Nenechte se oklamat!

Penzijní fond Předpokládané zhodnocení Allianz penzijní fond 5% Českomoravský penzijní fond 6% Penzijní fond Komerční banky 6% Generali penzijní fond 7% Penzijní fond České pojišťovny 7% Spořitelní penzijní fond 7% Winterthur penzijní fond 8%

Penzijní fond Předpokládaný stav účtu po 20 letech Českomoravský penzijní fond 522 870 Kč Penzijní fond Komerční banky 514 356 Kč

Penzijní fond Předpokládané zhodnocení Stav účtu po 15 letech spoření Allianz penzijní fond 5% 172 354 Kč Penzijní fond Komerční banky 6% 184 446 Kč

Penzijní fond Předpokládané zhodnocení Stav účtu po 30 letech spoření Českomoravský penzijní fond 6% 635 153 Kč Penzijní fond České pojišťovny 7% 762 462 Kč Generali penzijní fond 7% 764 442 Kč Winterthur penzijní fond 8% 921 899 Kč

Penzijní fond Předpokládané zhodnocení Doba spoření Měsíční příspěvek účastníka Stav účtu po dané době spoření Penzijní fond České pojišťovny 10% 30 let 500 Kč 1 296 527 Kč Penzijní fond České pojišťovny 7% 30 let 500 Kč 762 462 Kč Penzijní fond České pojišťovny 10% 5 let 500 Kč 48 744 Kč Penzijní fond České pojišťovny 7% 5 let 500 Kč 46 414 Kč

