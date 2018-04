Nenechávejte si nespokojenost v práci jen pro sebe

100 rad, jak být úspěšnější v práciOptimální situace nastává, jeli ve vašem zaměstnání všechno v pořádku a stresy nepřesahují přijatelnou a tzv. zdravou míru. Příliš složitá není ani situace, kdy je v práci všecko špatně. Pak nevadí ani úsilí, které vynaložíte na změnu zaměstnavatele. Nejsložitější je situace, když v jedné a téže firmě stojí vedle sebe silné důvody ke spokojenosti a ruku v ruce s nimi něco, co vás velmi zlobí. Jak to řešit? Achillovou patou může být kolega, šéf, některý klient nebo dodavatel, pracovní prostředí apod. Zkuste si sjednat rozhovor s někým, kdo má pravomoc váš problém řešit. Začněte upřímnou a nezakrytou stížností na to, co vás trápí. Šéf jistě nebude ze začátku nadšen. Nejspíše si také jako vy uvědomuje převažující pozitiva vaší situace a bude vás v tom okamžiku mít za nevděčného kverulanta, nechápajícího, že nic není ideální. Jakmile klesne šéfova pohoda na nejnižší bod, přejděte ke druhé fázi. Např.: "Ale proč vám to, šéfe, říkám. Protože si vás vážím, oceňuji všechny klady zaměstnání a chci tu zůstat a podávat ještě lepší výkony. Kdyby to tak nebylo, tak problém vůbec neotevírám." Tím dostanete šéfa na svou stranu. Pokud může, pomůže. Třeba jste sami šéfy, ale vadí vám také určité opakované stížnosti vašich podřízených. Zdržují, připadají vám zbytečné. Útěchou vám může být to, že otravné stížnosti vadí špatným i dobrým šéfům a všichni se jich chtějí zbavit. Špatní to dělají zbrkle a nepromyšleně - odkládají řešení, vyhýbají se vyslechnutí stížností. Dobří berou co nejbližší řešení stížností jako lákavou příležitost k tomu, aby za nimi udělali šmytec a aby mohli na ně definitivně zapomenout. Chovejte se tedy jako ti dobří šéfové. Uvidíte, vyplatí se to především vám.