a s ní související pokles cen nemovitostí, chybějící likvidita a s ní i nedostatek peněz na kvalitní developerské projekty a koneckonců i pravděpodobně menší než očekávaný zájem klientů o investování se podepsaly pod to, že v poslední době o nemovitostních fondech již neslyšíme tolik, kolik jsme slýchávali před jejich samotným zavedením.

Snad nejhůře je na tom zatím v tomto směru společnost Realtia, která spravuje 1. Nemovitostní fond Realtia. Byl založen před devíti měsíci a k 31. květnu spravoval majetek pouze v objemu 2,38 milionů korun, což je skutečně málo. Kolem fondu se navíc množí různé spekulace, které mu bohužel nepřidávají na atraktivnosti. Fond totiž ještě v dubnu spravoval majetek ve výši přes 9 milionů korun a náhlý pokles o sedm milionů je skutečně překvapivý. Další spekulací je možnost prodeje fondu, kterou ale představitelé fondu kategoricky odmítají a nadále tvrdí, že "podílový fond zhodnocuje vložené investice podle předem stanovené investiční strategie." Fond nakoupil první nemovitost již krátce po svém vzniku, bohužel ale doplácí na neexistenci podpory větší investiční společnosti.

Lépe je na tom zatím nejmladší zástupce této skupiny fondů, Conseq Realitní, který momentálně spravuje 72,6 milionů korun, zatím se ale žádnou koupenou nemovitostí nepochlubil. Společnost na rozdíl od svých dvou konkurentů nechce nakupovat "velké" nemovitosti za miliardy korun. Výhodou při získávání majetku může být oproti Realtii skutečnost, že minimální vstupní investice do fondu Conseq je 100 000 korun, přičemž u Realtie je to 30 000 Kč, a určitě také zařazení fondu do investičních "balíčků", jako je například Active Invest.



REICO má podporu velké investiční skupiny

Podobně je na tom ČS nemovitostní fond spravovaný REICO Investiční společností České spořitelny. Podpora velké investiční skupiny je zřejmá, a to jak přímou investicí do fondu, tak i jeho zařazením do různých profilových programů. V každém případě to vypadá, že fondu se zatím daří a začátkem června do fondu přibyla již šestá nemovitost, konkrétně administrativní budova Mokráň v Bratislavě – Ružinově. Kromě toho fond vlastní dalších pět nemovitostí, které se nachází v Brně, Českých Budějovicích, Praze a Ostravě. Celková hodnota fondem držených nemovitostí se blíží ke dvěma miliardám a tvoří asi 80 % majetku fondu, takže fond je z tohoto pohledu na tom skutečně nejlépe.

Více čtěte na Investujeme.cz