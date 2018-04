Nemůžete-li splácet hypotéku, informujte banku

rada Můžete zavolat na infolinku, ale lepší je obrátit se na svého poradce v bance. Obvykle je to ten, s kým jste hypotéku podepisovali a jehož vizitku máte schovanou u originálu smlouvy.



Požádejte o schůzku v důvěrném prostředí. O finančních problémech se těžko mluví, když vám za zády stojí fronta lidí toužících založit trvalý příkaz.

Snížit splátky, zařídit odklad

rada Nechte si vysvětlit všechny možnosti i to, kolik budou stát. Zeptejte se na poplatky, změna smlouvy obvykle stojí kolem 2 000 korun. Nemusíte se rozhodnout hned.

co dělat, abyste měli na splátku - méně utrácejte

- domluvte si odložení splátky, obvykle je to možné o půl roku

- pronajímejte pokoj, získáte příspěvek na splátku

- mění-li se vám zrovna fixace, ptejte se, kolik byste platili jinde, a případně přefinancujte hypotéku

- když je nejhůř, domluvte se s bankou a prodejte dům sami, dostanete víc než v dražbě

Dům vám nejspíš nezabaví

rada Můžete se pojistit pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Při úvěru na 1,5 milionu a splatnosti 20 let stojí pojistka 650 až 900 korun měsíčně.



Pozor – sjednáváte ji při podpisu hypoteční smlouvy. Dodatečně to mnohdy nejde.

Není to příjemný pocit. Stojíte před bankou a jdete jim říct, že máte problém s příští splátkou. Zkusila jsem se zachovat tak, jak radí banky: ještě předtím, než následující splátku neodešlu, začít situaci řešit. Naštěstí jenom jako.Přicházím se staženým žaludkem k přepážce a soukám ze sebe tu šílenou větu: "Mám teď práci jen na poloviční úvazek a bojím se, že nezvládnu domluvené splátky." A je to venku, nejhorší mám za sebou."Zkusíme s tím něco udělat," zní povzbudivě z druhé strany stolku. Poradkyně navrhuje prodloužit hypotéku z 20 na 30 let, splátka se sníží a měsíční rozpočet si uleví. V mém případě z 11 500 na 8 000 korun.Nepřijde mi to zas tak velká sláva, zkouším se proto ptát na odklad splátek. Půl roku bych platila jen úroky 5 400 měsíčně, pak bych zase naskočila na standardní splátky. To by mi v mé situaci pomohlo víc, ale zase je mi líto těch víc než 30 tisíc, které bych bance dala jen tak, aniž bych alespoň o kousek snížila svůj dluh. "Vytisknu potřebné papíry a podepíšete žádost," popisuje bankéřka další postup. V tu chvíli přiznávám, že to není třeba.Banky nabízejí úvěry, kde se předem počítá s bezproblémovým odkladem splátek. Třeba v České spořitelně pořídíte Ideální hypotéku na dobu do další změny úrokové sazby (fixace) za poplatek 1 999 korun.To, že by vám banka prodala střechu nad hlavou, moc pravděpodobné není. Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank to komentuje: "Exekuce je opravdu mimořádná věc. Za celou dobu, co poskytujeme hypotéky, došlo jen k několika případům." Stejně jako ostatní bankéři zdůrazňuje, že k tomu přistoupí, jen když klient dlouhodobě nekomunikuje. A slovem dlouhodobě myslí bankéři třeba půl roku.