Už se vám stalo, že vás navštívil obchodní zástupce pojišťovny nebo penzijního fondu a přesvědčoval vás o veliké výhodnosti sjednání si některého z produktů? Dokazoval svá tvrzení názorně čísly slibujícími skvělé výnosy a nádherně finančně zajištěné stáří? Je jistě příjemné očekávat po třiceti letech spoření částku převyšující třeba 3 miliony korun. A myslet včas na stáří nebo na rizika nemoci, úrazu či smrti je odpovědné a dokonce nutné. Je to však třeba dělat s rozvahou a nadhledem, abychom po mnoha letech střádání nebyli zklamáni.Někteří prodejci totiž ve snaze prodat za každou cenu mohou nepoučenému potenciálnímu klientovi šermovat před očima tak vysokými ciframi slibovaných peněžních částek, že se jim dá jen těžko odolat. Je však vhodné si včas uvědomit, zda jsou tyto sliby reálné. Stačí totiž, aby v propočtu budoucích výnosů byla použita nepřiměřeně vysoká míra zhodnocení a výsledky vypadají velkoryse, ale bohužel se jich po letech klient nedočká. A nemusí jít jen o chytré kličky vynalézavých prodejců. Také při prohlížení různých informačních materiálů finančních institucí je třeba si zjistit, za jakých předpokladů byly zde předkládané názorné příklady vypočítány. A kriticky posoudit, zda je pravděpodobné, že instituce, která má z důvodu ochrany svých klientů omezené možnosti investování do rizikových aktiv, bude po třicet let každoročně dosahovat zhodnocení ve výši 7% či dokonce 10%.Shromáždili jsme si na ukázku různé letáky a informační materiály pojišťoven penzijních fondů a na ukázku vám přinášíme některé ze zde uváděných čísel. Co se týká aktuálnosti těchto materiálů, na některých lze najít údaj o době, kdy byly vydány, na některých ne, ale všechny, které zde uvádíme, jsme získali na pražských pobočkách těchto finančních institucí v minulém týdnu. (Nejedná se však o žádný reprezentativní vzorek, letáky jsme vybírali zcela náhodně.)Nejvíce diskutabilní jsou na první pohled asi letáčky penzijních fondů, které uvádějí tabulky odhadovaných částek či výši doživotně vyplácených penzí, které může klient očekávat po různě dlouhé době trvání připojištění při různé výši svých měsíčních příspěvků.Na všech vybraných letáčcích bylo uvedeno, za jaké výše předpokládaných připisovaných výnosů byly výpočty provedeny. Pouze jediný letáček - Penzijního fondu Komerční banky - však nezapomněl připomenout, že zde uvádí čísla hrubá, tedy před zdaněním výnosů. Ostatní letáčky o tomto mlčí, lze se pouze domnívat, že se jedná s největší pravděpodobností taktéž o výsledky před zdaněním.Lze z těchto údajů v letácích předem říci, u kterého penzijního fondu nakonec získáme nejlepší zhodnocení? Nelze. Z těchto čísel lze maximálně odhadovat míru „reálnosti“ informací, kterou ten který fond předkládá veřejnosti. S vědomím toho je pak také nutno raději poněkud kriticky posuzovat výši těch báječných částek, které můžeme po mnoha letech spoření očekávat. Uveďme si několik příkladů, které můžeme najít v letácích.Přestože je v uváděných výsledcích poněkud rozdíl, můžeme říci, že výsledky jsou si při užití stejné míry zhodnocení podobné. Rozdíly vznikají tím, jaké předpoklady výpočtu byly zvoleny. Nelze tedy podle těchto čísel samozřejmě spoléhat na to, že u ČMPF dopadneme v praxi o něco málo lépe než u PFKB. Jde vždy pouze o výpočty informativního charakteru, jak letáčky (většinou malým písmem) uvádějí.Na těchto výsledcích je vidět, jak důležitou úlohu hraje ve hře čísel čas. Čím delší dobu spoření uvažujeme, tím výrazněji se projeví rozdíly mezi konečnými výsledky s různou výší předpokládaného zhodnocení. Zhodnocení se může lišit pouze o jediné procento a po 30 letech spoření je rozdíl v předpokládaných výsledcích již znát.Další příklad nám ukáže, že rozdíl o zdánlivě „pouhá“ 3% v předpokládané výši zhodnocení mohou výsledky pořádně ovlivnit.Náhodou jsme totiž našli letáček Penzijního fondu České pojišťovny staršího data vydání, který jsme tak měli možnost porovnat s novějším vydáním letáčku získaným minulý týden. Starší leták je označen datem leden 1999 a v tabulce uvažuje předpokládané zhodnocení 10%, novější leták z dubna 2000 předpokládá zhodnocení 7%. Jaké rozdíly v ukázkových výpočtech to způsobí při ukládání 500 Kč měsíčně za 5 let, a jaké za 30 let, ukazuje následující tabulka.Zatímco po 5 letech spoření není rozdíl při různých mírách zhodnocení nijak velký, po 30 letech je rozdíl zřetelný. 7% zhodnocení již přinese pouze necelých 60% částky slibované při 10% předpokládaném zhodnocení.Také letáky životních pojištění slibují v různých tabulkách a grafech slibné sumy, opět založené na různých více či méně reálných předpokladech. Jen v namátkou vybraných materiálech lze najít například toto:Příklad životního pojištění na 30 let v letáku UNIQA pojišťovny je založen na předpokladu 7% zhodnocení, pevně garantovány má klient však pouze 4% výnosy.Leták na investiční životní pojištění „WinInvest“ pojišťovny Winterthur slibuje v modelovém příkladu třicetiletému muži, který se pojistí na 30 let, plnění při dožití se konce pojištění ve výši 3 208 283 Kč. Částka z dnešního pohledu velice lákavá. Propočet je však proveden pro roční zhodnocení investice 9%. Navíc je výsledek spočítán pro případ, kdy se provádí úprava pojistného plnění i placeného pojistného o inflaci, tzv. indexace. To je zde v letáku označeno. Výše ročního pojistného, které má klient platit, aby těchto výsledků dosáhl, je zde však uvedena pouze ve své počáteční výši 18 000 Kč a není zde připomenuto, že i tato částka se bude každoročně zvyšovat o inflaci, tak aby pojistné drželo krok s vyplaceným pojistným plněním.Všechny letáčky životních pojištění IPB Pojišťovny se zase na zadní stránce chlubí minulými úspěchy dosaženého zhodnocení, když zde zvýrazňují výnos 13,9% za rok 1998.Dětský SPOROLIST, který kombinuje dětské úrazové pojištění s jednorázovým spořicím vkladem, lze zakoupit za 4 500 Kč a nabízí ho společně ČS-Živnostenská pojišťovna a Česká spořitelna. Leták na tento produkt uvádí v tabulkách předpokládanou hodnotu SPOROLISTU při různých hodnotách uvažovaného podílu na zisku. Uvedeny jsou zde dokonce tři možnosti, všechny však dosti velkorysé: 8%, 10% a 12%. Zakreslený graf samozřejmě ilustruje nejslibnější možnost 12%. Zatímco při 8% podílu na zisku je zde po 19 letech držby hodnota SPOROLISTU spočtena na 9 576 Kč, při 12% je výsledek již 23 149 Kč.Zde bylo uvedeno pouze pár příkladů, výběr zde zveřejněných produktů nebyl vůbec záměrný, vzali jsme prostě letáky, které nám přišly pod ruku. Je vidět, že zajímavých údajů v nich ale snadno nalezneme dost.Na závěr si tedy pouze zopakujme, že různá čísla, uváděná v informačních a propagačních materiálech, musíme brát s určitou rezervou. V těchto zde popsaných případech jde totiž vždy jen a pouze o modelové výpočty, založené na zvolených předpokladech. A pouze jako modelové výpočty musíme tato čísla chápat.