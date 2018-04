Nemůžete porazit trh: připojte se k němu

Stručně charakterizovat indexový fond bychom mohli následujícím způsobem. Indexový fond je takový podílový fond, který se svou investiční strategií snaží co nejvíce přiblížit akciovému indexu, co se týče složení, vývoje i výnosu. Taková strategie, kde se snažíme co nejpřesněji kopírovat určitý akciový index a nesnažíme se překonat trh, se nazývá pasivní investiční strategií.

Opakem pasivní strategie je aktivní investiční strategie, která se snaží různými přístupy k výběru akcií a načasování rozhodnutí o prodeji a nákupu překonat trh, či index, který si fond určí jako benchmark. Slaví tento aktivní přístup úspěch? Podle všeho ne takový, jaký bychom očekávali, 50 – 80% aktivně spravovaných fondů je naopak poraženo svým vlastním benchmarkem (data: M. Hebner, Investopedia.com, M. Svoboda z Böhm&partner uvádí číslo poražených aktivních správců fondů na 90%).

Proč negeneruje aktivní investiční strategie výnosy překonávající trh? Hlavní výtkou z řad zastánců indexového investování je víra v efektivitu trhu. Z hypotézy efektivního trhu (poprvé byla popsána už v roce 1900, rozvinuta v sedmdesátých letech) vyplývá, že nelze dlouhodobě překonat trh. Ceny akcií se vyvíjejí podle tzv. náhodné procházky a je nemožné vyhledáváním akcií, načasováním, výběrem manažera portfolia a investičního stylu dlouhodobě překonat trh. Najdeme i zde výjimky, které potvrzují pravidlo. Manažerům jako W. Buffett, Peter Lynch nebo J. Templeton se při správě portfolií dařilo dosahovat nadprůměrných výsledků dlouhodobě, ne jen v několika letech za sebou.

V roce 1976 založil John Bogle první indexový fond kopírující americký index S&P 500, jeho výkonností a svým výrokem: „pokud je nemůžete porazit, připojte se k nim“ přiměl mnoho investorů, aby se obrátili od aktivně řízených fondů k indexovým fondům kopírujících trh.

Výhody a nevýhody indexových fondů Výnos shodný s výnosem trhu, indexu nebo třídy aktiv Nízké poplatky za správu a při nákupu Maximálně diverzifikované portfolio Nízká volatilita (ve srovnání s aktivně spravovanými fondy) Konzistentní investiční strategie (neodchyluje se od původní struktury portfolia) Odpadá manažerské riziko (riziko, že manažer udělá chybné rozhodnutí) Výnos nebude nikdy vyšší než průměr (index)

Aktivní versus pasivní fond Ve prospěch pasivní strategie mluví výrazně menší náklady. Při aktivní strategii dochází k častým změnám složení portfolia, což stojí peníze na poplatcích brokerským domům, burzám, apod. Aktivně řízený fond vymění za rok průměrně 70 – 80% všech svých aktiv, zatímco indexový fond pouze 5 – 10%. Také vyhledávání „nejlepších“ investičních příležitostí, stojí peníze. Fond musí zaměstnávat analytiky, zajistit technické zázemí,… To vše přispívá k velkým nákladům na správu prostředků v aktivně řízených fondech. U těchto fondů dosahují celkové náklady 2% z majetku fondu. Oproti tomu indexové fondy neobměňují svá portfolia, ani nepotřebují analytické zázemí, a tak u nich procento celkových nákladů dosahuje pouze 0,2% (data: investopedia.com). S úsporou nákladů souvisejí i nižší poplatky za správu a při prodeji. U indexových fondů dosahují poplatky třetinové výše oproti aktivně řízeným fondům.

Již jsme uvedli, že jen malé procento aktivně řízených fondů dosáhne překonání svého benchmarku. U indexových fondů je překonání indexu nemožné už z podstaty věci. Malé odchylky jsou přesto možné, a to z důvodu tzv. tracking error, který však v průměru není větší než 0,5%. Fond nemůže absolutně kopírovat index, který se skládá třeba z tisíce akcií.

Z hlediska diverzifikace indexové fondy jasně překonávají aktivně řízené fondy. Indexový fond je maximálně diverzifikován v rámci trhu nebo segmentu. Oproti tomu aktivní správa je soustředěna na několik akciových titulů s cílem dosažení vyššího výnosu. Pokud bude zvolená strategie úspěšná, podílový fond bude dosahovat lepších výsledků, ale na úkor rozložení rizika. To se může ukázat, až nejprve rostoucí titul poklesne. Větší váha tohoto titulu v portfoliu zapříčiní větší pokles. S tím souvisí i tzv. style drift, tedy odchýlení fondu od původního složení portfolia. Až 40% aktivně řízených fondů se odchýlí od své deklarované struktury a strategie. Volatilita aktivně řízených fondů je tak mnohem vyšší něž u indexových fondů.

V indexových fondech je v současné době alokováno 7% individuálních aktiv a 30% všech institucionálních aktiv (dohromady přes 2 000 mld. USD). Zatímco na počátku indexového investování se fondy soustředily na velké akciové indexy např. S&P 500 (představuje 86% tržní hodnoty všech amerických společností), v posledních letech (od konce osmdesátých let) vzrůstá obliba indexových fondů, které jsou navázány na menší indexy – indexy small capů, sektorů, regionů. Ačkoli existuje několik set indexových fondů (přes 170 v USA a 100 v Evropě), český indexový fond není ani jeden. IKS fond světových indexů sice obsahuje v názvu slovo index, ale s indexovým fondem nemá mnoho společného, jedná se o typický akciový fond, který investuje do akcií v západní Evropě a USA. Fondy v podstatě ani nemají šanci investovat do českého indexu. Burzovní index PX – 50 je velmi malý, a ani všechny tituly nelze v požadovaných vahách nakoupit do portfolia, vzhledem k nízké likviditě některých akcií.

Několik zahraničních fondů si přesto můžeme nakoupit i v České republice. Povolení Komise pro cenné papíry mají například indexové fondy skupiny KBC (např. KBC INDEX FUND EUROPE, KBC INDEX FUND JAPAN, KBC INDEX FUND UNITED STATES, KBC INDEX FUND WORLD) a HSBC (HSBC GIF US INDEX).

Investování prostřednictvím indexového fondu neznamená, že nikdy neztratíte svou investici. Vaše investice poroste na býčím trhu, zatímco na medvědím bude ztrácet. Klíčem je držet investici po dlouhé období. Pokud ztratíte nervy při poklesu trhu a prodáte, pravděpodobně přijdete o možnost zahojení při obnově růstu.

