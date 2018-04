Nenechte se nachytat pojišťovnou. Životní pojištění není pro každého

Z reklam a občasných telefonátů byste mohli nabýt dojmu, že bez životního pojištění jste občanem druhé kategorie. A hlavou začne vrtat otázka: "Co kdyby se se mnou něco stalo?" V první řadě vemte na vědomí, že u životní pojistky je to "něco" smrt. Vaše smrt.

Lidé si často kupují životní pojistku hlavně kvůli připojištění následků úrazu, trvalé invalidity, dávek v pracovní neschopnosti. Pojišťují spíš sebe než své blízké pro případ, že zemřou. Nepotřebují však ve skutečnosti životní pojištění jako spíš pojistku úrazovou či pojistku dávek v pracovní neschopnosti. Ty mají několik výhod – měsíčně tolik nezatíží rozpočet, a pokud se za pár let situace změní a vy budete chtít smlouvu ukončit, nepřijdete o spoustu peněz. Na druhou stranu, nic na nic nespoříte.

tip mf dnes: Pojistka není spoření Ti, kdo chtějí jen šetřit a nepotřebují být pojištěni, by měli zvolit jiný způsob. Životní pojistka je záchrana pro vaše blízké, když vy zemřete. Chcete-li pojistit sebe, vyberte si raději pojištění úrazové.

Kdo by si měl pojistku pořídit

To vše však neznamená, že životní pojištění nemá na finančním trhu své místo. Má. Hodí se pro lidi, kteří:

nemají velký majetek, ale mají rodinu, jež je na jejich příjmu závislá, například malé děti, manželka na rodičovské,

mají majetek i rodinu, ale nechtějí, aby v případě jejich smrti museli blízcí radikálně snížit životní úroveň,

mají velké dluhy, například hypotéku, podnikatelskou půjčku, a nechtějí, aby je museli splácet jejich příbuzní,

berou si velkou půjčku a banka po nich životní pojištění vyžaduje,

jsou zaměstnanci a zaměstnavatel je ochoten jim na pojistku přispívat. V tom případě je třeba počítat s tím, že když zaměstnavatele změní, budou muset pojistné platit sami.

Závazek na dlouhá léta

Při nákupu pojištění je na místě opatrnost, nákupem pojistky se totiž stáváte klientem pojišťovny (a plátcem pojistky) na mnoho let dopředu. V případě smluv, u kterých uplatňujete daňovou úlevu, až do 60 let svého věku.

spoříte? snižte si daně Na daních můžete uspořit až 1 800 korun ročně.

Když jsme se dotázali v pojišťovnách, jaký produkt ze své nabídky doporučují, dočkali jsme se téměř jednotné odpovědi: ideální je investiční pojištění. Lze ho individuálně nastavit, klient má šanci na vysoké výnosy... Jenže to je jen část pravdy. Druhá je ta, že pojistka se spořící složkou (ať už kapitálová nebo investiční) je vždy výhodná i pro pojišťovnu. Má vaše peníze na dlouho jisté. A vypovědět takovou pojistku předčasně znamená ztrátu, třeba v prvních dvou letech nedostanete ze zaplaceného pojistného zpátky nic.

"Osobně životky prodávám, protože je za ně slušná provize. Kamarádům ale nabídnu spíš rizikové pojištění a spoření jim zařídím jinde. Tak, aby k penězům v případě potřeby mohli dřív než v důchodovém věku," uvedl makléř, který z pochopitelných důvodů nechtěl být jmenován.

Jsme odpovědnější a informovanější

Podle pojišťoven ale zájem o pojistky neklesá. "V roce 2008 se předepsané pojistné dokonce zvýšilo o 40 procent," uvádí například Ivana Křížková za pojišťovnu Aegon.

Lidé se však při nákupu chovají opatrněji. Už to není jako před časem, kdy agent pojišťovny zavolal, nabídl úžasnou pojistku, klient kývl a provize byla v kapse. Podle analytiků se zlepšuje finanční gramotnost klientů pojišťoven. "Klienti dokážou přesně říct, co potřebují," potvrzuje Marek Vích z Kooperativy.