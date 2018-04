Nemůžu běhat za nákupy. SOS!

Díky otevřeným obchodům i na Štědrý den, dodávkovým službám a čím dál více také pomocí nákupu přes internet se dají zařídit Vánoce s větším komfortem než dřív.



Lidem, kteří chtějí nakupovat na poslední chvíli, jdou na ruku hypermarkety a supermarkety. „Třiadvacátého prosince bude ve většině našich obchodů prodloužená otevírací doba, v Praze na Smíchově a v Plzni do půlnoci, ve Stodůlkách a mimo Prahu do deseti večer,“ uvádí tisková mluvčí Carrefouru Jana Havlíčková. Na Štědrý den lze nakoupit v Carrefouru v Praze na Smíchově a v Plzni do 18 hodin, jinde nejméně do 15 hodin. Velké hypermarkety Tesco budou podle vyjádření tiskového mluvčího Vesselina Barlieva na Štědrý den otevřeny nonstop až do 16 hodin, menší do 14 hodin.





Podle zkušeností notorických opozdilců nebývá tou dobou na nákupech mnoho lidí a zboží na výběr je dost. „Zboží se nepřetržitě doplňuje včetně Štědrého dne. Několik dnů před ním, kdy se zákazníci soustřeďují na nákup potravin, bude v potravinách podstatně širší nabídka. Budou v ní delikatesy jako husí játra, nejrůznější paštiky, uzené sele, šunka Serrano, speciální vánoční nabídka sýru a podobně,“ vysvětluje Jana Havlíčková.

J ežíšek po internetu



Po internetové síti můžete už objednat skoro všechno - například i vánoční strom. „Tahle služba se rok od roku rozrůstá,“ říká internetový prodejce Aleš Pražák. „Nejvíce ji přitom využívají firmy, cizinci a spíše bohatší lidé,“ dodává.



Stromek až do domu je o něco dražší než ten z ulice, přijde asi na 400 korun, rozhoduje druh a výška. Cenu pak zvyšují další úpravy, jako například ořezání větví či umístění do stojanu a pochopitelně dopravné. Vánoční stromek zakoupený přes internet vás tak se vším všudy může vyjít až na tisícovku. A jak vůbec celý systém funguje?



„Zákazník si sám určí, o jaký strom má zájem. My mu potom dovezeme tři stromky, z kterých si na místě sám vybere,“ říká Karel Kameník z internetového obchodu PUX stromky. Objednávat stromek si můžete ještě 23. prosince.



I kapry můžete nakupovat přes internet, jsou však dražší než při nákupu ve stáncích. Živý kapr bude stát běžně zhruba mezi 58 až 70 korunami za kilo. A kapr z virtuální rybárny? Za nejmenší rybu zaplatíte 160 korun, do dvou kilogramů 220 korun, větší kapr je dražší ještě o 40 korun. Připlatit si můžete i za služby navíc: kapra zbaví šupin nebo vykuchají za 25 korun, stáhnutí kůže vyjde na 60 korun - platíte až při dodání. Doprava je zdarma, pokud se o doručení kapra v jednu hodinu nezajímá více zájemců - pak si připravte sto korunu. Objednávky přijímají do půlnoci 23. prosince, ale vanu pro kapra chystat nemusíte. „Z hygienických důvodů nesmíme dodávat živé kapry,“ upozorňuje Roman Valina ze společnosti Kapřík.cz. „Kapr dorazí nejpozději šest hodin po zabití, do té doby je uchováván v lednici,“ dodává.



N ákup s dodávkovou službou





Ani kvůli velkému nákupu potravin nemusíte zásluhou dodávkových služeb opouštět byt. Obvykle do druhého dne vám doručí nákup podle objednávky. Pokud přesáhne určité množství, je doprava až domů zadarmo. Ceny potravin jsou sice o něco vyšší než v hypermarketech, ale když připočtete ztracený čas a benzin na dopravu, není rozdíl v ceně nákupu dramatický.Také některé cukrárny nabízejí expresní služby i s dodávkou do domu. „Dort upečeme a ozdobíme do dvou hodin s příplatkem sto korun, s dodáním do šesti hodin se platí přirážka padesát korun, do 24 hodin bez přirážky. Rychle uděláme i vánoční cukroví, do dvou tří dnů bez příplatku, kilo stojí 340 korun,“ říká Emilie Janečková z cukrárny U Emy v pražských Ďáblicích. Doprava zboží nad tisíc korun je tu zdarma.Pokud vám někde zavřou a nestihnete koupit přesně to, co jste chtěli, nezoufejte. Možná nestihnete ještě rozbalit ani všechny dárky, a už se o vaši přízeň budou mezi svátky ucházet obchody masivními slevami. „Tradiční výprodej zimního zboží zahájíme 27. prosince. Bude se týkat převážně spotřebního a textilního zboží. Předpokládáme, že budou od 50 do 70 procent podle druhu zboží. Na slevy budeme jako každoročně upozorňovat prostřednictvím letáků i webových stránek,“ uvádí Petra Režná z Aholdu.Se slevami počítají i další obchodníci. Například v Carrefouru se budou týkat zboží ze všech oddělení kromě potravin, s jejich odstartováním na Nový rok počítají také ve všech domech IKEA.

Sprint připomínají poslední dny před Vánocemi. Naštěstí existují téměř nonstop otevřené obchody, dodávkové služby a internet.

