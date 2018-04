Nenechte se ošálit triky pouličních prodejců

"Nejčastěji se na ulicích nabízejí telekomunikační služby, kosmetika, parfémy, nádobí, keramické nože a někdy i nabídky energetických společností. Také jsme se setkali s prodejem zájezdů," říká Nikola Švábová z časopisu dTest.

Jde to na dračku, mám poslední tři balení

Podle ní mají prodejci zpravidla provize z každého prodaného výrobku. Jejich motivace prodat je tedy vysoká a snaží se tak kolemjdoucí přimět ke koupi téměř jakýmkoli způsobem.

"Většinou se snaží zákazníkovi namluvit, že o zboží je ohromný zájem a zbývají jím poslední kousky. Častým trikem je také nabídka údajně unikátní slevy, která se už nebude opakovat," dodává Nikola Švábová.

Jindy se zase pouliční prodejci zašťiťují mimořádnou kvalitou nabízeného zboží. Nezřídka také mlží o ceně a zdůrazňují, co vše zákazník dostane zdarma. Přepálenou cenu pak sdělí až nakonec.

Tato unikátní sleva platí jen dnes

Miroslav Huml ze Sdružení obrany spotřebitelů Spotrebitel.net před jakýmkoli rozhovorem s pouličními prodejci varuje. Jsou totiž velmi výřeční a často používají i lichotky, které prolomí ledy.

"Zákazník je zatažen do rozhovoru, kde se prodávající vyptá na zdravotní stav či přátele a rodinu. Poté zjistí situaci a volí argumenty tak, aby bylo těžké říci ne. Doporučujeme proto neodpovídat na otázky. Když totiž do rozhovoru zabředneme, jsme v tu chvíli více v ohrožení," doplňuje Huml.

Tyto švýcarské hodinky běžně neseženete

Hlavní zásadou je nic nepodepisovat. V případě, že se necháte zlákat pouličním prodejcem a pod nátlakem podepíšete smlouvu, není vše ztraceno. Do 14 dnů můžete bez jakýchkoli sankcí smlouvu písemně vypovědět. To se týká i podomních prodejců, kteří nabízejí například změnu dodavatele elektrické energie. Certifikovaný prodejce by vás na takovou možnost měl během prodeje upozornit.

Zboží u pouličních prodejců není většinou levnější než v kamenných obchodech nebo na internetu, takže rozhodně neušetříte. Další problém může být s reklamací zakoupených věcí. Ze zákona máte sice stejná práva na reklamaci, jako v kamenném obchodě, ale v praxi může být komunikace velmi problémová.

Při rozhovoru s některými prodejci si dejte pozor na své osobní věci. Existují také zlodějíčci, kteří pracují ve skupinách. Jeden vás má zabavit prodejem nějaké drogerie a druhý vás nestřežené chvíli okrade.