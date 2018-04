Nenechte se okrádat termínovanými vklady

Banky mají peněz dost a určitě nejsou odkázané na pomoc ze strany malých investorů. Tomu nasvědčuje také úročení na termínovaných a spořících účtech, které je v drtivé většině případů doslova výsměchem investorům. Pořád u nás ale bohužel platí, že lepší „jistota stoprocentního návratu“, než nějaký výnos. Pak je ale vážně lepší držet peníze doma pod polštářem.

Investování si zkrátka vyžaduje nejen trochu odvahy, ale také rozumu. Přílišné opatrnictví vás stojí peníze, protože na "termíňáku" a běžných účtech člověk jen prodělá. Samozřejmě, někam nám ta výplata chodit musí a v tomto směru je běžný účet prakticky nenahraditelný. Platby inkasa, využívání služeb přímého bankovnictví, platba kartou apod. nejsou pro podílové fondy běžné. Většině lidí se ale podaří něco ušetřit, popřípadě si cíleně vytváří určitou rezervu na horší časy. Pak to chce jen trochu rozumu a když už nechceme riskovat a nepachtíme se po vysokých výnosech, bance se raději vyhneme. Místo do Švýcarska investujeme třeba do podílového fondu peněžního trhu.

Fondy peněžního trhu jsou všeobecně považovány za ideální náhradu za termínované a spořící účty. Jsou určené pro ty nejkonzervativnější investory, kteří nejsou ochotni akceptovat prakticky žádnou míru rizika, neorientují se na vysoké zhodnocení, chtějí mít prostředky rychle dostupné a jejich investiční horizont se pohybuje kolem jednoho roku.

Tyto fondy investují prostředky podílníků do bezpečných instrumentů peněžního trhu, jako jsou pokladniční poukázky, státní dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, případně korporátní dluhopisy investičního stupně. K bezpečnosti přispívají také omezení týkající se množství cenných papírů stejného druhu, nebo od jednoho emitenta. I když vklady v podílových fondech nejsou pojištěny, riziko ztrát je v případě fondů peněžního trhu minimální (i když úplně se vyloučit samozřejmě nedá). Jelikož fondy nakupují cenné papíry emitované státy, nebo významnými společnostmi (mezi které patří banky) není to o moc rizikovější, než držet peníze v bance (při krachu banky sice dostanete své peníze zpátky, ale „jen“ ve výši 90 % vkladu).

Likviditu podílových fondů zajišťuje povinnost investičních společností zpětně vykupovat podílové listy a do 30ti dnů vyplatit investorovi jejich hodnotu. Ve skutečnosti je tato doba mnohem kratší a pohybuje se v rozmezí 2 až 4 dnů. Naproti tomu při uložení peněz na termínovaný, nebo spořící účet jsou až na výjimky peníze vázané na určitou dobu, po kterou s nimi nelze manipulovat, abychom dosáhli smluvený „výnos“. To je značně omezující v případě, že klient náhle potřebuje vyšší obnos peněz.

Silným argumentem odpůrců podílových fondů je výše poplatků, kterou si podílové fondy účtují. Poplatky totiž snižují celkový reálný výnos, což v případě fondů peněžního trhu (vyznačujících se nízkou výkonností), může znamenat, že nakonec budou poplatky vyšší, než dosažený profit. Vstupní poplatky se ve většině poplatků pohybují v rozmezí 0 – 0,5 % a výstupní poplatky si fondy neúčtují.

Další hodně diskutovanou skupinou jsou poplatky za obhospodařování, ty jsou však již zahrnuty ve všech výkonnostních statistikách ve kterých jsou tak uváděny již čisté výnosy. Samozřejmě, nepohybují se řádově v desítkách procent, kdo chce ale hodně vydělat, musí také více riskovat a k tomu fondy peněžního trhu prostě určeny nejsou. Je nutné si také uvědomit, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, oba druhy investice (jak termínovaných vkladů, tak podílových fondů) jsou však závislé na pohybu úrokových sazeb a ty mohou vést jak k poklesu výnosu u fondu, tak ke snižování úroků v bance.

Podílové fondy peněžního trhu v CZK Název fondu Výkonnost 6mes. Výkonnost 12 měs. Prodejní poplatek Poplatek obhosp. První investice Index: PRIBID 6 M - 1,70% - - - ISČS SPOROINVEST 0,78% 2,16% do 0,30% 0,60% 5 000 Kč IKS Peněžní trh 1,17% 2,93% 0 0,80% 5 000 Kč ČPI Peněžního trhu 0,75% 2,07% 0 0,50% 3 000 Kč Pioneer Sporokonto 0,76% 1,88% 0,20-0,50% 1,00% 5 000 Kč CS Money Czech Crown 0,92% 2,04% 1,00% 0,90% 50 000 Kč HVB Peněžního trhu plus 0,90% 2,28% 0,50% 10 000 Kč KBC MultiCash ČSOB CZK 0,84% 2,11% 0,10% 0,50% 5 000 Kč ESPA Peněžního trhu 0,80% 2,07% do 3,00% 1,00% 25 000 Kč ABN Amro Czech Interest Gr. 0,89% 1,75% 0,50% 0,50% 15 000 Kč ING Český fond peněžního trhu 0,73% 1,68% 0,50% 0,55% 3 000 Kč

Zdroj: Fond Shop

Výnosy uváděné bankami jsou navíc pouze ve formě brutto a klient ve skutečnosti dostane prostředky snížené 15% daní z výnosu. To ještě více znehodnotí již tak mizerný výnos. Naopak, v případě fondů platí zkušební test trvající 6 měsíců, po kterém již výnosy z prodeje podílových listů nejsou zdaněny. Je to další výhoda oproti vkladům v bance.

Pokud chce někdo investovat určitou sumu peněz jednorázově, nebo chce prostě ukládat peníze takovým způsobem, aby si byl jistý, že o ně nepřijde a nebude tratit na poplatcích, stejně jako vlivem rostoucí inflace, měl by se vyhnout účtům v bance. Podílové fondy peněžního trhu nabízí rozumnou alternativu, jak o své peníze nepřijít. Nejsou samozřejmě jediným možným řešením a pro investory s delším investičním horizontem jsou určené spíše instrumenty, které jim i přes větší míru rizika nabídnou zajímavější zhodnocení. Jsou však rozumným kompromisem pro ty, kteří nechtějí moc riskovat, nebo s investováním ještě nemají zkušenosti a pro začátek chtějí začít s něčím relativně bezpečným.

Vše o kauze OVB - Helvag: ukradené stamiliony.

Klikněte ZDE .



Investujete do fondů, nebo raději spoléháte na "bezpečné" produkty bank? Napište nám své názory, budeme se těšit.